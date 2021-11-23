Deprem mi oldu? 23 Kasım Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Deprem mi oldu sorusu gündemde bulunuyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından güncel son depremler listesi yayımlanıyor. Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan açıklamaya göre 23 Kasım'da saat 05:12'de Kütahya Simav'da 2.4 büyüklüğünde yerin 6.1 km derinliğinde deprem meydana geldi. Van'da saat 04:21'de 1.9 büyüklüğünde, Erzurum'da ise saat 02:51'de 2.9 büyüklüğünde deprem gerçekleşti