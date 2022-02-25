Deprem mi oldu? 25 Şubat Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Deprem mi oldu sorusu gündemde yer alıyor. Son depremler ile ilgili açıklamalar yakından takip ediliyor. Bu açıklamalardan vatandaşlar gerçekleşen sarsıntıların detaylarını öğrenebiliyorlar. 25 Şubat’ta saat 07:36’da Muğla Marmaris’te 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Muğla Balcılar’da art arda gerçekleşen sarsıntılar ise saat 06:26’da başladı.