Deprem mi oldu, nerede deprem oldu? Türkiye haftaya deprem haberiyle başladı
Deprem listesine yenileri ekleniyor. Yaşanan sarsıntılar nedeniyle büyük panik yaşayan vatandaşlar, başta sosyal medya olmak çeşitli platformlar üzerinden "Deprem mi oldu, nerede deprem oldu?" sorularına yanıt arıyor. Gün içerisinde meydana gelen depremler, AFAD ve Kandilli tarafından anlık olarak paylaşılıyor. İşte 5 Ekim tarihli son depremler...
Türkiye güne deprem haberleriyle başladı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'nın verilerine göre saat 01.16’da merkez üssü Kadirli ilçesi Şabaplı köyü olan 3,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
..................TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER....................
.....BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ.....
......(YAPAY SARSINTI ANALİZİ YAPILMAMIŞTIR) Son 500 deprem listelenmiştir......
Büyüklük
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
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2021.10.05 06:22:26 36.4580 27.1613 5.0 -.- 3.0 3.2 ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.10.05 06:08:49 36.4772 27.2663 18.8 -.- 1.9 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.10.05 04:57:02 35.1482 25.2915 10.5 -.- 2.8 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2021.10.05 04:53:24 36.4785 27.1598 6.1 -.- 3.0 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.10.05 04:28:26 36.4740 35.6170 17.9 -.- 1.7 -.- ISKENDERUN KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2021.10.05 03:54:29 35.0258 32.2692 8.3 -.- 3.0 -.- KIBRIS RUM KESIMI İlksel
2021.10.05 03:52:05 36.4348 27.3095 12.9 -.- 1.8 -.- KOS ADASI (AKDENIZ) İlksel
2021.10.05 03:44:42 36.4838 27.1253 10.3 -.- 1.9 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.10.05 03:31:57 36.3897 27.1803 23.2 -.- 2.2 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.10.05 03:28:57 37.9122 26.9210 3.2 -.- 1.6 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2021.10.05 02:59:55 35.1623 25.2977 8.5 -.- 2.7 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2021.10.05 02:06:01 37.4518 38.5090 5.0 -.- 1.8 -.- KASIMKUYU-(SANLIURFA) İlksel
2021.10.05 01:41:50 36.4897 27.1882 14.8 -.- 2.0 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.10.05 01:37:22 36.4647 27.1580 5.4 -.- 1.7 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.10.05 01:30:53 34.7017 26.8317 89.1 -.- 2.5 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2021.10.05 01:28:48 35.1813 25.2457 9.7 -.- 2.8 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2021.10.05 01:21:04 36.4183 27.2060 12.5 -.- 1.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.10.05 01:16:01 37.3945 36.1107 6.1 -.- 3.1 3.1 SABAPLI-KADIRLI (OSMANIYE) İlksel
2021.10.05 01:13:43 36.3958 27.1830 3.7 -.- 1.6 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.10.05 00:46:00 37.9165 27.1513 2.2 -.- 1.6 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2021.10.05 00:41:02 36.5010 27.1878 5.0 -.- 2.2 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.10.05 00:35:06 36.4845 27.3547 5.0 -.- 1.5 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.10.05 00:29:23 36.5330 27.0482 12.9 -.- 1.2 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.10.05 00:25:26 36.5197 27.2013 11.6 -.- 2.2 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.10.05 00:24:58 37.4633 27.6782 7.3 -.- 2.3 -.- KAYABUKU-MILAS (MUGLA) İlksel
2021.10.05 00:21:11 36.5005 27.1375 10.5 -.- 2.5 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel