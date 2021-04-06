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Haber Giriş: 06 Nisan 2021 - 08:20 | 

Deprem mi oldu? 6 Nisan Kandilli Rasathanesi son depremler açıklaması

Son dakika depremler ile ilgili açıklamalar yakından takip ediliyor. Gerçekleşen sarsıntılar ile ilgili Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından açıklamalar yapılıyor. Vatandaşlar bu açıklamalardan depremin şiddeti, saat kaçta olduğu hakkında da bilgi alıyorlar. Peki en son nerede, kaç şiddetinde deprem oldu? İşte yapılan son açıklamalar

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1

Son depremler gündemde yer alan konular arasında bulunuyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından depremler ile ilgili açıklamalar yapılıyor. Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan açıklamaya göre saat 07:11'de Girit Adası açıklarında 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İşte gerçekleşen son depremlerin listesi

2

Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan açıklamaya göre saat 07:11'de Girit Adası açıklarında 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 07:09'da ise Ege Denizi'nde 1.9 büyüklüğünde sarsıntı gerçekleşti.

SON DEPREMLER EKRANI İÇİN TIKLAYIN

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Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------

2021.04.06 07:51:22 38.4970 39.2810 10.5 -.- 1.7 -.- BEKCITEPE-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2021.04.06 07:11:48 35.0208 24.1905 9.9 -.- 3.3 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

2021.04.06 07:09:41 38.9887 26.1093 8.4 -.- 1.9 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2021.04.06 06:49:38 37.1053 35.6950 19.9 -.- 1.5 -.- TATLIKUYU-CEYHAN (ADANA) İlksel

2021.04.06 06:48:14 40.6063 29.0117 10.7 -.- 1.7 -.- SENKOY-CINARCIK (YALOVA) İlksel

2021.04.06 06:46:47 39.6663 27.5933 24.2 -.- 1.0 -.- KOCAAVSAR-(BALIKESIR) İlksel

2021.04.06 05:56:30 40.9980 32.0318 9.8 -.- 1.6 -.- AKOREN-MENGEN (BOLU) İlksel

2021.04.06 05:04:46 36.6587 27.0870 104.6 -.- 2.0 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.04.06 05:00:48 38.7532 43.6583 5.0 -.- 2.3 -.- SURUYOLU-MURADIYE (VAN) İlksel

2021.04.06 04:58:27 40.1422 42.2572 13.1 -.- 1.6 -.- HIZIRILYAS-HORASAN (ERZURUM) İlksel

2021.04.06 04:57:04 40.1060 42.2477 24.7 -.- 1.9 -.- CIFTLIK-HORASAN (ERZURUM) İlksel

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