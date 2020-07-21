Deprem mi oldu? 21 Temmuz AFAD ve Kandilli son depremler listesi
Fay hatları üzerinde bulunan ülkemizin farklı noktalarından deprem haberleri gelmeye devam ediyor. Uzmanların büyük Marmara depremi öngörüleri nedeniyle panik yaşayan vatandaşlar, en ufak sarsıntı da son depremler verilerini inceleyerek 'deprem mi oldu?' sorusuna yanıt arıyor. Kandilli Rasathanesi Türkiye ve yakın çevresinde meydana gelen son depremleri listeliyor. İşte 21 Temmuz AFAD ve Kandilli son depremler listesi
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Deprem, Türkiye'nin ana gündem konusu olmayı sürdürüyor. Türkiye'nin dört bir yanından vatandaşların yakından takip ettiği, deprem bilgileri son dakika depremler listesinden anlık olarak görülebiliyor. İşte bugün (21 Temmuz) ülkemizde meydana gelen son depremlerin listesi…
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Akdeniz'de deprem
AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nden alınan verilere göre, ülkemizde en hissedilir son artçı deprem saat 05.52’de Manisa ilinde yerin 13.6 kilometre altında 3.1 büyüklüğünde kaydedildi. Depremin merkez üssünün ise Akhisar olduğu açıklandı.
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Son depremler listesini Kandilli Rasathanesi ve AFAD üzerinden anlık olarak takip edebilmek mümkün. Her iki kurumun da resmi sayfası üzerinden depremin merkez üssü, şiddeti ve saati gibi bilgileri edinebilirsiniz. SON DEPREMLER LİSTESİNİ GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN