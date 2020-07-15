Deprem mi oldu? 15 Temmuz AFAD ve Kandilli son depremler verileri
Deprem Türkiye’nin ana gündem konularından biri olmaya devam ediyor. Farklı bölgelerde yaşanan sarsıntılar ardından panik yaşayan vatandaşlar, internet üzerinden ‘deprem mi oldu, nerede deprem oldu?’ gibi sorulara yanıt arıyor. İşte 15 Temmuz AFAD ve Kandilli son depremler verileri…
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1
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Son depremler listesine yenileri eklendi. 15 Temmuz tarihli verilere göre Türkiye’nin çeşitli noktalarında artçı depremler yaşanıyor. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nin verilerine göre, Malatya'nın Pütürge ilçesinde saat 07:19'da 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem kentte kısa süreli paniğe neden oldu.
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Silivri açıklarında deprem
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) depremin 3,2 büyüklüğünde olduğunu açıkladı. 23.59'da Silivri'nin 23. 24 kilometre açıklarındaki deprem yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde meydana geldi.
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Son depremler listesini Kandilli Rasathanesi ve AFAD üzerinden anlık olarak takip edebilmek mümkün. Her iki kurumun da resmi sayfası üzerinden depremin merkez üssü, şiddeti ve saati gibi bilgileri edinebilirsiniz. SON DEPREMLER LİSTESİNİ GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN