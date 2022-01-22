SON DEPREMLER: Deprem mi oldu? İşte 22 Ocak tarihli son depremler listesi

ELAZIĞ DEPREMİNİN AYRINTILARI

AFAD, 21 Ocak 2022 tarihinde Elazığ’da 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Deprem sonrası Elazığ Valiliği'nden de açıklama geldi. AFAD Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 19.39'da merkez üssü Sivrice ilçesi olan 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerin 7 kilometre derinliğinde kaydedildi. İlçede deprem hafif hissedilirken, herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı öğrenildi.