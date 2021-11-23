Deprem mi oldu? 23 Kasım Kandilli Rasathanesi son depremler listesi
Son depremler ile ilgili açıklamalar, 23 Kasım tarihi itibari ile merak edilen konular arasında yer alıyor. Dün Erzurum’da gerçekleşen 4.8 büyüklüğündeki depremin etkileri bugün devam ediyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından yapılan açıklamaları vatandaşlar yakından takip ediyorlar. Peki, bugün deprem mi oldu, en son nerede oldu? İşte son depremler listesi
Deprem mi oldu sorusu gündemde bulunuyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından güncel son depremler listesi yayımlanıyor. Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan açıklamaya göre 23 Kasım'da saat 05:12'de Kütahya Simav'da 2.4 büyüklüğünde yerin 6.1 km derinliğinde deprem meydana geldi. Van'da saat 04:21'de 1.9 büyüklüğünde, Erzurum'da ise saat 02:51'de 2.9 büyüklüğünde deprem gerçekleşti
23 KASIM'DA GERÇEKLEŞEN DEPREMLER
23 Kasım'da saat 05:12'de Kütahya Simav'da 2.4 büyüklüğünde yerin 6.1 km derinliğinde deprem meydana geldi. Van'da saat 04:21'de 1.9 büyüklüğünde, Erzurum'da ise saat 02:51'de 2.9 büyüklüğünde deprem gerçekleşti
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SON DEPREMLER
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
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2021.11.23 05:12:08 39.1587 29.0610 6.1 -.- 2.4 -.- AHLATLICESME-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2021.11.23 04:21:18 38.7087 43.1717 6.4 -.- 1.9 -.- AGARTI-(VAN) İlksel
2021.11.23 02:51:26 39.7962 41.8227 5.5 -.- 2.9 -.- YEMLIK-KOPRUKOY (ERZURUM) İlksel
2021.11.23 02:23:37 39.8392 41.8817 11.3 -.- 1.4 -.- ALACA-KOPRUKOY (ERZURUM) İlksel
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2021.11.23 05:12:08 39.1587 29.0610 6.1 -.- 2.4 -.- AHLATLICESME-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2021.11.23 04:21:18 38.7087 43.1717 6.4 -.- 1.9 -.- AGARTI-(VAN) İlksel
2021.11.23 02:51:26 39.7962 41.8227 5.5 -.- 2.9 -.- YEMLIK-KOPRUKOY (ERZURUM) İlksel
2021.11.23 02:23:37 39.8392 41.8817 11.3 -.- 1.4 -.- ALACA-KOPRUKOY (ERZURUM) İlksel