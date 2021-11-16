Deprem mi oldu? 16 Kasım son depremler listesi
Türkiye'nin çeşitli noktalarından deprem haberleri gelmeye devam ediyor. Yaşanan sarsıntılar ardından AFAD ve Kandilli verileriyle kamuoyu bilgilendiriliyor. Son depremler listesinde depremin merkez üssü, şiddeti ve derinliğine ilişkin bilgiler yer alıyor. İşte 16 Kasım tarihli son depremler listesi
Son depremler listesine yenileri eklenmeye devam ediyor. Kandilli Rasathanesi Türkiye ve yakın çevresinde meydana gelen depremleri listeledi.
....BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ.....
......(YAPAY SARSINTI ANALİZİ YAPILMAMIŞTIR) Son 500 deprem listelenmiştir......
Büyüklük
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
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2021.11.16 06:45:38 37.9067 27.0470 9.4 -.- 1.4 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2021.11.16 04:27:27 39.2678 39.2918 5.0 -.- 2.4 -.- CEMBERLITAS-OVACIK (TUNCELI) İlksel
2021.11.16 04:21:29 40.5590 30.5112 12.7 -.- 1.2 -.- BELPINAR-GEYVE (SAKARYA) İlksel
2021.11.16 02:04:18 36.9637 27.6308 5.5 -.- 1.7 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2021.11.16 00:55:35 36.7770 26.3597 25.3 -.- 1.8 -.- AKDENIZ İlksel
2021.11.16 00:53:20 40.6153 36.8352 5.0 -.- 1.9 -.- BUZKOY-NIKSAR (TOKAT) İlksel
2021.11.16 00:48:15 36.8562 26.3863 12.1 -.- 2.8 -.- AKDENIZ İlksel
2021.11.16 00:44:39 36.9035 26.4275 11.2 -.- 2.8 -.- AKDENIZ İlksel
2021.11.16 00:34:57 36.9460 27.6922 6.4 -.- 3.4 3.4 GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2021.11.16 00:19:16 38.1605 32.4973 29.5 -.- 1.1 -.- DAGDERE-SELCUKLU (KONYA) İlksel
2021.11.15 23:56:16 41.0907 43.9065 7.3 -.- 2.5 -.- ERMENISTAN-GURCISTAN SINIR BOLGESI İlksel