DEPREM LİSTESİ 8 Ağustos 2023 | Son dakika deprem mi oldu, en son nerede ve kaç şiddetinde deprem oldu? İşte, Kandilli Rasathanesi ve AFAD son deprem bilgileri…





Son depremler listesi… AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremleri saatlik ve dakikalık olarak yayınlıyor. İş yerlerinde ve evlerinde sarsıntı hisseden vatandaşlar ise son dakika depremleri mercek altına aldı. Yayımlanan verilerde depremin büyüklüğü, merkez üssü, şiddeti, enlem ve boylamı ile birlikte zamanı yer alıyor. 8 Ağustos 2023 günü Denizli, Adana, Malatya, Van, Kahramanmaraş, Giris Adası ve Ankara’da ufak çaplı sarsıntılar meydana geldi. Kimi vatandaşlar küçük depremleri hissetmezken bazıları ise gece saatlerinde meydana gelen depremlere odaklandı. Gece saat 02:46’da Ankara Kızılcahamam merkezli 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Şubat ayında meydana gelen Kahramanmaraş’taki depremlerin ardından bu bölge ve civarlarında küçük çaplı sarsıntılar yaşanmaya devam ediyor. Peki Son dakika deprem mi oldu? İşte, 8 Ağustos AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler bilgileri…