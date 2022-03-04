Deprem haftası ne zaman?

Deprem Sırasında:



• Cam, pencere, dışarıya bakan duvar ve kapılardan, aydınlatma tesisatı veya armatürü gibi üzerinize düşecek her tür eşyadan uzak durun.



• Güvenli bir yer bulup, diz üstü ÇÖKün, başınızı ve ensenizi koruyacak şekilde KAPANın, düşmemek için sabit bir yere TUTUNun



• Merdivenlere ya da çıkışlara doğru koşmayın.



• Bina dışında açık alanda iseniz enerji hatlarından, diğer binalardan, direklerden, ağaçlardan ve duvar diplerinden uzaklaşın.



• Karayolunda seyir halinde iseniz (bina, ağaç, direklerin yanında, üstgeçit altlarında durmaktan sakınarak) güvenli bir yerde yolu kapatmadan, sağa yanaşıp durun.



Deprem Sonrasında:



• Sarsıntı durduğunda, etrafınıza bakarak çevreniz ve kendi emniyetinizden emin olduktan sonra binayı terk edin.



• Kibrit ya da çakmak yakmayın, elektrik düğmelerine dokunmayın.



• Gaz ve su vanalarını, gaz kokusu yoksa elektrik şalterini kapatın; soba ve ısıtıcıları söndürün.



• Afet ve acil durum çantanızı yanınıza alarak toplanma alanına gidin.



• Deniz kenarındaysanız tsunami tehlikesine karşı sahilden uzaklaşıp mümkün olduğunca yüksek yerlere çıkın.



• Deprem sonrası yardıma ihtiyaç duyabilecek bebek, çocuk, yaşlı, engelli ve hamilelere destek olun.



• Radyo ve TV gibi kitle iletişim araçları ile sosyal medyadan yetkili kurumların size yapacağı uyarıları dinleyin.



• Cadde ve sokakları acil yardım araçları için boş bırakın.