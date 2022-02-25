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Deprem mi oldu? 25 Şubat Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

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Son depremler güncel olarak takip edilen konular arasında yer alıyor. Gerçekleşen sarsıntıların şiddeti, nerede olduğu, saat kaçta gerçekleştiği ile ilgili açıklamalar Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından yapılıyor. Peki, deprem mi oldu, en son nerede oldu? İşte son depremler listesi

1/3Deprem mi oldu 25 Şubat Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Deprem mi oldu sorusu gündemde yer alıyor. Son depremler ile ilgili açıklamalar yakından takip ediliyor. Bu açıklamalardan vatandaşlar gerçekleşen sarsıntıların detaylarını öğrenebiliyorlar. 25 Şubat’ta saat 07:36’da Muğla Marmaris’te 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Muğla Balcılar’da art arda gerçekleşen sarsıntılar ise saat 06:26’da başladı.

2/3DEPREM Mİ OLDU

DEPREM Mİ OLDU?

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------

2022.02.25 07:36:21 36.7523 28.2188 70.0 -.- 3.3 3.2 OSMANIYE-MARMARIS (MUGLA) İlksel

2022.02.25 06:52:51 37.0600 28.2497 10.0 -.- 1.3 -.- KUYUCAK-(MUGLA) İlksel

2022.02.25 06:37:09 37.0535 28.5675 11.2 -.- 1.7 -.- BALCILAR-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel

2022.02.25 06:32:20 37.0667 28.5722 11.4 -.- 1.4 -.- BALCILAR-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel

2022.02.25 06:28:16 37.0500 28.6010 15.3 -.- 1.2 -.- BALCILAR-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel

2022.02.25 06:26:58 37.0542 28.5618 11.2 -.- 1.7 -.- BALCILAR-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel

2022.02.25 06:15:36 39.9803 42.5663 5.0 -.- 2.4 -.- KOZAN-SARIKAMIS (KARS) İlksel

2022.02.25 06:12:25 39.9615 42.5737 5.0 -.- 3.2 3.3 KAYALIBOGAZ-SARIKAMIS (KARS) İlksel

2022.02.25 06:08:36 38.0608 38.2008 11.0 -.- 2.3 -.- GOLBAGI-CELIKHAN (ADIYAMAN) İlksel

2022.02.25 05:51:52 37.0580 28.5662 18.4 -.- 1.3 -.- BALCILAR-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel

3/3Deprem mi oldu 25 Şubat Kandilli Rasathanesi son depremler listesi



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