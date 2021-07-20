Ege'de korkutan deprem: Nerede, kaç şiddetinde deprem oldu? Son dakika deprem haberleri
Son depremler hakkındaki tüm bilgiler Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşılmaya devam ediyor. AFAD'dan alınan son dakika bilgisine göre Ege Denizi'nde Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.AFAD'dan alınan bilgiye göre Ege Denizi'nde Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yaşanan sarsıntılar ardından birçok vatandaş, "Deprem mi oldu? Nerede deprem oldu?" sorularına yanıt arıyor... İşte 20 Temmuz tarihli son dakika deprem haberleri...
Aydın ve Kayseri'deki deprem ardından gözler bir kez daha son depremlere çevrildi. Kayseri'nin Kocasinan ilçesi, 13 dakikada 3.9, 3.8 ve 3.0 büyüklüğünde depremlerle sallandı. Aydın'ın Efeler ilçesinde ise 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Türkiye'nin farklı şehirlerinden deprem haberleri gelmeye devam ediyor.
KANDİLLİ SON DEPREMLER
..................TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER....................
.....BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ.....
......(YAPAY SARSINTI ANALİZİ YAPILMAMIŞTIR) Son 500 deprem listelenmiştir......
Büyüklük
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
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2021.07.20 07:50:09 36.3615 27.1370 5.0 -.- 3.7 3.8 ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.07.20 07:48:59 38.3383 38.5010 10.4 -.- 2.0 -.- YENIKOY-(MALATYA) İlksel
2021.07.20 06:41:18 37.0360 28.9982 25.2 -.- 1.4 -.- KARACAM-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel
2021.07.20 06:23:42 40.7675 31.0008 5.6 -.- 2.0 -.- ACMA-GOLYAKA (DUZCE) İlksel
2021.07.20 06:04:16 39.0838 40.1547 18.4 -.- 1.9 -.- YESILBELEN-KARAKOCAN (ELAZIG) İlksel
2021.07.20 04:50:55 37.3320 29.7277 1.7 -.- 1.2 -.- ECE-TEFENNI (BURDUR) İlksel
2021.07.20 04:35:06 36.0562 30.5315 17.2 -.- 1.7 -.- AKDENIZ İlksel
2021.07.20 03:58:51 36.3413 27.1792 13.9 -.- 1.4 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.07.20 03:38:51 38.8518 37.9125 5.0 -.- 1.4 -.- BEYKENT-HEKIMHAN (MALATYA) İlksel
2021.07.20 03:17:22 36.3598 27.1548 15.1 -.- 1.4 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.07.20 03:16:47 36.3485 27.2035 4.7 -.- 1.6 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.07.20 02:50:16 35.5368 26.3840 5.4 -.- 2.0 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2021.07.20 02:46:15 36.3052 27.1417 16.8 -.- 1.6 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.07.20 02:35:01 36.4187 27.3350 16.0 -.- 1.3 -.- KOS ADASI (AKDENIZ) İlksel
2021.07.20 01:52:06 38.5665 27.4698 16.9 -.- 1.2 -.- AYVACIK-(MANISA) İlksel
2021.07.20 01:18:12 37.0568 28.4022 7.2 -.- 1.6 -.- ATAKOY-ULA (MUGLA) İlksel
2021.07.20 00:04:13 36.2132 30.8973 20.5 -.- 3.0 -.- ANTALYA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel