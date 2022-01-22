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SON DEPREMLER: Deprem mi oldu? İşte 22 Ocak tarihli son depremler listesi

#Deprem#Deprem Mi Oldu#Son Depremler

Ülkemizin çeşitli bölgelerinden deprem haberleri gelmeye devam ediyor. Türkiye son dakika depremler listesi Kandilli ve AFAD tarafından güncelleniyor. 22 Ocak'ta meydana gelen en son depremler hakkında tüm ayrıntılar...

1/4SON DEPREMLER: Deprem mi oldu İşte 22 Ocak tarihli son depremler listesi

Deprem, Türkiye'nin ana gündem konularından biri olmayı sürdürüyor. Artçı sarsıntılar nedeniyle büyük panik yaşayan vatandaşlar, son depremlerde yer alan depremlerin şiddetini ve merkez üssünü inceliyor.

2/4SON DEPREMLER: Deprem mi oldu İşte 22 Ocak tarihli son depremler listesi

AFAD'dan aktarılan bilgiye göre, saat 22.31'de merkez üssü Balıkesir - Dursunbey olan bir deprem meydana geldi. Deprem İstanbul ve çevresinde hissedildi.

3/4ELAZIĞ DEPREMİNİN AYRINTILARI

ELAZIĞ DEPREMİNİN AYRINTILARI

AFAD, 21 Ocak 2022 tarihinde Elazığ’da 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Deprem sonrası Elazığ Valiliği'nden de açıklama geldi. AFAD Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 19.39'da merkez üssü Sivrice ilçesi olan 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerin 7 kilometre derinliğinde kaydedildi. İlçede deprem hafif hissedilirken, herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı öğrenildi.

4/4SON DEPREMLER: Deprem mi oldu İşte 22 Ocak tarihli son depremler listesi

..................TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER....................

.....BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ.....

......(YAPAY SARSINTI ANALİZİ YAPILMAMIŞTIR) Son 500 deprem listelenmiştir......

                                                        Büyüklük

Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği

---------- --------  --------  -------   ----------    ------------    --------------                                  --------------

2022.01.22 08:13:07  37.8618   26.3702        5.3      -.-  2.3  -.-   ONIKI ADALAR (AKDENIZ)                       

2022.01.22 08:05:00  39.8450   41.0190       16.2      -.-  1.9  -.-   DEREBOGAZ-PALANDOKEN (ERZURUM)                    İlksel

2022.01.22 06:26:03  39.3427   27.8520        5.0      -.-  1.7  -.-   KOZDEREGUVEN-(BALIKESIR)                         

2022.01.22 05:52:08  37.6702   26.0397        5.0      -.-  2.0  -.-   ONIKI ADALAR (AKDENIZ)                      

2022.01.22 05:46:23  41.1655   43.9868        5.0      -.-  2.9  -.-   ERMENISTAN                                      

2022.01.22 05:45:18  37.6890   26.0012        5.0      -.-  2.7  -.-   ONIKI ADALAR (AKDENIZ)         

2022.01.22 05:32:55  39.5273   24.1355       28.8      -.-  4.2  4.2   YUNANISTAN                                 

2022.01.22 03:32:49  35.3855   25.3323       19.9      -.-  2.4  -.-   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                           

2022.01.22 03:09:39  39.0823   28.3548        8.2      -.-  2.4  -.-   KOBAKLAR-GORDES (MANISA)                        

2022.01.22 03:08:04  39.0805   28.3758        9.0      -.-  2.5  -.-   KOBAKLAR-GORDES (MANISA)                        

2022.01.22 02:54:00  39.0550   27.4973       11.4      -.-  1.7  -.-   KALEMKOY-KINIK (IZMIR)                      

2022.01.22 02:51:20  39.0375   35.8783        5.0      -.-  2.5  -.-   PALAS-SARIOGLAN (KAYSERI)                

2022.01.22 02:50:29  39.0145   35.9282        7.5      -.-  2.5  -.-   KARACAOREN-BUNYAN (KAYSERI)               

2022.01.22 02:26:54  38.0833   32.0062       11.5      -.-  1.9  -.-   BELEKLER-ILGIN (KONYA)             

2022.01.22 02:18:02  35.4310   26.5073        6.4      -.-  2.7  -.-   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                          

2022.01.22 02:16:44  38.1437   40.9248       13.9      -.-  1.9  -.-   AKYOL-SILVAN (DIYARBAKIR)                    

2022.01.22 02:06:43  38.9135   35.9833        1.7      -.-  0.9  -.-   KAHVECI-BUNYAN (KAYSERI)                     

2022.01.22 00:45:04  40.2672   37.8387        5.0      -.-  3.3  3.3   ISKENDERSEYH-KOYULHISAR (SIVAS)                   İlksel

 

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