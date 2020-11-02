Deprem çantasında olması gerekenler nedir, Deprem çantası nasıl hazırlanmalı? Deprem çantası listesi
İzmir'in Seferihisar açıklarında meydana gelen 6.6'lık depremin ardından vatandaşlar deprem çantasının içinde olması gerekenlerin listesini araştırıyorlar. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından oluşturulan deprem çantası listesinde hayati önem taşıyan maddeler bulunuyor.. Peki Deprem çantasında olması gerekenler nedir, Deprem çantası nasıl hazırlanmalı? İşte deprem çantası listesi
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1
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Deprem sonrası ilk 72 saatte, yardım ekipleri ulaşana kadar acil ihtiyaçlarınızı ve değerli evraklarınızı saklayacağınız bir Afet ve Acil Durum Çantası sizin ve sevdiklerinizin hayatını kurtarabilir.
Afetlerden hemen sonra ihtiyaç duyabileceğiniz malzemelerin bulunduğu bir Afet ve Acil Durum Çantanızın hazır ve ulaşılabilecek bir yerde olması önemlidir. Çanta, sorumlu olduğunuz kişi/kişiler (bebekler, yaşlılar, engelliler) ve varsa evcil hayvanlarınız için gerekli ihtiyaçları da içermelidir.
2
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Bir afet sonrası yiyecek, içecek ve acil ihtiyaçları temin edebileceğiniz yerlere ulaşamayabilirsiniz. Küçük yaralanmalarınız varsa bunları kendiniz giderebilirsiniz. Bu tip durumlar için afet çantanızın içinde olması gerekenleri doğru belirleyip, çantanızı kolay ulaşacağınız bir yerde saklamanız çok önemlidir. Afet ve Acil Durum Çantası sadece evinizde, iş yerinizde değil okulunuzda, sınıfınızda da olmalıdır.
Bunun için öğretmeninizle birlikte ihtiyacınız olabilecek şeyleri belirleyip, çantanızı sınıfınızda öğretmeninizin kolay ulaşabileceği bir yerde saklamalısınız. Engelli bireylerin özel ihtiyaçlarıyla alakalı çantanızın içine eklemeniz gerekenleri de unutmamalısınız. İçinde bulunan yiyecek ve içecekleri düzenli olarak kontrol edip, bozulmadan nasıl saklamanız gerektiğini büyüklerinizden öğrenmelisiniz.
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Afet ve Acil Durum Çantasının İçerisinde Neler Olmalı?
Gıda Yüksek kalorili, vitamin ve karbonhidrat içeren, su kaybını önleyen ve dayanıklı (çabuk bozulmayan) gıdalar (Konserve, kuru meyveler, tahin–pekmez, meyve suyu, vb.).
Önemli belge fotokopileri Kimlik kartları (nüfus cüzdanı, ehliyet vb.) Tapu, sigorta, ruhsat belgeleri Zorunlu Deprem Poliçesi Diplomalar Pasaport, banka cüzdanı vb. Diğer (evcil hayvan sağlık karnesi, vb.) Giyecekler İç çamaşırı Çorap Yağmurluk İklime uygun giysiler Su Her bir aile üyesi düşünülerek yeterli içme suyu alınmalı.
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Hijyen malzemeler Sabun ve Dezenfektanlar Diş fırçası ve macunu Islak mendil Tuvalet kâğıdı Hijyenik ped Diğer malzemeler İlk yardım çantası Uyku tulumu veya battaniye Çakı, düdük, küçük makas Kâğıt, kalem Pilli radyo, el feneri ve yedek piller (dayanıklı/uzun ömürlü pil seçilmeli)