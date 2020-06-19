Deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli 19 Haziran son depremler verileri
Deprem, Türkiye’nin ana gündem konusu olmayı sürdürüyor. Fay hatlarının bulunduğu ülkemizin çeşitli yerlerinden gelen deprem haberleri ve uzmanların öngörüleri ardından en ufak sarsıntıda panik olan vatandaşlar, ‘deprem mi oldu, nerede deprem oldu?’ gibi sorularına internet üzerinden yanıt arıyor. AFAD ve Kandilli Rasathensi’nin resmi adreslerinden son depremleri takip etmek mümkün. İşte AFAD ve Kandilli 19 Haziran son depremler verileri
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Hafta içi yaşanan Bingöl ve Şanlıurfa depremi ardından son depremlere ilişkin araştırmalar da hız kazandı. AFAD ve Kandilli’nin verilerine göre, Bingöl’de 5,6’lık depremin ardından artçı sarsıntılar yaşanma devam ederken farkı noktalardan da deprem haberleri gelmeye devam ediyor. İşte 19 Haziran tarihli son depremler…
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Son depremler listesini Kandilli Rasathanesi ve AFAD üzerinden anlık olarak takip edebilmek mümkün. Her iki kurumun da resmi sayfası üzerinden depremin merkez üssü, şiddeti ve saati gibi bilgileri edinebilirsiniz. SON DEPREMLER LİSTESİNİ GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN
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HAFTANIN EN HİSSEDİLİR DEPREMLERİ
Bingöl'ün Karlıova ilçesinde 14 Haziran 2020 tarihinde saat 17.24'te meydana gelen 5,7 büyüklüğündeki depremin ardından ikisi 4 üzeri 90 artçı deprem yaşanırken, 15 Haziran'da saat 09.51'de merkez üssü Karlıova olan 5,6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 17 Haziran'da saat 11.47'de merkez üssü Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesi olan 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.
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Herkesin birbirine destek olmaya çalıştığını aktaran Kulu, “Deprem olduğu gün sağ olsun Mehmetçiğimiz, askerlerimiz geldi buraya yardımcı oldu. Normal araçlar gelemediğinden dolayı 4 çekerli araçlar geldi. Buradaki bütün yaralılarımızı aldılar. Sağ olsunlar ilgilendiler ve ambulansa teslim ettiler. Ağır yaralılardan bir tanesi de annem. Omiriliğinde çatlak var. Hareket edemiyor ve ihtiyacını gideremiyor. Çok zorlanıyoruz. Allah sonumuzu hayır etsin. Depremde annem kapının önünde donmuş kalmış. Önüne bir taş düşmüş çıkamamış. Babamda şokta elini uzatıp çıkartamıyor. Gel gel diyor ama annem orada durmuş. Taşlar sağdan soldan sıkıştırmış. Annem hareket edemeyince içerideki insanlarda çıkamıyor. Orada bir delik oluşmuş, komşumuz çıktı. Daha sonra çocuğunu çıkarmış. Ardından annemi çekiyor. Babam burada donmuş bir vaziyette ağlıyor gel diyor. Sen gidersen biz mahvoluruz diyor. Annem ben öldüm diyor. Annemi getiriyorlar. Bu sefer bakıyorlar ki yengemlerin evde yıkılmış. Sonra gidip yengemi oradan çıkartıyorlar. Bazıları kendi gayreti ile çıkıyor” ifadelerini kullandı.