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Haber Giriş: 20 Nisan 2021 - 08:42 | 

Son depremler: Deprem mi oldu? 20 Nisan Kandilli Rasathanesi açıklamaları

Deprem ile ilgili son dakika haberleri yakından takip ediliyor. Gerçekleşen sarsıntılar ile ilgili Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından açıklamalar yapılıyor. Vatandaşlar bu açıklamalardan depremin şiddeti, saat kaçta olduğu hakkında da bilgi alıyorlar. Peki, 20 Nisan'da en son nerede deprem oldu? İşte gerçekleşen son depremler

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Son depremler gündemde yer alan konular arasında bulunuyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından depremler ile ilgili açıklamalar yapılıyor. 20 Nisan'da saat 08:09'da Oniki Adalar'da 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 8.3 km olarak duyuruldu.

2DEPREM Mİ OLDU

DEPREM Mİ OLDU?

20 Nisan'da saat 08:09'da Oniki Adalar'da 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 8.3 km olarak duyuruldu.

Saat 07:13'de Oniki Adalat'da 2.8 büyüklüğünde yerin 5.0 km derinliğinde deprem meydana geldi. Saat 06:55'te ise Datça açıklarında 1.8 büyüklüğünde sarsındı gerçekleşti.

SON DEPREMLER EKRANI İÇİN TIKLAYIN

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Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------

2021.04.20 08:09:52 36.4750 27.0160 8.3 -.- 4.5 4.5 ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.04.20 07:13:35 36.3918 27.1308 5.0 -.- 2.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.04.20 06:55:42 36.6567 27.3872 7.0 -.- 1.8 -.- DATCA ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ) İlksel

2021.04.20 04:04:27 36.5873 27.2590 5.0 -.- 1.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.04.20 03:46:01 36.4945 27.1078 5.0 -.- 2.3 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.04.20 03:29:33 36.5305 29.5478 7.9 -.- 1.9 -.- CEMRE-KAS (ANTALYA) İlksel

2021.04.20 03:24:03 36.4372 27.0987 5.7 -.- 3.4 3.4 ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.04.20 03:14:27 39.0990 28.1160 17.0 -.- 1.6 -.- HANPASA-AKHISAR (MANISA) İlksel

2021.04.20 02:57:00 36.5995 27.3767 5.0 -.- 1.7 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.04.20 02:18:13 36.4492 27.1277 5.0 -.- 2.5 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.04.20 01:45:10 39.1113 28.1278 11.9 -.- 1.9 -.- KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel

2021.04.20 01:43:49 39.1302 28.1192 7.5 -.- 1.4 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel

2021.04.20 01:22:00 36.4380 27.1758 7.3 -.- 2.1 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.04.20 01:18:36 36.4422 27.1537 1.4 -.- 2.7 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.04.20 01:17:11 38.2333 25.9070 15.0 -.- 3.6 3.5 SAKIZ ADASI (EGE DENIZI) İlksel

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