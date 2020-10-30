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Hürriyet
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Haber Giriş: 30 Ekim 2020 - 15:49 | 

Deprem çantasında olması gerekenler neler? AFAD deprem çantası malzemeleri

Deprem çantasında olması ve bulunması gereken malzemeler, meydana gelen sarsıntıların ardından pek çok vatandaşın gündemindeki konu oluyor. Deprem anında çantada olması gerekenler hakkında sık sık bilgiler aktaran AFAD ve ilgili birimler, bu çantaların kurtarıcı nitelik taşıdığını ifade ediyor. Deprem çantası içerisinde bulunması gereken malzemeler yerleştirildikten sonra çanta hazır bir şekilde en ulaşılabilir noktada hazır bulunduruluyor. Peki, deprem çantası nasıl hazırlanır ve içerisinde olması gereken malzemeler nelerdir? İşte, AFAD ve pek çok kurumun deprem çantası hazırlama önerileri

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1
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Deprem çantası içerisinde, olası bir olumsuz durum ile karşılaşma halinde ihtiyaç duyulabilecek her türlü ürün hazır bulunduruluyor. Bu ürünler, genellikle günlük hayatta pek dikkat çekmese de deprem sonrasında ihtiyaç duyulabileceği düşüncesiyle çanta içerisinde hazır bir şekilde bulunduruluyor. Deprem çantası hazırlarken uzmanların önerisini dikkate almak, doğru bir hazırlık için önem arz ediyor. Peki, deprem çantası içerisinde neler olmalı? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler

DEPREM ÇANTASI İÇERİSİNDE NELER OLMALI?

Deprem çantası içerisine eklenmesi gereken malzemeler hayat kurtarıcı etkiye sahip olabiliyor. Kağıt kalem gibi materyallerin önem arz ettiği deprem çantası içerisinde resmi evraklara da yer verilmesi gerekiyor.

Deprem çantasında bulunması gerekenler hakkında bilgi edinmek için lütfen sonraki sayfaya geçiniz...

2
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Deprem çantanızda mümkün olduğunca önemli belgelerinize yer vermeye gayret gösterin;

Kimlik kartları (nüfus cüzdanı, ehliyet vb.)
Tapu, sigorta, ruhsat belgeleri
Zorunlu Deprem Poliçesi
Diplomalar
Pasaport, banka cüzdanı vb.
Diğer (evcil hayvan sağlık karnesi, vb.)

3
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HİJYEN MALZEMELERİ

Sabun ve Dezenfektanlar
Diş fırçası ve macunu
Islak mendil
Tuvalet kâğıdı
Hijyenik ped

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DİĞER MALZEMELER

İlk yardım çantası
Uyku tulumu veya battaniye
Çakı, düdük, küçük makas
Kâğıt, kalem
Pilli radyo, el feneri ve yedek piller (dayanıklı/uzun ömürlü pil seçilmeli)

5
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