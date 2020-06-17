Deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli 17 Haziran son depremler verileri

Bingöl depreminin birçok bakımdan önemli olduğunu belirten Görür, “Birincisi, biz Erzincan-Karlıova arasında Yedisu Fayı üzerinde büyük bir deprem bekliyoruz. Bu deprem bu hat üzerinde. Dolayısıyla, bu fayı tetikleyebilir, dikkatli olalım. İkincisi bugün olan depremin DAF'ın Bingöl-Karlıova segmanı ile ilişkisi yok. Bu segmanda hala büyük bir deprem bekliyoruz'' dedi.