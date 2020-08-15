Deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli 15 Ağustos son depremler listesi ve son dakika deprem haberleri

Türkiye her artçı sarsıntıda deprem gerçeğiyle bir kez daha yüzleşiyor. Özellikle depremin en yoğun hissedildiği merkez üssünde bulunan vatandaşlar, başta sosyal medya olmak üzere çeşitli platformlar üzerinden “Deprem mi oldu?”, “Deprem nerede oldu?” gibi sorulara yanıt arıyor. Son depremler verileri AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anlık olarak kayıt altına alınıyor. Son depremlerin listeleri anlık olarak kaydedilerek konumu, derinlikleri, saati ve şiddeti gibi bilgileri paylaşılıyor. İşte konum, saat ve derinlik bilgisiyle son depremler verileri…