Son depremler: Deprem mi oldu? 20 Nisan Kandilli Rasathanesi açıklamaları

Son depremler gündemde yer alan konular arasında bulunuyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından depremler ile ilgili açıklamalar yapılıyor. 20 Nisan'da saat 08:09'da Oniki Adalar'da 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 8.3 km olarak duyuruldu.