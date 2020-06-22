Deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli 22 Haziran son depremler verileri
Son depremler, fay hatları üzerinde bulunan ülkemizde ana gündem konusu olmaya devam ediyor. Farklı bölgelerde yaşanan depremin ardından vatandaşlar, ‘sık sık deprem mi oldu, nerede deprem oldu?’ sorularına yanıt arıyor. Merkez üssü değişen sarsıntılar, çevre illerde de hissediliyor. Peki, en son nerede deprem oldu? İşte AFAD ve Kandilli 22 Haziran son depremler verileri…
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
Geçtiğimiz hafta Bingöl ve Şanlıurfa’da meydana gelen sarsıntılar ardından bölgeden deprem haberleri gelmeye devam ediyor. Yaşanan depremler sonrası Kandilli ve AFAD son depremler verilerini paylaşıyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, günün en şiddetli deprem haberi Ağrı’dan geldi. Saat 00.14’de Ağrı’nın Merkezi’nde 3,2 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.
2
Abone Ol
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, günün en şiddetli deprem haberi Ağrı’dan geldi. Saat 00.14’de Ağrı’nın Merkezi’nde 3,2 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.
3
Abone Ol
Son depremler listesini Kandilli Rasathanesi ve AFAD üzerinden anlık olarak takip edebilmek mümkün. Her iki kurumun da resmi sayfası üzerinden depremin merkez üssü, şiddeti ve saati gibi bilgileri edinebilirsiniz. SON DEPREMLER LİSTESİNİ GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN