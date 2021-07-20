Ege'de korkutan deprem: Nerede, kaç şiddetinde deprem oldu? Son dakika deprem haberleri

Aydın ve Kayseri'deki deprem ardından gözler bir kez daha son depremlere çevrildi. Kayseri'nin Kocasinan ilçesi, 13 dakikada 3.9, 3.8 ve 3.0 büyüklüğünde depremlerle sallandı. Aydın'ın Efeler ilçesinde ise 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Türkiye'nin farklı şehirlerinden deprem haberleri gelmeye devam ediyor.