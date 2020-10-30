Deprem çantasında olması gerekenler neler? AFAD deprem çantası malzemeleri
Deprem çantasında olması ve bulunması gereken malzemeler, meydana gelen sarsıntıların ardından pek çok vatandaşın gündemindeki konu oluyor. Deprem anında çantada olması gerekenler hakkında sık sık bilgiler aktaran AFAD ve ilgili birimler, bu çantaların kurtarıcı nitelik taşıdığını ifade ediyor. Deprem çantası içerisinde bulunması gereken malzemeler yerleştirildikten sonra çanta hazır bir şekilde en ulaşılabilir noktada hazır bulunduruluyor. Peki, deprem çantası nasıl hazırlanır ve içerisinde olması gereken malzemeler nelerdir? İşte, AFAD ve pek çok kurumun deprem çantası hazırlama önerileri
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1
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Deprem çantası içerisinde, olası bir olumsuz durum ile karşılaşma halinde ihtiyaç duyulabilecek her türlü ürün hazır bulunduruluyor. Bu ürünler, genellikle günlük hayatta pek dikkat çekmese de deprem sonrasında ihtiyaç duyulabileceği düşüncesiyle çanta içerisinde hazır bir şekilde bulunduruluyor. Deprem çantası hazırlarken uzmanların önerisini dikkate almak, doğru bir hazırlık için önem arz ediyor. Peki, deprem çantası içerisinde neler olmalı? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler
DEPREM ÇANTASI İÇERİSİNDE NELER OLMALI?
Deprem çantası içerisine eklenmesi gereken malzemeler hayat kurtarıcı etkiye sahip olabiliyor. Kağıt kalem gibi materyallerin önem arz ettiği deprem çantası içerisinde resmi evraklara da yer verilmesi gerekiyor.
Deprem çantasında bulunması gerekenler hakkında bilgi edinmek için lütfen sonraki sayfaya geçiniz...
2
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Deprem çantanızda mümkün olduğunca önemli belgelerinize yer vermeye gayret gösterin;
Kimlik kartları (nüfus cüzdanı, ehliyet vb.) Tapu, sigorta, ruhsat belgeleri Zorunlu Deprem Poliçesi Diplomalar Pasaport, banka cüzdanı vb. Diğer (evcil hayvan sağlık karnesi, vb.)
3
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HİJYEN MALZEMELERİ
Sabun ve Dezenfektanlar Diş fırçası ve macunu Islak mendil Tuvalet kâğıdı Hijyenik ped
4
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DİĞER MALZEMELER
İlk yardım çantası Uyku tulumu veya battaniye Çakı, düdük, küçük makas Kâğıt, kalem Pilli radyo, el feneri ve yedek piller (dayanıklı/uzun ömürlü pil seçilmeli)