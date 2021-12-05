Deprem mi oldu? 5 Aralık son dakika deprem haberleri

5 Aralık tarihli deprem listesine göre, bugün Van, Çankırı ve Adana'da artçı depremler meydana geldi. Kandilli'nininternet sitesinde yer alan bilgiye göre, günün en hissedilir sarsıntısı Van'dan geldi. Merkez üssü Yaylıkaya olan depremin şiddeti 3.4 olarak açıklandı.