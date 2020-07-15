Deprem mi oldu? 15 Temmuz AFAD ve Kandilli son depremler verileri

Son depremler listesine yenileri eklendi. 15 Temmuz tarihli verilere göre Türkiye’nin çeşitli noktalarında artçı depremler yaşanıyor. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nin verilerine göre, Malatya'nın Pütürge ilçesinde saat 07:19'da 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem kentte kısa süreli paniğe neden oldu.