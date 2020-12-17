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Hürriyet
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Haber Giriş: 17 Aralık 2020 - 07:40 | 

Deprem mi oldu? 17 Aralık son depremler verileri

Son depremler verileri 17 Aralık tarihinde meydana gelen sarsıntıları öğrenmek isteyen pek çok kişi tarafından araştırılmaya başlandı. Dün akşam Şanlıurfa’da yaşanan depremin ardından Türkiye’nin farklı noktalarından deprem haberi gelmeye başladı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 21:43'te gerçekleşen Şanlıurfa Karaköprü merkez üslü depremin büyüklüğü 2.4, derinliği ise 9.2 km olarak kaydedildi. İşte 17 Aralık son depremler verileri

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Son zamanlarda art arda sarsıntılar yaşayan Ege Bölgesi’nde halen devam eden depremler ardından, gözler Kandilli ve AFAD verilerine çevrildi. İki kurumunda son depremler verilerine göre, Ege Bölgesi’nin yanı sıra farklı şehirlerde de artçı sarsıntılar yaşanıyor. Kandilli Rasathanesi tarafından yayımlanan son depremler aracılığıyla bilgi edinebilen vatandaşlar, dilerlerse rasathanenin son depremler haritası ile de detayları öğrenebiliyor.

217 ARALIK TARİHLİ DEPREMLER
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17 ARALIK TARİHLİ DEPREMLER

Kandilli Rasathanesi’nin 17 Aralık tarihli son depremler verilerine göre gün içerisinde; Ege Denizi, Bursa, Sivas, Manisa, Aydın’da 1.4 ila 3.0 arasında değişen sarsıntılar yaşandı.

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Son depremler listesini Kandilli Rasathanesi ve AFAD üzerinden anlık olarak takip edebilmek mümkün. Her iki kurumun da resmi sayfası üzerinden depremin merkez üssü, şiddeti ve saati gibi bilgileri edinebilirsiniz.

SON DEPREMLER EKRANI İÇİN TIKLAYIN

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