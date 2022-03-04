Deprem haftası ne zaman?

Ülkemizin topraklarında tarih boyunca büyük acılara neden olan depreme, her yıl 1-7 Mart ‘Deprem Haftası’ ile dikkat çekiliyor. Depreme hazırlığa odaklanan özel hafta, okullar başta olmak üzere ülkemizdeki pek çok noktada çeşitli etkinliklerle zenginleştiriliyor. AFAD, vatandaşları, Deprem Haftası’nı depreme hazırlıkla değerlendirmeye çağırıyor.
Depremlerde kayıpların bir daha yaşanmamasında, kamu kurumlarının aldığı önlemlerin yanı sıra vatandaşların alacağı tedbirler de büyük önem taşıyor. Bu nedenle AFAD, Deprem Haftası’nda vatandaşlara kendi hazırlıklarını yapmaları çağrısında bulunuyor.
Deprem Öncesinde:
• Binanızın bulunduğu noktanın deprem tehlikesini “https://tdth.afad.gov.tr” adresinden öğrenin.
• Afet ve acil durum çantanızı hazırlayın.
• Evinizde tehlike avı yapın.
• Aile afet ve acil durum planınızı yapın, güncelleyin, uygulayın ve tekrar edin.
• Tüm aile, Çök-Kapan-Tutun hareketini öğrenin ve uygulayın.
• Deprem sonrası buluşma yerinizi belirleyin.
• Size en yakın acil toplanma alanlarının yerini, e-Devlet’ten kolayca öğrenin.
• Su ısıtıcınızı (kombi/termosifon/şofben), buzdolabınızı, fırın ve gaz tertibatını uygun malzemelerle duvara ve/veya yere sabitleyin.• Deprem öncesi, olası can ve mal kayıplarını önlemek için binanızın yapısında değişiklik yapmayın, yaptırmayın.• Binanızın yük taşıyan kolon ve duvarlarına müdahale edilmesine izin vermeyin.
• DASK, TARSİM ve özel sigortalar ile evinizi, aracınızı, işyerinizi, tarım arazinizi, büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarınızı afetlere karşı sigortalatın.
Deprem Sırasında:
• Cam, pencere, dışarıya bakan duvar ve kapılardan, aydınlatma tesisatı veya armatürü gibi üzerinize düşecek her tür eşyadan uzak durun.
• Güvenli bir yer bulup, diz üstü ÇÖKün, başınızı ve ensenizi koruyacak şekilde KAPANın, düşmemek için sabit bir yere TUTUNun
• Merdivenlere ya da çıkışlara doğru koşmayın.
• Bina dışında açık alanda iseniz enerji hatlarından, diğer binalardan, direklerden, ağaçlardan ve duvar diplerinden uzaklaşın.
• Karayolunda seyir halinde iseniz (bina, ağaç, direklerin yanında, üstgeçit altlarında durmaktan sakınarak) güvenli bir yerde yolu kapatmadan, sağa yanaşıp durun.
Deprem Sonrasında:
• Sarsıntı durduğunda, etrafınıza bakarak çevreniz ve kendi emniyetinizden emin olduktan sonra binayı terk edin.
• Kibrit ya da çakmak yakmayın, elektrik düğmelerine dokunmayın.
• Gaz ve su vanalarını, gaz kokusu yoksa elektrik şalterini kapatın; soba ve ısıtıcıları söndürün.
• Afet ve acil durum çantanızı yanınıza alarak toplanma alanına gidin.
• Deniz kenarındaysanız tsunami tehlikesine karşı sahilden uzaklaşıp mümkün olduğunca yüksek yerlere çıkın.
• Deprem sonrası yardıma ihtiyaç duyabilecek bebek, çocuk, yaşlı, engelli ve hamilelere destek olun.
• Radyo ve TV gibi kitle iletişim araçları ile sosyal medyadan yetkili kurumların size yapacağı uyarıları dinleyin.
• Cadde ve sokakları acil yardım araçları için boş bırakın.