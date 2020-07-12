Deprem mi oldu? 12 Temmuz AFAD ve Kandilli son depremler
Son depremler verilerine yenileri eklenmeye devam ediyor. Yaşanan sarsıntılar ardından depremi ihtimalini düşünen pek çok kişi internet üzerinden son depremler araştırması yaparak ‘deprem mi oldu?’ sorusuna yanıt arıyor. İşte AFAD ve Kandilli son depremler verileri…
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Deprem Türkiye’nin ana gündem konularından biri. Fay hatları üzerinde bulunan ülkemizin farklı noktalarından gelen deprem haberleri ardından gözler AFAD ve Kandilli'nin son depremler verilerine çevriliyor. Türkiye ve yakın çevresinde meydana gelen son depremlere ait verilere online sistem üzerinden erişilebiliyor.
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Son olarak Kandilli verilerine göre günün en hissedilir depremi Ege Deniz’in de yaşandı. Saat 08:06’da meydana gelen deprem şiddetinin 3.4 olarak açıklandı.
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Son depremler listesini Kandilli Rasathanesi ve AFAD üzerinden anlık olarak takip edebilmek mümkün. Her iki kurumun da resmi sayfası üzerinden depremin merkez üssü, şiddeti ve saati gibi bilgileri edinebilirsiniz. SON DEPREMLER LİSTESİNİ GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN