Deprem mi oldu? Son depremler nerede oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri
AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin son verileri güncellendi, Türkiye güne deprem haberiyle başladı. Doğu Anadolu’da meydana gelen artçı sarsıntı ardından vatandaşlar, son depremler listesini araştırıp 'Deprem mi oldu? Son depremler nerede oldu? ' sorularına yanıt arıyor. Peki, nerede, kaç şiddetinde deprem oldu? İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin son depremlere yönelik paylaştığı veriler…
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Deprem haberleri Türkiye’nin ana gündem konularından biri olmayı sürdürüyor. Merkez üssü olmak üzere çevre illerde de hissedilen sarsıntı ardından vatandaşların gözü son depremler listesine çevriliyor. Peki, en son nerede deprem oldu? İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin paylaştığı 26 Mart tarihli son depremler verileri...
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VAN'DA DEPREM
Günün en şiddetli artçı deprem haberi Van'dan geldi. Saat 08.39'da Van Böğrüpek-Başkale merkezli 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi depremin 5 kilometre derinlikte gerçekleştiğini açıkladı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı alınan verilere göre haftanın en şiddetli bir diğer deprem haberi ise Ege'de yaşandı. Manisa’nın Kırkağaç ilçesinde saat 11.34’te 3,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kırkağaç ilçe merkezi ve çevre ilçelerden de hissedilen depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir yaralanma ve mal kaybı yaşanmadığı öğrenildi.