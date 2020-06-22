Deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli 22 Haziran son depremler verileri

Geçtiğimiz hafta Bingöl ve Şanlıurfa’da meydana gelen sarsıntılar ardından bölgeden deprem haberleri gelmeye devam ediyor. Yaşanan depremler sonrası Kandilli ve AFAD son depremler verilerini paylaşıyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, günün en şiddetli deprem haberi Ağrı’dan geldi. Saat 00.14’de Ağrı’nın Merkezi’nde 3,2 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.