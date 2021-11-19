Deprem mi oldu? 19 Kasım son depremler verileri
Hafta içerisinde meydana Düzce depremi ardından Türkiye bir kez daha deprem gerçeğiyle yüzleşti. Marmara Bölgesi'nin birçok ilinde hissedilen deprem ardından gözler bir kez daha son depremlere çevrildi. Depremlerin merkez üsleri ile şiddetleri Kandilli Rasathanesi'nin resmi internet adresinden anlık olarak yayınlanıyor. Peki, bugün nerelerde, kaç şiddetinde deprem oldu?
Gün içerisinde Türkiye'nin birçok noktasından deprem haberi geliyor. Şiddetleri değişen depremlerin merkez üssü, derinliği ve şiddeti Kandilli Rasathanesi'nden anlık olarak paylaşılıyor.
...........TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER....................
.....BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ.....
......(YAPAY SARSINTI ANALİZİ YAPILMAMIŞTIR) Son 500 deprem listelenmiştir......
Büyüklük
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
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2021.11.19 05:48:25 38.0933 27.1878 19.0 -.- 1.5 -.- ATAKOY-MENDERES (IZMIR) İlksel
2021.11.19 04:02:38 39.9867 26.4577 6.8 -.- 1.2 -.- DENIZGORUNDU-(CANAKKALE) İlksel
2021.11.19 04:00:55 38.4067 38.8313 5.0 -.- 2.4 -.- GULENKOY-KALE (MALATYA) İlksel
2021.11.19 03:33:50 37.8142 27.1088 4.9 -.- 1.3 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2021.11.19 03:32:06 37.8178 27.0992 2.5 -.- 1.4 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2021.11.19 03:18:42 38.7460 39.9603 1.2 -.- 2.3 -.- SENOVA-KOVANCILAR (ELAZIG) İlksel
2021.11.19 02:42:01 40.8437 30.9675 16.6 -.- 1.0 -.- SELAMLAR-GUMUSOVA (DUZCE) İlksel
2021.11.19 02:38:16 38.9280 26.0452 7.3 -.- 2.3 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) İlksel
2021.11.19 02:36:12 37.8963 26.4712 5.0 -.- 2.3 -.- EGE DENIZI İlksel
2021.11.19 01:28:51 38.0208 31.1947 20.9 -.- 1.5 -.- ORDEKCI-SARKIKARAAGAC (ISPARTA) İlksel
2021.11.19 01:25:49 37.7062 29.3937 4.0 -.- 1.3 -.- KARACAY-HONAZ (DENIZLI) İlksel
2021.11.19 01:01:29 38.0213 31.2065 5.0 -.- 1.7 -.- ORDEKCI-SARKIKARAAGAC (ISPARTA) İlksel
2021.11.19 00:33:14 38.9298 42.0118 11.0 -.- 2.2 -.- YOKUSBASI-BULANIK (MUS) İlksel