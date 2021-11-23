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Haber Giriş: 23 Kasım 2021 - 07:55 | 

Deprem mi oldu? 23 Kasım Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Son depremler ile ilgili açıklamalar, 23 Kasım tarihi itibari ile merak edilen konular arasında yer alıyor. Dün Erzurum’da gerçekleşen 4.8 büyüklüğündeki depremin etkileri bugün devam ediyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından yapılan açıklamaları vatandaşlar yakından takip ediyorlar. Peki, bugün deprem mi oldu, en son nerede oldu? İşte son depremler listesi

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Deprem mi oldu sorusu gündemde bulunuyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından güncel son depremler listesi yayımlanıyor. Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan açıklamaya göre 23 Kasım'da saat 05:12'de Kütahya Simav'da 2.4 büyüklüğünde yerin 6.1 km derinliğinde deprem meydana geldi. Van'da saat 04:21'de 1.9 büyüklüğünde, Erzurum'da ise saat 02:51'de 2.9 büyüklüğünde deprem gerçekleşti
223 KASIMDA GERÇEKLEŞEN DEPREMLER

23 KASIM'DA GERÇEKLEŞEN DEPREMLER

23 Kasım'da saat 05:12'de Kütahya Simav'da 2.4 büyüklüğünde yerin 6.1 km derinliğinde deprem meydana geldi. Van'da saat 04:21'de 1.9 büyüklüğünde, Erzurum'da ise saat 02:51'de 2.9 büyüklüğünde deprem gerçekleşti

SON DEPREMLER EKRANI İÇİN TIKLAYIN

3SON DEPREMLER

SON DEPREMLER

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------

2021.11.23 05:12:08 39.1587 29.0610 6.1 -.- 2.4 -.- AHLATLICESME-SIMAV (KUTAHYA) İlksel

2021.11.23 04:21:18 38.7087 43.1717 6.4 -.- 1.9 -.- AGARTI-(VAN) İlksel

2021.11.23 02:51:26 39.7962 41.8227 5.5 -.- 2.9 -.- YEMLIK-KOPRUKOY (ERZURUM) İlksel

2021.11.23 02:23:37 39.8392 41.8817 11.3 -.- 1.4 -.- ALACA-KOPRUKOY (ERZURUM) İlksel
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