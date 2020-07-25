Deprem mi oldu? 25 Temmuz AFAD ve Kandilli son depremler verileri
Türkiye hafta sonunu da deprem haberiyle uyandı. Dünkü Eskişehir depremi ardından bugün de sabah saatlerinde Bingöl’de deprem oldu. Merkez üssü Bingöl Kiğı olan depremin çevre illerde de hissedilmesi nedeniyle pek çok kişi ‘deprem mi oldu, nerede deprem oldu?’ sorularına yanıt arıyor. İşte 25 Temmuz AFAD ve Kandilli son depremler verileri
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Son dakika deprem listesi güncellenmeye devam ediyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika depremler ekranına yansıyan verilere göre Türkiye’nin farklı noktalarında artçı sarsıntılar yaşanıyor.
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BİNGÖL'DE DEPREM
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan açıklamaya göre, saat 8.02'de Kiğı ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Depremin 13,85 kilometre derinlikte olduğu belirlendi. Yerin 13.85 kilometre derinliğindeki deprem, kısa süreli paniğe neden olurken, ilk belirlemelere
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Son depremler listesini Kandilli Rasathanesi ve AFAD üzerinden anlık olarak takip edebilmek mümkün. Her iki kurumun da resmi sayfası üzerinden depremin merkez üssü, şiddeti ve saati gibi bilgileri edinebilirsiniz. SON DEPREMLER LİSTESİNİ GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN