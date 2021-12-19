Deprem mi oldu? 19 Aralık tarihli son depremler
Türkiye'nin farklı noktalarından gelen sarsıntı haberleri ardından gözler son depremlere çevrildi. Kandilli Rasathanesi ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı 19 Aralık 2021 Pazar günü meydana gelen son depremlerin ayrıntılarını paylaştı. Peki, bugün nerelerde, kaç şiddetinde deprem meydana geldi? İşte 19 Aralık tarihli son depremler...
Deprem, hafta sonlarının da ana gündem konusu olmayı sürdürüyor. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) verileriyle son depremlerin merkez üssü ve şiddetini öğrenmek mümkün.