Deprem mi oldu? 21 Temmuz AFAD ve Kandilli son depremler listesi

Akdeniz'de deprem AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nden alınan verilere göre, ülkemizde en hissedilir son artçı deprem saat 05.52’de Manisa ilinde yerin 13.6 kilometre altında 3.1 büyüklüğünde kaydedildi. Depremin merkez üssünün ise Akhisar olduğu açıklandı.