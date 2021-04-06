Deprem mi oldu? 6 Nisan Kandilli Rasathanesi son depremler açıklaması

Son depremler gündemde yer alan konular arasında bulunuyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından depremler ile ilgili açıklamalar yapılıyor. Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan açıklamaya göre saat 07:11'de Girit Adası açıklarında 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İşte gerçekleşen son depremlerin listesi