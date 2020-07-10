Deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli son dakika deprem haberleri
Deprem Türkiye’nin ana gündem konularından biri olmaya devam ediyor. Merkez üssü değişen ancak çevre illerde de hissedilen sarsıntılar ardından panik yaşayan vatandaşlar, özellikle sosyal medyadan deprem paylaşımında bulunup ‘deprem mi oldu?’ sorusuna yanıt arıyor. Peki, bugün en son nerede deprem oldu? İşte AFAD ve Kandilli son dakika deprem haberleri
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Deprem haberlerine yenileri eklenmeye devam ediyor. Fay hatları üzerinde bulunan ülkemizin farklı noktalarından gelen deprem haberleri ardından gözler AFAD ve Kandilli'nin son depremler verilerine çevriliyor. Verilere göre bu haftanın en şiddetli depremleri Malatya, Akdeniz ve Ege Denizi'nde yaşandı. İşte 10 Temmuz tarihli son depremler...
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AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin verilerine göre günün en hissedilir deprem haberi Akdeniz’den geldi. Kandilli 10 Temmuz verilerine göre, Akdeniz açıklarında saat 05:32’de 3.4 şiddetinde deprem meydana geldi. Son depremlerin hangi bölgelerde meydana geldiğini ve detaylarını aşağıdaki bağlantıdan takip edebilirsiniz.
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Son depremler listesini Kandilli Rasathanesi ve AFAD üzerinden anlık olarak takip edebilmek mümkün. Her iki kurumun da resmi sayfası üzerinden depremin merkez üssü, şiddeti ve saati gibi bilgileri edinebilirsiniz. SON DEPREMLER LİSTESİNİ GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN