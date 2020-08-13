Deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli 13 Ağustos son depremler verileri
Türkiye’nin farklı noktalarından deprem haberleri gelmeye devam ediyor. Başta merkez üssü olmak üzere çevre illerde paniğe neden olan sarsıntılar ardından pek çok kişi özellikle sosyal medyadan ‘deprem mi oldu, nerede deprem oldu?’ gibi soruları gündeme getiriyor. İşte 13 Ağustos AFAD ve Kandilli son depremler verileri…
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Deprem, fay hatları üzerinde bulunan ülkemizde, ana gündem konularından biri. Özellikle deprem verileri ve uzmanların büyük Marmara depremi öngörüleri nedeniyle, son depremler sık sık araştırma konusu oluyor. AFAD son depremler listesi ve Kandilli son depremler tablosu ülke genelinde yaşanan depremleri aktarmayı sürdürüyor. Peki verilere göre bugün nerede, kaç şiddetinde deprem oldu?
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Kandilli Rasathanesi'nin Türkiye ve yakın çevresindeki son depremler verilerine göre, en son Elazığ, Konya, Denizli, Balıkesir ilçelerinde sarsıntılar meydana geldi.
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Son depremler listesini Kandilli Rasathanesi ve AFAD üzerinden anlık olarak takip edebilmek mümkün. Her iki kurumun da resmi sayfası üzerinden depremin merkez üssü, şiddeti ve saati gibi bilgileri edinebilirsiniz.