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Haber Giriş: 13 Ağustos 2020 - 11:08,

Deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli 13 Ağustos son depremler verileri

Türkiye’nin farklı noktalarından deprem haberleri gelmeye devam ediyor. Başta merkez üssü olmak üzere çevre illerde paniğe neden olan sarsıntılar ardından pek çok kişi özellikle sosyal medyadan ‘deprem mi oldu, nerede deprem oldu?’ gibi soruları gündeme getiriyor. İşte 13 Ağustos AFAD ve Kandilli son depremler verileri…

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Deprem, fay hatları üzerinde bulunan ülkemizde, ana gündem konularından biri. Özellikle deprem verileri ve uzmanların büyük Marmara depremi öngörüleri nedeniyle, son depremler sık sık araştırma konusu oluyor. AFAD son depremler listesi ve Kandilli son depremler tablosu ülke genelinde yaşanan depremleri aktarmayı sürdürüyor. Peki verilere göre bugün nerede, kaç şiddetinde deprem oldu?

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Kandilli Rasathanesi'nin Türkiye ve yakın çevresindeki son depremler verilerine göre, en son Elazığ, Konya, Denizli, Balıkesir ilçelerinde sarsıntılar meydana geldi.

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Son depremler listesini Kandilli Rasathanesi ve AFAD üzerinden anlık olarak takip edebilmek mümkün. Her iki kurumun da resmi sayfası üzerinden depremin merkez üssü, şiddeti ve saati gibi bilgileri edinebilirsiniz.

SON DEPREMLER EKRANI İÇİN TIKLAYIN

4HAFTANIN EN ŞİDDETLİ DEPREMLERİ
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HAFTANIN EN ŞİDDETLİ DEPREMLERİ

12 Ağustos’ta Akdeniz'de, Hatay'ın Yayladağı ilçesi açıklarında 3,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) Twitter hesabından paylaşılan bilgiye göre, saat 20.03'te Yayladağı açıklarında 3,6 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Yayladağı'ndan 26,12 kilometre açıkta meydana gelen depremin; 23,9 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

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Aynı tarihte Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Iğdır 'da 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 02.29'da Iğdır Merkez'de 4,4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin 6,47 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

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