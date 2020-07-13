Deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli 13 Temmuz son depremler verileri
Son depremler ardından gözler AFAD ve Kandilli tarafından paylaşılan verilere çevriliyor. Fay hatları üzerinde bulunan ülkemizin farklı noktalarında her gün irili-ufaklı artçı sarsıntıların meydana gelmesi nedeniyle pek çok kişi, ‘deprem mi oldu?’ sorusuna internet üzerinden yanıt arıyor. İşte AFAD ve Kandilli 13 Temmuz son depremler verileri
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1
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Yaşanan sarsıntılar ve uzmanların büyük Marmara depremi öngörüleri nedeniyle deprem, Türkiye’nin ana gündem konularından biri haline geldi. Merkez üssü değişen depremler, çevre illerde de hissediliyor. Peki, bugün en son nerede, kaç şiddetinde deprem oldu? İşte AFAD ve Kandilli 13 Temmuz son depremler verileri…
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Günün en hissedilir depremi Akdeniz’den geldi. Kandilli’nin internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 04:48'de Girit Adası açıklarında 3.8 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
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Son depremler listesini Kandilli Rasathanesi ve AFAD üzerinden anlık olarak takip edebilmek mümkün. Her iki kurumun da resmi sayfası üzerinden depremin merkez üssü, şiddeti ve saati gibi bilgileri edinebilirsiniz. SON DEPREMLER LİSTESİNİ GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN
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Uyarılarda bulunan Başkan Obus şunları söyledi:“Bölgede yaşadığımız her depremden sonra söylediklerimizi bir kez daha dile getiriyoruz. Kaçak yapılmış ve mühendislik hizmeti almayan yapılardan uzak durulmalıdır. Mesleki yeterliliği kanıtlanmış mühendis ve mimarlar denetimin ana unsuru haline getirilmelidir. Kamu yatırımları başta olmak üzere deprem sonrası hemen kullanılması gereken ve insan yoğunluğunun fazla olduğu hastane, okul, belediye hizmet binaları gibi yapılar deprem yönetmeliğine uygun dizayn edilmeli, konuttan ve iş yerlerinden bozma yapılarda bu hizmetler verilmemelidir. Yerel idareler, meslek odaları ve üniversiteler işbirliğinde mevcut yapı stoklarının depreme karşı davranışları tespit edilmeli, mali kaynaklar yaratarak bu sorumluluk vatandaşların inisiyatifine bırakılmamalıdır. Şehirlerin tüm bileşenleri ile birlikte deprem master planları hazırlanmalı, deprem öncesi, deprem sırasında ve deprem sonrasında yapılması gerekenler bir plan çerçevesinde oluşturulmalıdır. Yerel idarelerin yapacağı yeni imar planları çalışmaları ranta yönelik değil, ilim ve bilim aklı ile yapılmalı, deprem tehlikeleri göz önüne alınarak işin uzmanlarına danışılmalıdır.”