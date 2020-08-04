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Haber Giriş: 04 Ağustos 2020 - 11:25,

Deprem mi oldu? 4 Ağustos son depremler verileri

Deprem kuşağında yer alan ülkemizde sık sık artçı sarsıntılar yaşanıyor. Özellikle depremin merkez üssünde bulunan vatandaşlar, sosyal medyadan paylaşımda bulunup son depremler verilerini takip ediyor. Peki, 4 Ağustos verilerine göre, en son nerede, kaç şiddetinde deprem oldu? İşte AFAD ve Kandilli son depremler verileri…

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Kandilli Rasathanesi ve AFAD verilerine göre ülkemizdeki son depremler listesi günlük olarak paylaşılıyor. Yaşanan depremlerin ardından vatandaşlar hangi bölgelerde deprem olduğunu araştırıyorlar. Peki en son nerede deprem oldu? İşte 4 Ağustos tarihinde tüm bölgelerimizde yaşanan son depremler...

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, en son Akdeniz'de 4 Ağustos 2020 saat 10.53'de 1.5 şiddetinde deprem meydana geldi.

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Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) verilerine göre, Türkiye ve çevresinde meydana gelen son depremler şöyle:

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Son depremler listesini Kandilli Rasathanesi ve AFAD üzerinden anlık olarak takip edebilmek mümkün. Her iki kurumun da resmi sayfası üzerinden depremin merkez üssü, şiddeti ve saati gibi bilgileri edinebilirsiniz.

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