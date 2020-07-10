Gündem Haber Giriş: 10 Temmuz 2020 - 09:50 , 10 Temmuz 2020 - 09:50

Deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli son dakika deprem haberleri

Deprem Türkiye’nin ana gündem konularından biri olmaya devam ediyor. Merkez üssü değişen ancak çevre illerde de hissedilen sarsıntılar ardından panik yaşayan vatandaşlar, özellikle sosyal medyadan deprem paylaşımında bulunup ‘deprem mi oldu?’ sorusuna yanıt arıyor. Peki, bugün en son nerede deprem oldu? İşte AFAD ve Kandilli son dakika deprem haberleri