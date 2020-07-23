Deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli 23 Temmuz son depremler listesi
Gece yarısı Bursa'da meydana gelen deprem ile birlikte son depremler de bir kez daha gündeme geldi. Yaşanan sarsıntı ardından başka merkez üssü olmak üzere çevre illerde de ‘deprem mi oldu, nerede deprem oldu?’ sorularına yanıt aranmaya başladı. AFAD ve Kandilli tarafından son depremler verileri anlık olarak paylaşılıyor. İşte AFAD ve Kandilli 23 Temmuz son depremler listesi
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Son depremler verilerine yenileri eklenmeye devam ediyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde 23 Temmuz tarihinde meydana gelen son depremlerin merkez üssünü, şiddetini, derinliğini resmi sayfası üzerinden paylaşıyor. 23 Temmuz tarihli verilere göre günün en hissedilir deprem haberi Bursa'dan geldi. İşte Bursa depreminin ayrıntıları ve son depremler verileri...
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BURSA'DA DEPREM
Kandilli Rasathanesi ve AFAD verilerine göre, saat 00:14'te Bursa merkezli bir deprem meydana geldi. Bursa'da gece yarısı meydana gelen 3.4 büyüklüğündeki depremi hisseden vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı. AFAD'ın verilerine göre, merkez üssü Bursa Mustafakemalpaşa olan deprem yerin 6.99 kilometre derinliğinde meydana geldi.
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Son depremler listesini Kandilli Rasathanesi ve AFAD üzerinden anlık olarak takip edebilmek mümkün. Her iki kurumun da resmi sayfası üzerinden depremin merkez üssü, şiddeti ve saati gibi bilgileri edinebilirsiniz. SON DEPREMLER LİSTESİNİ GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN