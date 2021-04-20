Son depremler: Deprem mi oldu? 20 Nisan Kandilli Rasathanesi açıklamaları
Deprem ile ilgili son dakika haberleri yakından takip ediliyor. Gerçekleşen sarsıntılar ile ilgili Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından açıklamalar yapılıyor. Vatandaşlar bu açıklamalardan depremin şiddeti, saat kaçta olduğu hakkında da bilgi alıyorlar. Peki, 20 Nisan'da en son nerede deprem oldu? İşte gerçekleşen son depremler
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Son depremler gündemde yer alan konular arasında bulunuyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından depremler ile ilgili açıklamalar yapılıyor. 20 Nisan'da saat 08:09'da Oniki Adalar'da 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 8.3 km olarak duyuruldu.
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DEPREM Mİ OLDU?
20 Nisan'da saat 08:09'da Oniki Adalar'da 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 8.3 km olarak duyuruldu.
Saat 07:13'de Oniki Adalat'da 2.8 büyüklüğünde yerin 5.0 km derinliğinde deprem meydana geldi. Saat 06:55'te ise Datça açıklarında 1.8 büyüklüğünde sarsındı gerçekleşti.