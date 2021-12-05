Deprem mi oldu? 5 Aralık son dakika deprem haberleri
Deprem haberlerine gün içerisinde yenileri ekleniyor. Yaşanan sarsıntılar başta merkez üssü olmak üzere birçok ilçede paniğe neden olurken vatandaşlar aynı zamanda Kandilli verilerini takip ediyor. Kandilli ve AFAD'ın resmi ekranı üzerinden yaşanan depremlerin merkez üssü ve şiddetini inceliyor. İşte 5 Aralık son dakika deprem haberleri
5 ARALIK SON DEPREMLER
..................TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER....................
.....BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ.....
......(YAPAY SARSINTI ANALİZİ YAPILMAMIŞTIR) Son 500 deprem listelenmiştir......
Büyüklük
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
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2021.12.05 06:55:35 38.8033 43.3817 1.7 -.- 3.4 3.5 YAYLIYAKA-(VAN) İlksel
2021.12.05 05:29:35 35.8273 28.2213 5.0 -.- 2.6 -.- AKDENIZ İlksel
2021.12.05 03:23:21 35.5242 32.0367 9.0 -.- 2.8 -.- AKDENIZ İlksel
2021.12.05 01:47:01 40.5248 32.9495 5.0 -.- 1.6 -.- TUTMACBAYINDIR-ORTA (CANKIRI) İlksel
2021.12.05 00:05:09 37.3600 35.0488 5.4 -.- 2.1 -.- GILDIRLI-KARAISALI (ADANA) İlksel