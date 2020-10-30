Deprem fay hattı haritası 2020! MTA evimizin altından fay hattı geçiyor mu sorgulama ekranı!
Fay hattı sorgulama haritası, MTA ve AFAD'ın resmi programları üzerinden gerçekleştirilebiliyor. Renklere göre görüntülenebilen deprem fay hattı haritası, hangi bölgenin daha riskli olduğunu ve fay hattının hangi bölgeden daha fazla geçtiğini görüntülemek açısından büyük kolaylık sağlıyor. Beyazdan kırmızıya doğru giden fay hattı renkleri, risk oluşturan bölgelerin görüntülenmesine imkan tanıyor. İşte, deprem fay hattı haritası sorgulama ekranı ve detaylı bilgiler
Fay hattı sorgulama ekranı, Türkiye genelinde meydana gelen depremlerle beraber gündemde yer almaya başladı. Olası daha büyük bir depremde meydana gelebilecek büyük çaplı zararları önlemek adına evimizin altından fay hattı geçiyor mu sorusunun yanıtını merak ediliyor. Maden Tetkik Arama (MTA) fay hattı haritası üzerinden fay hatları sorgulanabiliyor. İşte, Türkiye MTA fay hattı haritası sorgulama hakkında detaylar.
FAY HATTI SORGULAMA NEDEN ÖNEMLİ?
İnsanlık tarihi boyunca çok büyük can ve mal kayıplarına yol açan doğal felaketlerle karşı karşıya kalındığı göz ardı edilemeyecek bir gerçektir. Bu doğal felaketlerin başında, ekonomik ve sosyal açıdan çok büyük kayıplara yol açan depremlerin oluşturduğu felaketler yer almaktadır. Türkiye ve yakın çevresi aktif tektoniği ile önemli deprem felaketlerinin yaşandığı bir bölgedir. Bu açıdan, bölgede depremselliğin izlenmesi, kayıt altına alınması ve bilimsel olarak irdelenmesi büyük önem arz etmektedir.
Son onbeş yılda istatistiklere göre dünyada yarım milyon insan depremler ve oluşturdukları tsunamiler sonucu hayatını kaybetmiştir. Bu nedenle fay hattı sorgulama ekranı, tehlikenin boyutlarını görebilmek için önemlidir.
TÜRKİYE FAY HARİTASI SORGULAMA EKRANI
Türkiye fay hattı haritası sorgulama ekranı, son depremlerin ardından pek çok vatandaşın araştırdığı konu olmaya başladı. MTA ve AFAD tarafından listelenen fay hatları, birkaç adımda kolayca görüntülenebiliyor. Fay haritası ile hangi şehir ya da ilçeden fay hatları geçtiğini listeyen iki kurum, bu bilgileri belirli periyodlarda güncelliyor. Türkiye fay haritası görüntüleme ekranı, internet üzerinden kolayca görüntülenebilmektedir.
En son 1996 yılında yürürlüğe giren Türkiye Deprem Bölgeleri Haritası, AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yenilenmiş, 18 Mart 2018 tarih ve 30364 sayılı (mükerrer) Resmi Gazete’ de yayımlanmıştır. Yeni harita 1 Ocak 2019 tarihinde yürürlüğe girmiştir.
Yeni harita en güncel deprem kaynak parametreleri, deprem katalogları ve yeni nesil matematiksel modeller dikkate alınarak çok daha fazla ve ayrıntılı veriyle hazırlanmıştır. Yeni haritada, bir önceki haritadan farklı olarak deprem bölgeleri yerine en büyük yer ivmesi değerleri gösterilmiş ve “deprem bölgesi” kavramı ortadan kaldırılmıştır.
Deprem tehlike haritası RİSK haritası değildir. RİSK haritası olması için bu tehlike haritası üzerinde yapıların, nüfusun deprem anında etkilenme durumunu bilmek, ekonomik kayıpları saptamak ve depremin çevreye vereceği zararları hesaplayıp bu zarar ve kayıp sonuçlarını gösteren harita oluşturmak gerekir.
Yeni harita, AFAD Ulusal Deprem Araştırma Programı (UDAP) tarafından desteklenen ²Türkiye Sismik Tehlike Haritasının Güncellenmesi² başlıklı proje ile kamu ve üniversite işbirliği kapsamında hazırlanmıştır.
Fay Hattı sorgulama işlemi şu adreslerden yapılabiliyor;
AFAD'IN E-DEVLET ÜZERİNDEN GÖRÜNTÜLENEBİLEN HARİTASI İÇİN TIKLAYINIZ