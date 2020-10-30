Deprem çantasında olması gerekenler neler? AFAD deprem çantası malzemeleri

Deprem çantası içerisinde, olası bir olumsuz durum ile karşılaşma halinde ihtiyaç duyulabilecek her türlü ürün hazır bulunduruluyor. Bu ürünler, genellikle günlük hayatta pek dikkat çekmese de deprem sonrasında ihtiyaç duyulabileceği düşüncesiyle çanta içerisinde hazır bir şekilde bulunduruluyor. Deprem çantası hazırlarken uzmanların önerisini dikkate almak, doğru bir hazırlık için önem arz ediyor. Peki, deprem çantası içerisinde neler olmalı? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler



DEPREM ÇANTASI İÇERİSİNDE NELER OLMALI?



Deprem çantası içerisine eklenmesi gereken malzemeler hayat kurtarıcı etkiye sahip olabiliyor. Kağıt kalem gibi materyallerin önem arz ettiği deprem çantası içerisinde resmi evraklara da yer verilmesi gerekiyor.



Deprem çantasında bulunması gerekenler hakkında bilgi edinmek için lütfen sonraki sayfaya geçiniz...