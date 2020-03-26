Deprem mi oldu? Son depremler nerede oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri

Manisa’da 3,8 büyüklüğünde deprem Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı alınan verilere göre haftanın en şiddetli bir diğer deprem haberi ise Ege'de yaşandı. Manisa’nın Kırkağaç ilçesinde saat 11.34’te 3,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kırkağaç ilçe merkezi ve çevre ilçelerden de hissedilen depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir yaralanma ve mal kaybı yaşanmadığı öğrenildi.