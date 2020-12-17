Deprem mi oldu? 17 Aralık son depremler verileri

Son zamanlarda art arda sarsıntılar yaşayan Ege Bölgesi’nde halen devam eden depremler ardından, gözler Kandilli ve AFAD verilerine çevrildi. İki kurumunda son depremler verilerine göre, Ege Bölgesi’nin yanı sıra farklı şehirlerde de artçı sarsıntılar yaşanıyor. Kandilli Rasathanesi tarafından yayımlanan son depremler aracılığıyla bilgi edinebilen vatandaşlar, dilerlerse rasathanenin son depremler haritası ile de detayları öğrenebiliyor.