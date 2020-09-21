Deprem konutları ne zaman teslim edilecek? Cumhurbaşkanı'ndan Elazığ ve Malatya deprem konutlarıyla ilgili açıklama!

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN DEPREM KONUTLARI AÇIKLAMASI Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Erdoğan deprem konutları ödeme planıyla ilgili şunları söyledi;



"Bugünkü toplantımızda vatandaşlarımızın bu konutlar için ödeyeceği bedelleri de tespit ettik. Buna göre her 2 ilde de 2+1 konutlar şerefiye bedellerine göre 510 ile 725 lira arasında aylık ödeme ile vatandaşlarımıza teslim edilecektir. Aynı şekilde 3+1 konutlar için de 730 lira ile 995 lira arasında bir bedel belirlenmiştir. Köy evlerinde ise ahırsız olanlarda 790 lira, ahırlı olanlarda 905 lira aylık ödeme yapılacaktır. Ödemeler 20 yıl vadeyle ve faizsiz olarak gerçekleştirilecektir. Konut inşaatlarının tamamında altyapı, proje ve diğer pek çok yatırım hükümetimiz tarafından bedelsiz olarak yapılmıştır. Ayrıca maliyetlerden ortalama yüzde 40 düzeyinde de indirime gidilmiştir. Bu konutların Elazığ ve Malatya'daki vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum."