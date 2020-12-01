MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriDeprem mi oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler açıklamaları
GeriGündem Deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler açıklamaları
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Gündem
Haber Giriş: 01 Aralık 2020 - 08:44 | 

Deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler açıklamaları

Son depremler ile ilgili açıklamalar araştırılıyor. Deprem olan illerde yaşayan vatandaşlşar Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından yapılan açıklamaları yakından takip ediyorlar. Vatandaşlar depremin nerede olduğunu, şiddetini ve kaç km derinlikte gerçekleştiğini bu açıklamalardan öğrenebiliyorlar. Peki en son ne zaman deprem oldu?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

Deprem mi oldu sorusu gündemde yer alıyor. Son dakika deprem haberleri Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından veriliyor. Kandilli Rasathanesi, tarafından açıklanan bilgilere göre saat 07:47’de Sisam Adası’nda 1.5 büyüklüğünde, saat 07:39’da İzmir Karaburun’da 1.8 büyüklüğünde, saat 07:7’de Van Karaağaç’ta 2.2 büyüklüğünde sarsıntı meydana geldi.

2DEPREM Mİ OLDU
Abone Olgoogle-news

DEPREM Mİ OLDU?

Kandilli Rasathanes, tarafından açıklanan bilgilere göre saat 07:47’de Sisam Adası’nda 1.5 büyüklüğünde, saat 07:39’da İzmir Karaburun’da 1.8 büyüklüğünde, saat 07:7’de Van Karaağaç’ta 2.2 büyüklüğünde sarsıntı meydana geldi.

SON DEPREMLER EKRANI İÇİN TIKLAYIN

3SON DEPREMLER
Abone Olgoogle-news

SON DEPREMLER

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------

2020.12.01 07:47:18 37.8483 26.8398 4.7 -.- 1.5 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2020.12.01 07:39:55 38.6790 26.4120 9.3 -.- 1.8 -.- HASSEKI-KARABURUN (IZMIR) İlksel

2020.12.01 07:07:25 38.8433 43.4858 15.5 -.- 2.2 -.- KARAAGAC-(VAN) İlksel

2020.12.01 07:06:04 37.9008 26.6145 6.4 -.- 1.5 -.- EGE DENIZI İlksel

2020.12.01 06:53:18 37.8913 26.8382 9.6 -.- 1.5 -.- EGE DENIZI İlksel

2020.12.01 06:29:42 37.8297 26.9390 5.6 -.- 1.6 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2020.12.01 06:09:33 37.9075 26.6300 5.6 -.- 1.6 -.- EGE DENIZI İlksel

2020.12.01 05:44:07 37.8780 26.4597 5.8 -.- 2.8 -.- EGE DENIZI İlksel

2020.12.01 05:21:24 37.8478 26.9442 5.2 -.- 1.4 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2020.12.01 05:12:36 37.8510 27.2948 12.7 -.- 1.5 -.- KUSADASI (AYDIN) İlksel

2020.12.01 05:07:43 37.8997 26.6033 14.2 -.- 2.7 -.- EGE DENIZI İlksel

2020.12.01 05:03:08 37.4795 38.6280 6.6 -.- 2.8 -.- YEMISLI-(SANLIURFA) İlksel

2020.12.01 04:54:05 37.8673 26.9553 5.0 -.- 1.6 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi