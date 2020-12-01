Deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler açıklamaları
Son depremler ile ilgili açıklamalar araştırılıyor. Deprem olan illerde yaşayan vatandaşlşar Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından yapılan açıklamaları yakından takip ediyorlar. Vatandaşlar depremin nerede olduğunu, şiddetini ve kaç km derinlikte gerçekleştiğini bu açıklamalardan öğrenebiliyorlar. Peki en son ne zaman deprem oldu?
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Deprem mi oldu sorusu gündemde yer alıyor. Son dakika deprem haberleri Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından veriliyor. Kandilli Rasathanesi, tarafından açıklanan bilgilere göre saat 07:47’de Sisam Adası’nda 1.5 büyüklüğünde, saat 07:39’da İzmir Karaburun’da 1.8 büyüklüğünde, saat 07:7’de Van Karaağaç’ta 2.2 büyüklüğünde sarsıntı meydana geldi.
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DEPREM Mİ OLDU?
Kandilli Rasathanes, tarafından açıklanan bilgilere göre saat 07:47’de Sisam Adası’nda 1.5 büyüklüğünde, saat 07:39’da İzmir Karaburun’da 1.8 büyüklüğünde, saat 07:7’de Van Karaağaç’ta 2.2 büyüklüğünde sarsıntı meydana geldi.