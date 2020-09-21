Deprem konutları ne zaman teslim edilecek? Cumhurbaşkanı'ndan Elazığ ve Malatya deprem konutlarıyla ilgili açıklama!
Deprem konutları için Elazığ ve Malatya'daki çalışmalarda son aşamaya gelindi. 24 Ocak'ta meydana gelen depremde evleri yıkılan vatandaşların konut ihtiyacını karşılamak için inşa edilen deprem konutları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı törenle sahiplerine teslim edilecek. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un koordinesinde inşa edilen deprem konutlarıyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulundu. Ödeme planı son değerlendirmelerde ele alındı. Peki, deprem konutları ne zaman teslim edilecek? İşte, ayrıntılar.
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Merkez üssü Sivrice ilçesi olan, 41 kişinin yaşamını yitirdiği 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Elazığ ve Malatya'da Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un koordinesinde, deprem konutları inşa edildi. TOKİ ile beraber yapımı gerçekleşen deprem konutlarıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Her 2 ilde de 2+1 konutlar şerefiye bedellerine göre 510 ile 725 lira arasında aylık ödeme ile vatandaşlarımıza teslim edilecektir. " dedi. Deprem evlerinin yakın zamanda teslim edilmesi bekleniyor. İşte, Elazığ ve Malatya deprem konutları aylık ödeme planıyla ilgili bilgiler.
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DEPREM KONUTLARI NE ZAMAN TESLİM EDİLECEK?
24 Ocak'taki depremde evleri yıkılan vatandaşların barınma ihtiyacını karşılamak için inşa edilen deprem konutlarıyla ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklama yaptı. Erdoğan, Elazığ ve Malatya depremlerinin ardından başlanan konut inşaatlarının son aşamasına geldiğini hatırlattı.
Ancak deprem konutlarını teslim edileceği kesin tarih henüz açıklanmadı. Konuyla ilgili daha önce açıklama yapan TOKİ Başkan Yardımcısı Ömer Faruk Karabayır, yıl sonuna kadar evlerin teslim edilmeyi planlandığını aktarmıştı. Karabayır şunları söylemişti;
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"İhalesini gerçekleştirdiğimiz ve yapımına başladığımız 17 bin 800 konuttan yıl sonuna kadar yaklaşık 8 binini teslim etmeyi planlıyoruz. Diğer kalan konutları da önümüzdeki yılın ocak, şubat, mart, nisan ve mayıs aylarında teslim edeceğiz. Burada önemli olan depremin üzerinden bir yıl geçmeden konutlarımızı teslim etmeye başladık. Bu 8 bin konutu yıl sonuna kadar teslim etmemiz şehirde büyük bir rahatlama sağlayacak. Sonrasında yine Cumhurbaşkanımızın ve büyüklerimizin talimatı doğrultusunda şehrin ne ihtiyacı varsa konut, sosyal donatı, okul, her ne olursa arkamızda devletimizin gücüyle TOKİ yapacaktır. Çalışmalarımıza bu yönde devam edeceğiz."
Konuyla ilgili resmi açıklamalar geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.
Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Erdoğan deprem konutları ödeme planıyla ilgili şunları söyledi;
"Bugünkü toplantımızda vatandaşlarımızın bu konutlar için ödeyeceği bedelleri de tespit ettik. Buna göre her 2 ilde de 2+1 konutlar şerefiye bedellerine göre 510 ile 725 lira arasında aylık ödeme ile vatandaşlarımıza teslim edilecektir. Aynı şekilde 3+1 konutlar için de 730 lira ile 995 lira arasında bir bedel belirlenmiştir. Köy evlerinde ise ahırsız olanlarda 790 lira, ahırlı olanlarda 905 lira aylık ödeme yapılacaktır. Ödemeler 20 yıl vadeyle ve faizsiz olarak gerçekleştirilecektir. Konut inşaatlarının tamamında altyapı, proje ve diğer pek çok yatırım hükümetimiz tarafından bedelsiz olarak yapılmıştır. Ayrıca maliyetlerden ortalama yüzde 40 düzeyinde de indirime gidilmiştir. Bu konutların Elazığ ve Malatya'daki vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum."