Deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler açıklamaları

Deprem mi oldu sorusu gündemde yer alıyor. Son dakika deprem haberleri Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından veriliyor. Kandilli Rasathanesi, tarafından açıklanan bilgilere göre saat 07:47’de Sisam Adası’nda 1.5 büyüklüğünde, saat 07:39’da İzmir Karaburun’da 1.8 büyüklüğünde, saat 07:7’de Van Karaağaç’ta 2.2 büyüklüğünde sarsıntı meydana geldi.