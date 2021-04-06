Deprem mi oldu? 6 Nisan Kandilli Rasathanesi son depremler açıklaması
Son dakika depremler ile ilgili açıklamalar yakından takip ediliyor. Gerçekleşen sarsıntılar ile ilgili Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından açıklamalar yapılıyor. Vatandaşlar bu açıklamalardan depremin şiddeti, saat kaçta olduğu hakkında da bilgi alıyorlar. Peki en son nerede, kaç şiddetinde deprem oldu? İşte yapılan son açıklamalar
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Son depremler gündemde yer alan konular arasında bulunuyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından depremler ile ilgili açıklamalar yapılıyor. Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan açıklamaya göre saat 07:11'de Girit Adası açıklarında 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İşte gerçekleşen son depremlerin listesi
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Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan açıklamaya göre saat 07:11'de Girit Adası açıklarında 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 07:09'da ise Ege Denizi'nde 1.9 büyüklüğünde sarsıntı gerçekleşti.