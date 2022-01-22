SON DEPREMLER: Deprem mi oldu? İşte 22 Ocak tarihli son depremler listesi

Deprem, Türkiye'nin ana gündem konularından biri olmayı sürdürüyor. Artçı sarsıntılar nedeniyle büyük panik yaşayan vatandaşlar, son depremlerde yer alan depremlerin şiddetini ve merkez üssünü inceliyor.
AFAD'dan aktarılan bilgiye göre, saat 22.31'de merkez üssü Balıkesir - Dursunbey olan bir deprem meydana geldi. Deprem İstanbul ve çevresinde hissedildi.
AFAD, 21 Ocak 2022 tarihinde Elazığ’da 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Deprem sonrası Elazığ Valiliği'nden de açıklama geldi. AFAD Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 19.39'da merkez üssü Sivrice ilçesi olan 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerin 7 kilometre derinliğinde kaydedildi. İlçede deprem hafif hissedilirken, herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı öğrenildi.
..................TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER....................
.....BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ.....
......(YAPAY SARSINTI ANALİZİ YAPILMAMIŞTIR) Son 500 deprem listelenmiştir......
Büyüklük
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
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2022.01.22 08:13:07 37.8618 26.3702 5.3 -.- 2.3 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
2022.01.22 08:05:00 39.8450 41.0190 16.2 -.- 1.9 -.- DEREBOGAZ-PALANDOKEN (ERZURUM) İlksel
2022.01.22 06:26:03 39.3427 27.8520 5.0 -.- 1.7 -.- KOZDEREGUVEN-(BALIKESIR)
2022.01.22 05:52:08 37.6702 26.0397 5.0 -.- 2.0 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
2022.01.22 05:46:23 41.1655 43.9868 5.0 -.- 2.9 -.- ERMENISTAN
2022.01.22 05:45:18 37.6890 26.0012 5.0 -.- 2.7 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
2022.01.22 05:32:55 39.5273 24.1355 28.8 -.- 4.2 4.2 YUNANISTAN
2022.01.22 03:32:49 35.3855 25.3323 19.9 -.- 2.4 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)
2022.01.22 03:09:39 39.0823 28.3548 8.2 -.- 2.4 -.- KOBAKLAR-GORDES (MANISA)
2022.01.22 03:08:04 39.0805 28.3758 9.0 -.- 2.5 -.- KOBAKLAR-GORDES (MANISA)
2022.01.22 02:54:00 39.0550 27.4973 11.4 -.- 1.7 -.- KALEMKOY-KINIK (IZMIR)
2022.01.22 02:51:20 39.0375 35.8783 5.0 -.- 2.5 -.- PALAS-SARIOGLAN (KAYSERI)
2022.01.22 02:50:29 39.0145 35.9282 7.5 -.- 2.5 -.- KARACAOREN-BUNYAN (KAYSERI)
2022.01.22 02:26:54 38.0833 32.0062 11.5 -.- 1.9 -.- BELEKLER-ILGIN (KONYA)
2022.01.22 02:18:02 35.4310 26.5073 6.4 -.- 2.7 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)
2022.01.22 02:16:44 38.1437 40.9248 13.9 -.- 1.9 -.- AKYOL-SILVAN (DIYARBAKIR)
2022.01.22 02:06:43 38.9135 35.9833 1.7 -.- 0.9 -.- KAHVECI-BUNYAN (KAYSERI)
2022.01.22 00:45:04 40.2672 37.8387 5.0 -.- 3.3 3.3 ISKENDERSEYH-KOYULHISAR (SIVAS) İlksel