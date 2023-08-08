DEPREM LİSTESİ 8 Ağustos 2023 | Son dakika deprem mi oldu, en son nerede ve kaç şiddetinde deprem oldu? İşte, Kandilli Rasathanesi ve AFAD son deprem bilgileri…

Güncelleme Tarihi:
AFAD Son Depremler(Son 100 Deprem)
|Tarih(TS)
|Enlem
|Boylam
|Derinlik(Km)
|Tip
|Büyüklük
|Yer
|Deprem Id
|2023-08-08 06:56:45
|36.617
|36.386
|7.0
|ML
|1.5
|Kırıkhan (Hatay)
|598101
|2023-08-08 06:38:54
|38.573
|31.188
|6.87
|ML
|0.8
|Sultandağı (Afyonkarahisar)
|598100
|2023-08-08 06:13:30
|37.294
|29.275
|7.0
|ML
|0.8
|Acıpayam (Denizli)
|598095
|2023-08-08 06:11:59
|37.902
|36.075
|7.0
|ML
|1.3
|Saimbeyli (Adana)
|598099
|2023-08-08 06:02:22
|38.04
|37.626
|7.04
|ML
|1.8
|Doğanşehir (Malatya)
|598098
|2023-08-08 06:01:50
|37.178
|36.755
|6.96
|ML
|1.0
|Nurdağı (Gaziantep)
|598097
|2023-08-08 06:00:27
|38.906
|43.554
|6.98
|ML
|2.0
|Tuşba (Van)
|598096
|2023-08-08 05:58:33
|38.16
|37.267
|10.75
|ML
|2.7
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|598090
|2023-08-08 05:57:58
|38.402
|37.44
|7.0
|ML
|1.8
|Darende (Malatya)
|598091
|2023-08-08 05:50:33
|38.242
|37.244
|7.98
|ML
|1.2
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|598094
|2023-08-08 05:42:52
|37.757
|36.269
|7.2
|ML
|1.5
|Andırın (Kahramanmaraş)
|598092
|2023-08-08 05:37:25
|37.467
|37.032
|7.0
|ML
|1.1
|Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
|598093
|2023-08-08 05:28:42
|38.446
|37.326
|7.03
|ML
|1.2
|Darende (Malatya)
|598089
|2023-08-08 05:22:00
|38.535
|39.52
|7.0
|ML
|1.8
|Maden (Elazığ)
|598086
|2023-08-08 05:15:38
|37.899
|36.204
|7.0
|ML
|0.8
|Saimbeyli (Adana)
|598088
|2023-08-08 05:14:13
|38.106
|36.534
|7.0
|ML
|1.6
|Göksun (Kahramanmaraş)
|598087
|2023-08-08 04:59:29
|38.016
|41.492
|8.87
|ML
|2.2
|Kurtalan (Siirt)
|598085
|2023-08-08 04:56:04
|37.633
|35.916
|6.99
|ML
|1.4
|Kozan (Adana)
|598083
|2023-08-08 04:46:25
|38.22
|38.651
|9.95
|ML
|1.7
|Pütürge (Malatya)
|598084
|2023-08-08 04:36:36
|38.173
|38.286
|7.0
|ML
|2.6
|Yeşilyurt (Malatya)
|598081
|2023-08-08 04:34:18
|37.642
|35.81
|7.05
|ML
|1.3
|Kozan (Adana)
|598082
|2023-08-08 04:32:02
|37.666
|35.422
|6.95
|ML
|2.1
|Aladağ (Adana)
|598079
|2023-08-08 04:25:37
|37.93
|36.369
|7.01
|ML
|2.1
|Göksun (Kahramanmaraş)
|598078
|2023-08-08 04:17:37
|37.841
|27.244
|7.0
|ML
|1.5
|Kuşadası (Aydın)
|598080
|2023-08-08 04:08:47
|37.749
|36.248
|7.01
|ML
|3.0
|Andırın (Kahramanmaraş)
|598077
|2023-08-08 03:50:19
|40.302
|31.736
|7.03
|ML
|1.3
|Beypazarı (Ankara)
|598076
|2023-08-08 03:48:05
|38.739
|43.258
|11.91
|ML
|3.2
|Tuşba (Van)
|598070
|2023-08-08 03:37:05
|38.411
|39.213
|7.0
|ML
|0.9
|Sivrice (Elazığ)
|598072
|2023-08-08 03:35:41
|39.021
|40.493
|7.01
|ML
|1.4
|Merkez (Bingöl)
|598071
|2023-08-08 03:31:48
|39.189
|40.358
|6.95
|ML
|1.4
|Kiğı (Bingöl)
|598075
|2023-08-08 03:16:14
|38.06
|38.331
|8.49
|ML
|1.9
|Çelikhan (Adıyaman)
|598074
|2023-08-08 03:14:35
|40.864
|30.701
|7.0
|ML
|1.0
|Hendek (Sakarya)
|598073
|2023-08-08 02:46:20
|40.685
|32.535
|10.83
|ML
|2.7
|Kızılcahamam (Ankara)
|598067
|2023-08-08 02:35:39
|37.254
|37.011
|6.96
|ML
|1.7
|Nurdağı (Gaziantep)
|598068
|2023-08-08 02:25:26
|38.068
|38.319
|5.98
|ML
|1.7
|Çelikhan (Adıyaman)
|598069
|2023-08-08 02:18:25
|37.856
|36.657
|6.99
|ML
|2.5
|Onikişubat (Kahramanmaraş)
|598062
|2023-08-08 02:16:34
|39.751
|35.495
|6.88
|ML
|0.9
|Saraykent (Yozgat)
|598066
|2023-08-08 02:14:08
|37.83
|36.394
|6.94
|ML
|1.8
|Andırın (Kahramanmaraş)
|598065
|2023-08-08 02:11:03
|38.051
|37.702
|7.1
|ML
|2.2
|Doğanşehir (Malatya)
|598064
|2023-08-08 02:09:23
|37.82
|36.375
|6.93
|ML
|1.9
|Andırın (Kahramanmaraş)
|598063
|2023-08-08 02:04:54
|37.871
|36.277
|7.0
|ML
|1.5
|Göksun (Kahramanmaraş)
|598061
|2023-08-08 00:34:10
|37.736
|36.108
|7.01
|ML
|1.7
|Sumbas (Osmaniye)
|598058
|2023-08-08 00:19:56
|36.919
|27.27
|7.16
|ML
|1.6
|Ege Denizi - [05.78 km] Bodrum (Muğla)
|598060
|2023-08-08 00:10:38
|37.594
|35.869
|7.04
|ML
|1.1
|Kozan (Adana)
|598059
|2023-08-08 00:04:34
|37.706
|36.378
|7.0
|ML
|2.2
|Andırın (Kahramanmaraş)
|598057
|2023-08-07 23:46:47
|38.229
|37.784
|7.0
|ML
|1.4
|Doğanşehir (Malatya)
|598055
|2023-08-07 23:40:57
|40.988
|42.772
|6.97
|ML
|1.1
|Merkez (Ardahan)
|598056
|2023-08-07 23:38:58
|36.261
|36.222
|7.36
|ML
|1.8
|Antakya (Hatay)
|598053
|2023-08-07 23:32:36
|37.812
|36.627
|7.0
|ML
|1.3
|Onikişubat (Kahramanmaraş)
|598054
|2023-08-07 23:11:42
|37.992
|36.521
|7.0
|ML
|2.2
|Göksun (Kahramanmaraş)
|598052
|2023-08-07 23:06:49
|38.034
|37.735
|6.72
|ML
|1.8
|Doğanşehir (Malatya)
|598051
|2023-08-07 22:55:38
|39.164
|27.818
|8.09
|ML
|1.4
|Kırkağaç (Manisa)
|598047
|2023-08-07 22:54:30
|37.324
|32.435
|6.98
|ML
|1.5
|Bozkır (Konya)
|598048
|2023-08-07 22:54:21
|38.427
|37.494
|7.01
|ML
|1.6
|Darende (Malatya)
|598050
|2023-08-07 22:48:29
|38.049
|37.685
|9.64
|ML
|2.3
|Doğanşehir (Malatya)
|598049
|2023-08-07 22:39:28
|37.102
|27.976
|6.92
|ML
|1.2
|Milas (Muğla)
|598046
|2023-08-07 22:23:42
|38.274
|38.291
|6.96
|ML
|1.0
|Yeşilyurt (Malatya)
|598044
|2023-08-07 22:10:26
|38.092
|32.588
|7.0
|ML
|0.9
|Selçuklu (Konya)
|598045
|2023-08-07 22:04:48
|38.136
|38.21
|6.97
|ML
|1.0
|Çelikhan (Adıyaman)
|598043
|2023-08-07 21:58:17
|36.778
|36.361
|7.0
|ML
|2.1
|Hassa (Hatay)
|598039
|2023-08-07 21:43:37
|37.052
|28.325
|7.0
|ML
|1.3
|Ula (Muğla)
|598042
|2023-08-07 21:39:47
|38.369
|39.072
|7.57
|ML
|0.9
|Sivrice (Elazığ)
|598040
|2023-08-07 21:34:51
|38.288
|38.292
|10.98
|ML
|1.0
|Yeşilyurt (Malatya)
|598041
|2023-08-07 21:25:10
|37.755
|36.27
|7.16
|ML
|1.6
|Andırın (Kahramanmaraş)
|598035
|2023-08-07 21:22:50
|37.759
|36.258
|8.2
|ML
|1.0
|Andırın (Kahramanmaraş)
|598036
|2023-08-07 21:21:01
|38.103
|37.766
|7.52
|ML
|1.3
|Doğanşehir (Malatya)
|598038
|2023-08-07 21:13:26
|38.2
|37.256
|7.0
|ML
|1.4
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|598037
|2023-08-07 21:07:42
|37.66
|35.931
|5.03
|ML
|1.4
|Kozan (Adana)
|598034
|2023-08-07 20:22:33
|39.074
|40.494
|7.19
|ML
|2.3
|Merkez (Bingöl)
|598033
|2023-08-07 20:13:18
|38.292
|27.38
|7.0
|ML
|1.3
|Torbalı (İzmir)
|598032
|2023-08-07 20:08:34
|38.204
|38.121
|7.0
|ML
|1.5
|Yeşilyurt (Malatya)
|598031
|2023-08-07 18:39:33
|38.258
|37.525
|6.93
|ML
|1.5
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|598030
|2023-08-07 18:35:17
|37.841
|36.638
|6.04
|ML
|2.8
|Onikişubat (Kahramanmaraş)
|598029
|2023-08-07 17:57:37
|38.135
|38.534
|7.0
|ML
|1.2
|Sincik (Adıyaman)
|598028
|2023-08-07 17:44:31
|37.905
|36.668
|7.0
|ML
|2.9
|Onikişubat (Kahramanmaraş)
|598027
|2023-08-07 17:22:18
|37.946
|38.054
|7.0
|ML
|1.7
|Doğanşehir (Malatya)
|598026
|2023-08-07 17:04:39
|37.959
|37.689
|10.59
|ML
|2.2
|Doğanşehir (Malatya)
|598024
|2023-08-07 17:00:03
|38.602
|31.16
|7.0
|ML
|1.2
|Çay (Afyonkarahisar)
|598025
|2023-08-07 16:46:03
|37.418
|36.922
|11.89
|ML
|1.5
|Türkoğlu (Kahramanmaraş)
|598023
|2023-08-07 16:34:00
|38.088
|32.588
|7.0
|ML
|1.0
|Selçuklu (Konya)
|598022
|2023-08-07 16:27:54
|38.286
|38.268
|11.94
|ML
|1.5
|Yeşilyurt (Malatya)
|598021
|2023-08-07 16:26:58
|38.069
|32.603
|14.3
|ML
|1.9
|Selçuklu (Konya)
|598020
|2023-08-07 16:08:34
|38.076
|32.621
|10.47
|ML
|2.9
|Selçuklu (Konya)
|598019
|2023-08-07 15:47:21
|37.69
|36.381
|7.0
|ML
|2.6
|Andırın (Kahramanmaraş)
|598018
|2023-08-07 15:34:50
|40.21
|33.184
|7.05
|ML
|1.0
|Çubuk (Ankara)
|598017
|2023-08-07 15:28:45
|40.32
|38.988
|7.02
|ML
|1.3
|Alucra (Giresun)
|598015
|2023-08-07 15:15:24
|36.711
|36.176
|7.0
|ML
|2.2
|Akdeniz - İskenderun Körfezi - [04.54 km] İskenderun (Hatay)
|598016
|2023-08-07 15:06:27
|38.274
|38.265
|9.87
|ML
|1.3
|Yeşilyurt (Malatya)
|598013
|2023-08-07 15:00:16
|37.291
|36.938
|10.95
|ML
|1.8
|Nurdağı (Gaziantep)
|598014
|2023-08-07 14:47:41
|38.217
|37.801
|10.31
|ML
|1.7
|Doğanşehir (Malatya)
|598012
|2023-08-07 14:38:25
|39.705
|27.617
|9.92
|ML
|1.8
|Balya (Balıkesir)
|598011
|2023-08-07 14:28:54
|40.785
|31.005
|12.13
|ML
|2.6
|Gölyaka (Düzce)
|598007
|2023-08-07 14:27:53
|38.143
|38.567
|7.0
|ML
|1.8
|Battalgazi (Malatya)
|598008
|2023-08-07 14:21:09
|40.509
|41.89
|9.21
|ML
|1.4
|Oltu (Erzurum)
|598009
|2023-08-07 14:16:42
|40.389
|37.808
|7.12
|ML
|1.2
|Mesudiye (Ordu)
|598010
|2023-08-07 14:08:06
|39.867
|41.89
|10.49
|ML
|1.8
|Köprüköy (Erzurum)
|598003
|2023-08-07 13:39:08
|39.335
|40.197
|7.02
|ML
|1.9
|Kiğı (Bingöl)
|598002
|2023-08-07 13:15:33
|39.936
|28.789
|12.31
|ML
|1.7
|Mustafakemalpaşa (Bursa)
|597999
|2023-08-07 13:06:11
|38.341
|37.375
|7.03
|ML
|2.4
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|597996
|2023-08-07 12:57:20
|40.212
|32.394
|7.1
|ML
|1.5
|Kızılcahamam (Ankara)
|598005