Deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli 13 Ağustos son depremler verileri

Deprem, fay hatları üzerinde bulunan ülkemizde, ana gündem konularından biri. Özellikle deprem verileri ve uzmanların büyük Marmara depremi öngörüleri nedeniyle, son depremler sık sık araştırma konusu oluyor. AFAD son depremler listesi ve Kandilli son depremler tablosu ülke genelinde yaşanan depremleri aktarmayı sürdürüyor. Peki verilere göre bugün nerede, kaç şiddetinde deprem oldu?