Deprem kredisi olarak da anÄ±lan depremzedeye 800 bin TL kredi ve 500 bin TL hibe baÅŸvurusu iÃ§in detaylar, Ã‡evre, Åžehircilik ve Ä°klim DeÄŸiÅŸikliÄŸi BakanÄ± Mehmet Ã–zhaseki tarafÄ±ndan aÃ§Ä±klandÄ±. AÃ§Ä±klanan verilere gÃ¶re yerinde dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼mde hibe ve faizsiz kredi desteÄŸi verilecek. Vadeler 10 yÄ±l ve 2 yÄ±l geri Ã¶deme olmayacak. Peki, depremzedelere kredi ve hibe baÅŸvurusu iÃ§in ÅŸartlar ve koÅŸullar neler olacak? Ä°ÅŸte, deprem bÃ¶lgesi iÃ§in kentsel dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼m konut ve hibe kredisi detaylarÄ±