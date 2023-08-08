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DEPREM LİSTESİ 8 Ağustos 2023 | Son dakika deprem mi oldu, en son nerede ve kaç şiddetinde deprem oldu? İşte, Kandilli Rasathanesi ve AFAD son deprem bilgileri…

Güncelleme Tarihi:

#Son Depremler#Son Dakika Deprem Mi Oldu#AFAD
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 08, 2023 07:49

Son dakika deprem mi oldu, sorusunun yanıtı Salı günü yaşadıkları il ve ilçelerde sarsıntı hisseden vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Özellikle Kahramanmaraş’ta yaşanan depremlerin ardından depreme karşı hassaslaşan vatandaşlar, yeni depremleri yakından takip ediyor. 8 Ağustos günü Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde 2.6 büyüklüğünde yeni bir sarsıntı meydana geldi. Bunun yanı sıra Elazığ, Malatya, Siirt, Adana, Ankara’da gece saatlerinde yeni depremler oldu. Deprem büyüklükleri 1.0 ile 3.3 büyüklüğü arasında değişti. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler verilerini anlık olarak güncelliyor. Yaşanan sarsıntıların detayları belli oldu. Az önce deprem mi oldu? Peki En son nerede ve kaç şiddetinde deprem oldu? İşte, AFAD ve Kandilli Rasathanesi 8 Ağustos Salı günü son depremler listesi…

1/4DEPREM LİSTESİ 8 Ağustos 2023 | Son dakika deprem mi oldu, en son nerede ve kaç şiddetinde deprem oldu İşte, Kandilli Rasathanesi ve AFAD son deprem bilgileri…



Son depremler listesi… AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremleri saatlik ve dakikalık olarak yayınlıyor. İş yerlerinde ve evlerinde sarsıntı hisseden vatandaşlar ise son dakika depremleri mercek altına aldı. Yayımlanan verilerde depremin büyüklüğü, merkez üssü, şiddeti, enlem ve boylamı ile birlikte zamanı yer alıyor. 8 Ağustos 2023 günü Denizli, Adana, Malatya, Van, Kahramanmaraş, Giris Adası ve Ankara’da ufak çaplı sarsıntılar meydana geldi. Kimi vatandaşlar küçük depremleri hissetmezken bazıları ise gece saatlerinde meydana gelen depremlere odaklandı. Gece saat 02:46’da Ankara Kızılcahamam merkezli 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Şubat ayında meydana gelen Kahramanmaraş’taki depremlerin ardından bu bölge ve civarlarında küçük çaplı sarsıntılar yaşanmaya devam ediyor. Peki Son dakika deprem mi oldu? İşte, 8 Ağustos AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler bilgileri…

2/4SON DAKİKA DEPREM Mİ OLDU

SON DAKİKA DEPREM Mİ OLDU?

8 Ağustos Salı günü gerçekleşen son 5 büyük deprem aşağıdaki listede yer almaktadır.

05:58:33 2.6 -.- ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)

04:59:28 2.6 -.- AZIKLI-KURTALAN (SIIRT)

04:36:30 2.7 -.- PELITLI-(MALATYA)

04:08:46 2.8 -.- COKAK-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)

03:48:05 3.3 3.3 OZYURT-(VAN)

 

EN SON HABERLER

3/4KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

arih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2023.08.08 06:13:29 37.2513 29.1282 3.8 -.- 1.0 -.- ALPA-TAVAS (DENIZLI) İlksel
2023.08.08 06:11:56 37.8495 36.1813 13.4 -.- 1.0 -.- KARAKUYU-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2023.08.08 06:02:24 38.0692 37.5540 10.1 -.- 1.7 -.- GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.08.08 06:00:26 38.8475 43.6255 21.4 -.- 2.3 -.- KELLE-(VAN) İlksel
2023.08.08 05:58:33 38.2147 37.1927 5.0 -.- 2.6 -.- ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.08.08 05:50:33 38.2278 37.3208 13.5 -.- 1.2 -.- DEMIRCILIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.08.08 05:42:52 37.7777 36.3200 19.7 -.- 1.6 -.- CIGSAR-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.08.08 05:37:25 37.4472 37.0190 1.3 -.- 0.9 -.- YENIYURT-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.08.08 05:28:42 38.5070 37.3237 16.5 -.- 1.2 -.- YENIKOY-DARENDE (MALATYA) İlksel
2023.08.08 05:22:00 38.5598 39.4440 5.2 -.- 2.1 -.- GOLARDI-(ELAZIG) İlksel
2023.08.08 05:14:13 38.1382 36.6332 4.7 -.- 1.6 -.- YENIYAPAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.08.08 04:59:28 37.9695 41.5507 5.0 -.- 2.6 -.- AZIKLI-KURTALAN (SIIRT) İlksel
2023.08.08 04:56:03 38.4933 39.3115 20.3 -.- 1.2 -.- GUNEYKOY-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2023.08.08 04:46:26 38.3612 38.6247 15.2 -.- 1.7 -.- MERDIVENLER-(MALATYA) İlksel
2023.08.08 04:36:30 38.2780 38.6237 5.0 -.- 2.7 -.- PELITLI-(MALATYA) İlksel
2023.08.08 04:34:20 37.6553 36.4400 24.1 -.- 1.4 -.- KALEBOYNU-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.08.08 04:32:01 37.6758 35.3885 5.0 -.- 2.0 -.- YETIMLI-ALADAG (ADANA) İlksel
2023.08.08 04:25:37 37.9575 36.3497 5.0 -.- 2.2 -.- SIRMALI-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.08.08 04:17:37 37.8530 27.2312 6.9 -.- 1.5 -.- KUSADASI (AYDIN) İlksel
2023.08.08 04:08:46 37.7397 36.2877 5.0 -.- 2.8 -.- COKAK-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.08.08 04:00:35 34.9660 23.4040 21.8 -.- 3.1 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2023.08.08 03:50:19 40.1853 31.7642 4.5 -.- 1.9 -.- HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA) İlksel
2023.08.08 03:48:05 38.7547 43.2133 5.0 -.- 3.3 3.3 OZYURT-(VAN) İlksel
2023.08.08 03:35:40 39.0612 40.4612 4.7 -.- 1.8 -.- OGULDERE-(BINGOL) İlksel
2023.08.08 03:31:51 39.0583 40.4668 6.7 -.- 1.5 -.- OGULDERE-(BINGOL) İlksel
2023.08.08 03:30:22 38.3198 37.4785 14.9 -.- 1.3 -.- KAVAKTEPE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.08.08 03:16:15 38.1573 38.2693 9.3 -.- 1.8 -.- ALTINTAS-CELIKHAN (ADIYAMAN) İlksel
2023.08.08 03:14:34 40.9652 30.7095 5.1 -.- 1.4 -.- YENIDOGAN-KARASU (SAKARYA) İlksel
2023.08.08 02:46:19 40.6848 32.5473 8.2 -.- 3.1 2.9 BERCINCATAK-KIZILCAHAMAM (ANKARA) İlksel
2023.08.08 02:45:58 38.8277 37.4297 14.4 -.- 1.2 -.- KULAHLI-GURUN (SIVAS) İlksel
2023.08.08 02:35:40 37.2365 37.0007 2.4 -.- 1.7 -.- SATIRHUYUK-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel
2023.08.08 02:25:27 38.1718 38.2735 8.9 -.- 1.7 -.- ASAGIKOY-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2023.08.08 02:18:25 37.8943 36.6728 5.0 -.- 2.5 -.- TEKIR-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.08.08 02:14:09 37.8268 36.4063 8.8 -.- 1.7 -.- GEBEN-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.08.08 02:11:04 38.0852 37.6393 8.7 -.- 1.9 -.- TAPKIRANKALE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.08.08 02:09:23 37.7803 36.4175 4.8 -.- 1.8 -.- GEBEN-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.08.08 02:04:30 38.1037 37.4080 5.2 -.- 1.4 -.- BAKIS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.08.08 01:47:40 37.8538 36.5367 21.3 -.- 1.2 -.- KUMARLI-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.08.08 00:34:10 37.7127 36.0895 5.4 -.- 1.6 -.- AKCALIUSAGI-KOZAN (ADANA) İlksel
2023.08.08 00:19:55 36.9038 27.2993 13.0 -.- 1.8 -.- KOS ADASI (AKDENIZ) İlksel
2023.08.08 00:04:33 37.6892 36.3815 3.7 -.- 2.1 -.- ORHANIYE-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel

4/4AFAD SON DEPREMLER BİLGİSİ

AFAD SON DEPREMLER BİLGİSİ

AFAD Son Depremler(Son 100 Deprem)

Anasayfa

Tarih(TS)EnlemBoylamDerinlik(Km)TipBüyüklükYerDeprem Id
2023-08-08 06:56:4536.61736.3867.0ML1.5Kırıkhan (Hatay)598101
2023-08-08 06:38:5438.57331.1886.87ML0.8Sultandağı (Afyonkarahisar)598100
2023-08-08 06:13:3037.29429.2757.0ML0.8Acıpayam (Denizli)598095
2023-08-08 06:11:5937.90236.0757.0ML1.3Saimbeyli (Adana)598099
2023-08-08 06:02:2238.0437.6267.04ML1.8Doğanşehir (Malatya)598098
2023-08-08 06:01:5037.17836.7556.96ML1.0Nurdağı (Gaziantep)598097
2023-08-08 06:00:2738.90643.5546.98ML2.0Tuşba (Van)598096
2023-08-08 05:58:3338.1637.26710.75ML2.7Elbistan (Kahramanmaraş)598090
2023-08-08 05:57:5838.40237.447.0ML1.8Darende (Malatya)598091
2023-08-08 05:50:3338.24237.2447.98ML1.2Elbistan (Kahramanmaraş)598094
2023-08-08 05:42:5237.75736.2697.2ML1.5Andırın (Kahramanmaraş)598092
2023-08-08 05:37:2537.46737.0327.0ML1.1Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)598093
2023-08-08 05:28:4238.44637.3267.03ML1.2Darende (Malatya)598089
2023-08-08 05:22:0038.53539.527.0ML1.8Maden (Elazığ)598086
2023-08-08 05:15:3837.89936.2047.0ML0.8Saimbeyli (Adana)598088
2023-08-08 05:14:1338.10636.5347.0ML1.6Göksun (Kahramanmaraş)598087
2023-08-08 04:59:2938.01641.4928.87ML2.2Kurtalan (Siirt)598085
2023-08-08 04:56:0437.63335.9166.99ML1.4Kozan (Adana)598083
2023-08-08 04:46:2538.2238.6519.95ML1.7Pütürge (Malatya)598084
2023-08-08 04:36:3638.17338.2867.0ML2.6Yeşilyurt (Malatya)598081
2023-08-08 04:34:1837.64235.817.05ML1.3Kozan (Adana)598082
2023-08-08 04:32:0237.66635.4226.95ML2.1Aladağ (Adana)598079
2023-08-08 04:25:3737.9336.3697.01ML2.1Göksun (Kahramanmaraş)598078
2023-08-08 04:17:3737.84127.2447.0ML1.5Kuşadası (Aydın)598080
2023-08-08 04:08:4737.74936.2487.01ML3.0Andırın (Kahramanmaraş)598077
2023-08-08 03:50:1940.30231.7367.03ML1.3Beypazarı (Ankara)598076
2023-08-08 03:48:0538.73943.25811.91ML3.2Tuşba (Van)598070
2023-08-08 03:37:0538.41139.2137.0ML0.9Sivrice (Elazığ)598072
2023-08-08 03:35:4139.02140.4937.01ML1.4Merkez (Bingöl)598071
2023-08-08 03:31:4839.18940.3586.95ML1.4Kiğı (Bingöl)598075
2023-08-08 03:16:1438.0638.3318.49ML1.9Çelikhan (Adıyaman)598074
2023-08-08 03:14:3540.86430.7017.0ML1.0Hendek (Sakarya)598073
2023-08-08 02:46:2040.68532.53510.83ML2.7Kızılcahamam (Ankara)598067
2023-08-08 02:35:3937.25437.0116.96ML1.7Nurdağı (Gaziantep)598068
2023-08-08 02:25:2638.06838.3195.98ML1.7Çelikhan (Adıyaman)598069
2023-08-08 02:18:2537.85636.6576.99ML2.5Onikişubat (Kahramanmaraş)598062
2023-08-08 02:16:3439.75135.4956.88ML0.9Saraykent (Yozgat)598066
2023-08-08 02:14:0837.8336.3946.94ML1.8Andırın (Kahramanmaraş)598065
2023-08-08 02:11:0338.05137.7027.1ML2.2Doğanşehir (Malatya)598064
2023-08-08 02:09:2337.8236.3756.93ML1.9Andırın (Kahramanmaraş)598063
2023-08-08 02:04:5437.87136.2777.0ML1.5Göksun (Kahramanmaraş)598061
2023-08-08 00:34:1037.73636.1087.01ML1.7Sumbas (Osmaniye)598058
2023-08-08 00:19:5636.91927.277.16ML1.6Ege Denizi - [05.78 km] Bodrum (Muğla)598060
2023-08-08 00:10:3837.59435.8697.04ML1.1Kozan (Adana)598059
2023-08-08 00:04:3437.70636.3787.0ML2.2Andırın (Kahramanmaraş)598057
2023-08-07 23:46:4738.22937.7847.0ML1.4Doğanşehir (Malatya)598055
2023-08-07 23:40:5740.98842.7726.97ML1.1Merkez (Ardahan)598056
2023-08-07 23:38:5836.26136.2227.36ML1.8Antakya (Hatay)598053
2023-08-07 23:32:3637.81236.6277.0ML1.3Onikişubat (Kahramanmaraş)598054
2023-08-07 23:11:4237.99236.5217.0ML2.2Göksun (Kahramanmaraş)598052
2023-08-07 23:06:4938.03437.7356.72ML1.8Doğanşehir (Malatya)598051
2023-08-07 22:55:3839.16427.8188.09ML1.4Kırkağaç (Manisa)598047
2023-08-07 22:54:3037.32432.4356.98ML1.5Bozkır (Konya)598048
2023-08-07 22:54:2138.42737.4947.01ML1.6Darende (Malatya)598050
2023-08-07 22:48:2938.04937.6859.64ML2.3Doğanşehir (Malatya)598049
2023-08-07 22:39:2837.10227.9766.92ML1.2Milas (Muğla)598046
2023-08-07 22:23:4238.27438.2916.96ML1.0Yeşilyurt (Malatya)598044
2023-08-07 22:10:2638.09232.5887.0ML0.9Selçuklu (Konya)598045
2023-08-07 22:04:4838.13638.216.97ML1.0Çelikhan (Adıyaman)598043
2023-08-07 21:58:1736.77836.3617.0ML2.1Hassa (Hatay)598039
2023-08-07 21:43:3737.05228.3257.0ML1.3Ula (Muğla)598042
2023-08-07 21:39:4738.36939.0727.57ML0.9Sivrice (Elazığ)598040
2023-08-07 21:34:5138.28838.29210.98ML1.0Yeşilyurt (Malatya)598041
2023-08-07 21:25:1037.75536.277.16ML1.6Andırın (Kahramanmaraş)598035
2023-08-07 21:22:5037.75936.2588.2ML1.0Andırın (Kahramanmaraş)598036
2023-08-07 21:21:0138.10337.7667.52ML1.3Doğanşehir (Malatya)598038
2023-08-07 21:13:2638.237.2567.0ML1.4Elbistan (Kahramanmaraş)598037
2023-08-07 21:07:4237.6635.9315.03ML1.4Kozan (Adana)598034
2023-08-07 20:22:3339.07440.4947.19ML2.3Merkez (Bingöl)598033
2023-08-07 20:13:1838.29227.387.0ML1.3Torbalı (İzmir)598032
2023-08-07 20:08:3438.20438.1217.0ML1.5Yeşilyurt (Malatya)598031
2023-08-07 18:39:3338.25837.5256.93ML1.5Elbistan (Kahramanmaraş)598030
2023-08-07 18:35:1737.84136.6386.04ML2.8Onikişubat (Kahramanmaraş)598029
2023-08-07 17:57:3738.13538.5347.0ML1.2Sincik (Adıyaman)598028
2023-08-07 17:44:3137.90536.6687.0ML2.9Onikişubat (Kahramanmaraş)598027
2023-08-07 17:22:1837.94638.0547.0ML1.7Doğanşehir (Malatya)598026
2023-08-07 17:04:3937.95937.68910.59ML2.2Doğanşehir (Malatya)598024
2023-08-07 17:00:0338.60231.167.0ML1.2Çay (Afyonkarahisar)598025
2023-08-07 16:46:0337.41836.92211.89ML1.5Türkoğlu (Kahramanmaraş)598023
2023-08-07 16:34:0038.08832.5887.0ML1.0Selçuklu (Konya)598022
2023-08-07 16:27:5438.28638.26811.94ML1.5Yeşilyurt (Malatya)598021
2023-08-07 16:26:5838.06932.60314.3ML1.9Selçuklu (Konya)598020
2023-08-07 16:08:3438.07632.62110.47ML2.9Selçuklu (Konya)598019
2023-08-07 15:47:2137.6936.3817.0ML2.6Andırın (Kahramanmaraş)598018
2023-08-07 15:34:5040.2133.1847.05ML1.0Çubuk (Ankara)598017
2023-08-07 15:28:4540.3238.9887.02ML1.3Alucra (Giresun)598015
2023-08-07 15:15:2436.71136.1767.0ML2.2Akdeniz - İskenderun Körfezi - [04.54 km] İskenderun (Hatay)598016
2023-08-07 15:06:2738.27438.2659.87ML1.3Yeşilyurt (Malatya)598013
2023-08-07 15:00:1637.29136.93810.95ML1.8Nurdağı (Gaziantep)598014
2023-08-07 14:47:4138.21737.80110.31ML1.7Doğanşehir (Malatya)598012
2023-08-07 14:38:2539.70527.6179.92ML1.8Balya (Balıkesir)598011
2023-08-07 14:28:5440.78531.00512.13ML2.6Gölyaka (Düzce)598007
2023-08-07 14:27:5338.14338.5677.0ML1.8Battalgazi (Malatya)598008
2023-08-07 14:21:0940.50941.899.21ML1.4Oltu (Erzurum)598009
2023-08-07 14:16:4240.38937.8087.12ML1.2Mesudiye (Ordu)598010
2023-08-07 14:08:0639.86741.8910.49ML1.8Köprüköy (Erzurum)598003
2023-08-07 13:39:0839.33540.1977.02ML1.9Kiğı (Bingöl)598002
2023-08-07 13:15:3339.93628.78912.31ML1.7Mustafakemalpaşa (Bursa)597999
2023-08-07 13:06:1138.34137.3757.03ML2.4Elbistan (Kahramanmaraş)597996
2023-08-07 12:57:2040.21232.3947.1ML1.5Kızılcahamam (Ankara)598005

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