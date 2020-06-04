Deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli son depremler verileri
AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler verilerine yenilerini ekledi. Sosyal medyaya da konu olan deprem paylaşımları ardından 'deprem mi oldu?' sorularına yanıt arayan vatandaşlar internet üzerinden araştırıma yapıyor. İşte AFAD ve Kandilli son depremler verileri
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1
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Günün en şiddetli deprem haberi Ege Bölgesi'nden geldi. AFAD ve Kandilli Rasathanesi depremin ayrıntılarını resmi sayfasından paylaştı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı AFAD) verilerine göre Muğla'da Bodrum açıklarında deprem oldu.
2
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre Muğla'da deprem oldu. AFAD'ın paylaştığı bilgilere Muğla'nın Bodrum açıklarında gerçekleşen depremin 3.6 büyüklüğünde olduğu kaydedildi. Ayrıca saat 04:51'de meydana gelen depremin yerin 8.77 km derinliğinde gerçekleştiği bildirildi.
3
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Son depremler listesini Kandilli Rasathanesi ve AFAD üzerinden anlık olarak takip edebilmek mümkün. Her iki kurumun da resmi sayfası üzerinden depremin merkez üssü, şiddeti ve saati gibi bilgileri edinebilirsiniz. SON DEPREMLER LİSTESİNİ GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN
4
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Güney Avustralya eyaletinin kuzeyinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldiği açıklandı.
Geoscience Avustralya'dan yapılan açıklamaya göre, Güney Avustralya eyaletinin Burra ve Clare kasabaları arasında yerin 3 kilometre derinliğinde deprem meydana geldi. Yerel saatle 15.23'te kaydedilen depremin, Adelaide Hills ve Yorke Yarımadası'na kadar geniş bir alanda hissedildiği bildirildi.Herhangi bir hasar bildirimi yapılmayan depremin, son 10 yılda eyalette meydana gelen en büyük deprem olduğu belirtildi. Avustralya'nın Newcastle kentinde 1989'da yaşanan ve 13 kişinin hayatını kaybettiği, 160 kişinin yaralandığı 5,6 büyüklüğündeki deprem ülke tarihinin en fazla can kaybının yaşandığı deprem olarak biliniyor.