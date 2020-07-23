Deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli 23 Temmuz son depremler listesi

Son depremler verilerine yenileri eklenmeye devam ediyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde 23 Temmuz tarihinde meydana gelen son depremlerin merkez üssünü, şiddetini, derinliğini resmi sayfası üzerinden paylaşıyor. 23 Temmuz tarihli verilere göre günün en hissedilir deprem haberi Bursa'dan geldi. İşte Bursa depreminin ayrıntıları ve son depremler verileri...