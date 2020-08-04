Deprem mi oldu? 4 Ağustos son depremler verileri

Kandilli Rasathanesi ve AFAD verilerine göre ülkemizdeki son depremler listesi günlük olarak paylaşılıyor. Yaşanan depremlerin ardından vatandaşlar hangi bölgelerde deprem olduğunu araştırıyorlar. Peki en son nerede deprem oldu? İşte 4 Ağustos tarihinde tüm bölgelerimizde yaşanan son depremler...