Deprem mi oldu? 19 Aralık tarihli son depremler

Deprem, hafta sonlarının da ana gündem konusu olmayı sürdürüyor. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) verileriyle son depremlerin merkez üssü ve şiddetini öğrenmek mümkün.