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DEPREM KREDÄ°SÄ°: 800 Bin TL kredi, 500 bin TL hibe imkanÄ±... Deprem konut ve kentsel dönüÅŸüm kredisi detaylarÄ± belli oldu

GÃ¼ncelleme Tarihi:

#Deprem#Deprem Kredisi#Depremzede Kredisi
OluÅŸturulma Tarihi: Temmuz 13, 2023 08:27

Deprem kredisi iÃ§in detaylar aÃ§Ä±klandÄ±. 11 ilde kendi ev ve iÅŸyerini dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼rmek isteyen afetzedelere hem hibe, hem de faizsiz, 2 yÄ±l Ã¶demesiz, 10 yÄ±l vadeli kredi verileceÄŸini aÃ§Ä±klayan Ã–zhaseki, hibe ve kredilerin inÅŸaatÄ±n bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼ne gÃ¶re, hakediÅŸ esasÄ±yla verileceÄŸini, baÅŸvurularÄ±n ise 15 Temmuzâ€™da baÅŸlayacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi. Ä°ÅŸte, deprem kredisi hakkÄ±nda detaylÄ± bilgiler

1/7DEPREM KREDÄ°SÄ°: 800 Bin TL kredi, 500 bin TL hibe imkanÄ±... Deprem konut ve kentsel dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼m kredisi detaylarÄ± belli oldu

Deprem kredisi olarak da anÄ±lan depremzedeye 800 bin TL kredi ve 500 bin TL hibe baÅŸvurusu iÃ§in detaylar, Ã‡evre, Åžehircilik ve Ä°klim DeÄŸiÅŸikliÄŸi BakanÄ± Mehmet Ã–zhaseki tarafÄ±ndan aÃ§Ä±klandÄ±. AÃ§Ä±klanan verilere gÃ¶re yerinde dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼mde hibe ve faizsiz kredi desteÄŸi verilecek. Vadeler 10 yÄ±l ve 2 yÄ±l geri Ã¶deme olmayacak. Peki, depremzedelere kredi ve hibe baÅŸvurusu iÃ§in ÅŸartlar ve koÅŸullar neler olacak? Ä°ÅŸte, deprem bÃ¶lgesi iÃ§in kentsel dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼m konut ve hibe kredisi detaylarÄ±

2/7KÄ°M NE KADAR HÄ°BE VE KREDÄ° ALACAK

KÄ°M NE KADAR HÄ°BE VE KREDÄ° ALACAK?

Kendi yapÄ±sÄ±nÄ± yerinde yapmak isteyen afetzedelere konutlarÄ± iÃ§in 500 bin, iÅŸyerleri iÃ§in 250 bin lira hibe verilecek. Bu kiÅŸiler konutlarÄ±n bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼ne gÃ¶re 500 ila 800 bin TL aralÄ±ÄŸÄ±nda, iÅŸyerlerinin bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼ne gÃ¶re de 250 ila 500 bin TL aralÄ±ÄŸÄ±nda; 2 yÄ±l Ã¶demesiz 10 yÄ±l vadeli, faizsiz kredi kullanabilecek. Hibe ve krediler inÅŸaatÄ±n ilerleme seviyesine gÃ¶re yani hakediÅŸ esasÄ±yla yapÄ±mÄ± Ã¼stlenen mÃ¼teahhitlere Ã¶denecek.

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3/7Ä°Åž YERÄ° KREDÄ°LERÄ° NASIL OLACAK

Ä°Åž YERÄ° KREDÄ°LERÄ° NASIL OLACAK?

Ä°ÅŸ yeri yapÄ±mÄ±na 250 bin TL hibenin yanÄ± sÄ±ra brÃ¼t inÅŸaat alanÄ± 50 metrekare olanlara 250 bin TL; brÃ¼t inÅŸaat alanÄ± 51â€“100 metrekare olanlara 400 bin TL; brÃ¼t inÅŸaat alanÄ± 101 metrekareden bÃ¼yÃ¼k olan iÅŸyerlerine 500 bin TL kredi verilecek. Bu krediler de faizsiz olacak ve 2 yÄ±lÄ± Ã¶demesiz 10 yÄ±l vadeli olarak yine hak ediÅŸ esasÄ±na gÃ¶re mÃ¼teahhitlerine verilecek.

4/7ÅžÄ°RKETLER DE YARARLANACAK MI

ÅžÄ°RKETLER DE YARARLANACAK MI?

MÃ¼lkiyeti tÃ¼zel kiÅŸilere ait olan konut ve iÅŸyerleri de hibe ve kredi desteÄŸinden faydalanabilecek.

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5/7BAÅžVURULAR NE ZAMAN BAÅžLAYACAK

BAÅžVURULAR NE ZAMAN BAÅžLAYACAK?

Hibe ve kredi desteklerinden yararlanmak isteyen afetzedeler, 22 noktada kurulacak DÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼m Ofislerine, 15 Temmuzâ€™dan itibaren baÅŸvurabilecek.

6/7BÄ°RDEN FAZLA DAÄ°RESÄ° OLANLAR YARARLANACAK MI

BÄ°RDEN FAZLA DAÄ°RESÄ° OLANLAR YARARLANACAK MI?

Birden fazla dairesi olup da evli Ã§ocuklarÄ± bu dairelerde oturanlar da hak sahibi sayÄ±lacak. Buna gÃ¶re hibe ve kredi desteklerinden yararlanabilecekler.

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7/7APARTMAN SAHÄ°PLERÄ°NE DESTEK NE KADAR OLACAK

APARTMAN SAHÄ°PLERÄ°NE DESTEK NE KADAR OLACAK?

BÃ¼tÃ¼n binaya sahip olan vatandaÅŸlar da bir dairesi iÃ§in hibe alabilecek. DiÄŸer dairelerin sayÄ±sÄ± ne olursa olsun krediyi sadece 3 daire iÃ§in alabilecek.Â

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