Deprem mi oldu? 25 Temmuz AFAD ve Kandilli son depremler verileri

BİNGÖL'DE DEPREM Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan açıklamaya göre, saat 8.02'de Kiğı ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Depremin 13,85 kilometre derinlikte olduğu belirlendi. Yerin 13.85 kilometre derinliğindeki deprem, kısa süreli paniğe neden olurken, ilk belirlemelere