Deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli 17 Haziran son depremler verileri
Doğu Anadolu ve Kuzey Anadolu fay hatlarının kesiştiği noktada bulunan Bingöl’de art arda yaşanan depremler ardından Türkiye bir kez daha deprem gerçeğiyle yüzleşti. Hafta başından bu yana sallanan Bingöl’ün yanı sıra pek çok bölgede küçük ve orta büyüklüklerde sarsıntılar yaşanıyor. Sosyal medyada da yapılan deprem paylaşımları ardından pek çok vatandaş, ‘deprem mi oldu, nerede deprem oldu?’ sorularına yanıt arıyor. İşte AFAD ve Kandilli 17 Haziran son depremler verileri
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Türkiye güne deprem haberiyle uyandı.Kandilli ve AFAD verilerine göre, günün en hissedilir deprem haberi Bingöl ve Girit Adası açıklarından geldi. Çevre illerde de hissedilen depremler ardından Kandilli ve AFAD verileri paylaştı.
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Son depremler listesini Kandilli Rasathanesi ve AFAD üzerinden anlık olarak takip edebilmek mümkün. Her iki kurumun da resmi sayfası üzerinden depremin merkez üssü, şiddeti ve saati gibi bilgileri edinebilirsiniz. SON DEPREMLER LİSTESİNİ GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN
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Prof. Dr. Naci Görür; Erzincan - Yedisu arası ve Bingöl-Karlıova arasındaki deprem beklentisinin öne çekildiğini kaydetti.
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Bingöl depreminin birçok bakımdan önemli olduğunu belirten Görür, “Birincisi, biz Erzincan-Karlıova arasında Yedisu Fayı üzerinde büyük bir deprem bekliyoruz. Bu deprem bu hat üzerinde. Dolayısıyla, bu fayı tetikleyebilir, dikkatli olalım. İkincisi bugün olan depremin DAF'ın Bingöl-Karlıova segmanı ile ilişkisi yok. Bu segmanda hala büyük bir deprem bekliyoruz'' dedi.