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Haber Giriş: 17 Ağustos 2020 - 08:06,

Deprem mi oldu? 17 Ağustos son depremler listesi (AFAD ve Kandilli)

Son depremler listesi yenilenmeye devam ediyor. Fay hatları üzerinde yer alan ülkemizin farklı noktalarında yaşanan sarsıntıları hisseden vatandaşlar, çeşitli platformlar üzerinden paylaşımda bulunuyor. Özellikle sosyal medyada sık sık ‘deprem mi oldu, nerede deprem oldu?’ soruları gündeme geliyor. Son depremlerin merkez üssü, şiddeti ve derinliği gibi bilgiler AFAD ve Kandilli Rasathanesi üzerinden paylaşılıyor. İşte 17 Ağustos 2020 Pazartesi günü meydana gelen son depremler...

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AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nden alınan verilere göre, 17 Ağustos 2020 tarihinde ülkemizde en son deprem 07:41’de Manisa Kırkağaç’ta meydana geldi. 2.3 şiddetindeki depremin derinliği 7.8 olarak belirlendi. Son verilere göre ayrıca, Elazığ, Akdeniz ve Bursa’de deprem meydana geldi.

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Son depremler listesini Kandilli Rasathanesi ve AFAD üzerinden anlık olarak takip edebilmek mümkün. Her iki kurumun da resmi sayfası üzerinden depremin merkez üssü, şiddeti ve saati gibi bilgileri edinebilirsiniz.

SON DEPREMLER EKRANI İÇİN TIKLAYIN

3Korkutan deprem tahmini
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Korkutan deprem tahmini

İstanbul Aydın Üniversitesi Afet Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (AFAM) Müdürü ve inşaat mühendisi Prof. Dr. Mehmet Fatih Altan, 17 Ağustos Marmara Depremi’nin 21'inci yıldönümünde, deprem riskine ilişkin alınması gereken önlemleri sıralayarak, inşaat mühendislerinin yapılarda dikkat etmesi gerekenleri anlattı. Prof. Dr. Altan, beklenen İstanbul depremi için Şimdi bile olabilir, zaman bitti. Önlemleri hızla almak gerekiyor yorumunda bulundu.

4BÜYÜK DEPREMLER OLMAYA DEVAM EDECEK
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BÜYÜK DEPREMLER OLMAYA DEVAM EDECEK

17 Ağustos Marmara Depreminin üzerinden 21 yıl geçtiğini söyleyen İnşaat Mühendisi Prof. Dr. Mehmet Fatih Altan, Büyük depremler her zaman olmaz ama Kuzey Anadolu Fay Hattı, Türkiye için önemli bir fay hattıdır. Bu hat üzerinde doğudan batıya kayarak belli zamanlarda büyük depremler olmuştur, olmaya da devam edecektir. Şu anda kayma batıya doğru devam ediyor. Büyük İstanbul depremini bekliyoruz, 21 yıl geçti ama hala hazırlıklı değiliz. Yeterli hazırlıkları yapmadık, zaman azaldı. Artık İstanbul depreminin ayak seslerini duyuyorum. Bir an önce depremi afet olmaktan çıkarmalıyız. Deprem sel, heyelan gibi doğa olayıdır. Ciddi önlemler alırsak afet olmaktan çıkarırız diye konuştu.

5200 BİN İNSAN HAYATINI KAYBEDEBİLİR
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200 BİN İNSAN HAYATINI KAYBEDEBİLİR

Kocaeli depreminde nüfus yoğunluğunun azlığına vurgu yapan Prof. Dr. Altan, Ona rağmen aylarca toparlanamadık. Şu anda devletin imkanları çok iyi fakat can ve mal kaybının Kocaeli depremine göre 10 kat daha fazla olacağı bir depremle karşı karşıyayız. O depremde 20 bine yakın insan hayatını kaybetti olası İstanbul depreminde 200 bin insan hayatını kaybedebilir. İstanbul'un nüfus yoğunluğu Kocaeli'ye göre çok fazla. İstanbul'daki yapıların yüzde 85'i depreme dayanıksız. 2000 yılı öncesi 800 bin, 1980 öncesi ise 300 bin civarında yapı stoku var. İstanbul depreminden çevre iller ve o illerde yaşayan toplamda 25 milyon insan da etkilenecek. 7.5 büyüklüğünde bir deprem bekliyoruz, bazı yapılar 8 şiddetinde de etkilenecektir diye konuştu.

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