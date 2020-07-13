Deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli 13 Temmuz son depremler verileri

Uyarılarda bulunan Başkan Obus şunları söyledi:“Bölgede yaşadığımız her depremden sonra söylediklerimizi bir kez daha dile getiriyoruz. Kaçak yapılmış ve mühendislik hizmeti almayan yapılardan uzak durulmalıdır. Mesleki yeterliliği kanıtlanmış mühendis ve mimarlar denetimin ana unsuru haline getirilmelidir. Kamu yatırımları başta olmak üzere deprem sonrası hemen kullanılması gereken ve insan yoğunluğunun fazla olduğu hastane, okul, belediye hizmet binaları gibi yapılar deprem yönetmeliğine uygun dizayn edilmeli, konuttan ve iş yerlerinden bozma yapılarda bu hizmetler verilmemelidir. Yerel idareler, meslek odaları ve üniversiteler işbirliğinde mevcut yapı stoklarının depreme karşı davranışları tespit edilmeli, mali kaynaklar yaratarak bu sorumluluk vatandaşların inisiyatifine bırakılmamalıdır. Şehirlerin tüm bileşenleri ile birlikte deprem master planları hazırlanmalı, deprem öncesi, deprem sırasında ve deprem sonrasında yapılması gerekenler bir plan çerçevesinde oluşturulmalıdır. Yerel idarelerin yapacağı yeni imar planları çalışmaları ranta yönelik değil, ilim ve bilim aklı ile yapılmalı, deprem tehlikeleri göz önüne alınarak işin uzmanlarına danışılmalıdır.”