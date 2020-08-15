Deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli 15 Ağustos son depremler listesi ve son dakika deprem haberleri
Hafta boyu devam eden artçı depremlere yeni ekleniyor. Fay hatları bulunan ülkemizin çeşitli noktalarından deprem haberleri geliyor. AFAD ile Kandili Rasathanesi'nin anlık olarak kayıt ettiği son depremler, liste olarak paylaşılıyor. Yaşanan sarsıntılar nedeniyle panik yaşayan vatandaşlar, son dakika deprem haberlerini ve son depremler listesini internet üzerinden araştırma yapıyor. Peki, en son nerede, saat kaçta, kaç şiddetinde deprem oldu?
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1
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Türkiye her artçı sarsıntıda deprem gerçeğiyle bir kez daha yüzleşiyor. Özellikle depremin en yoğun hissedildiği merkez üssünde bulunan vatandaşlar, başta sosyal medya olmak üzere çeşitli platformlar üzerinden “Deprem mi oldu?”, “Deprem nerede oldu?” gibi sorulara yanıt arıyor. Son depremler verileri AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anlık olarak kayıt altına alınıyor. Son depremlerin listeleri anlık olarak kaydedilerek konumu, derinlikleri, saati ve şiddeti gibi bilgileri paylaşılıyor. İşte konum, saat ve derinlik bilgisiyle son depremler verileri…
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AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nden alınan verilere göre, ülkemizde en son deprem Malatya'nın Pütürge ilçesinde saat 20:26’da 11,3 şiddetinde meydana geldi. Pütürge'de geçtiğimiz haftadan bu yana sarsıntılar devam ediyor. Kandilli Rasathanesi, 4 Ağustos tarihinde Malatya Pütürge’de 5,7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirmişti. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), ise depremin büyüklüğünün 5,2 olduğunu açıklamıştı.
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Kandilli Rasathanesi'nin Türkiye ve yakın çevresindeki son depremler verilerine göre, en son Malatya, Aydın, Kahramanmaraş, Afyonkarahisar ilçelerinde sarsıntılar meydana geldi.
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Son depremler listesini Kandilli Rasathanesi ve AFAD üzerinden anlık olarak takip edebilmek mümkün. Her iki kurumun da resmi sayfası üzerinden depremin merkez üssü, şiddeti ve saati gibi bilgileri edinebilirsiniz.