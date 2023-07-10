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Deprem bölgesi ek MTV'den muaf mı, ödeyecek mi? 2023 Ek MTV'den kimler muaf?

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#MTV#Deprem Bölgesi Ek MTV#Deprem Bölgesi Ek MTV'den Muaf Mı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 10, 2023 11:16

En düşük memur maaşının 22 bin 17 liraya çıkarılması ile bazı vergi artışlarını öngören "6 Şubat 2023 Tarihinde Meydana Gelen Depremlerin Yol Açtığı Ekonomik Kayıpların Telafisi İçin Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi İhdası ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi"nin görüşmeleri, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda başladı. Komisyon, AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplandı.Teklifin ilk imza sahibi AK Parti Denizli Milletvekili Nilgün Ök, ek MTV ödemesi ile ilgili de açıklamalarda bulundu. Komisyonun gündeminde deprem bölgesi ek MTV ödemesi de vardı. Peki, Deprem bölgesi ek MTV'den muaf mı, ödeyecek mi? 2023 Ek MTV'den kimler muaf? MTV iki kez mi ödenecek? İşte detaylar...

1/4Deprem bölgesi ek MTVden muaf mı, ödeyecek mi 2023 Ek MTVden kimler muaf

MTV ödeme detayları Temmuz ayıyla beraber araştırılan konulardan biri. Motorlu taşıtlar vergisi (MTV) yılda iki defa ödeniyor. Ayrıca 2023 yılında bir kereye mahsus olmak üzere ek Motorlu Taşıtlar Vergisi ödenecek. Bir diğer merak edilen konu da deprem bölgesi ek MTV ödemeleri oldu. Bölgede yaşayanlar deprem bölgesi ek MTV'den muaf mı merak ediiyorlar. Konuyla ilgili AK Parti Denizli Milletvekili Nilgün Ök TBMM plan ve bütçe komisyonunda açıklamalarda bulundu. Peki, deprem bölgesi ek MTV'den muaf mı, ödeyecek mi? 2023 Ek MTV'den kimler muaf? MTV iki kez mi ödenecek? İşte detaylar...

2/4DEPREM BÖLGESİ EK MTVDEN MUAF MI

DEPREM BÖLGESİ EK MTV'DEN MUAF MI?

Kanun teklifindeki maddelere ilişkin bilgi veren Ök, 2023 yılında 1 defaya mahsus olmak üzere motorlu taşıtlar vergisinin bu yıl tahakkuk ettirilen tutar kadar tekrar alınmasına yönelik düzenleme yapıldığını aktardı.

Teklifin birinci maddesi üzerine söz alan teklif sahibi AK Parti Denizli Milletvekili Nilgün Ök, madde ile depremden zarar gören vatandaşların yaralarının sarılması için bir defa olmak üzere ek Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) getirdiklerini söyledi.

Daha önce getirdikleri düzenleme ile deprem bölgesindeki araçların MTV'sini daha önce sildiklerini anımsatan Ök, şunları kaydetti:

"Deprem bölgesindeki tüm o araçlar MTV'den muaf. Diyelim ki kendisi deprem bölgesinde yaşamıyor ama deprem bölgesinde ağır hasar görmüş evi olan vatandaşlarımız var. O vatandaşlarımız da MTV'den muafiyet yaşayacaklar. Ya da diyelim deprem bölgesinde değil ama deprem bölgesinde birinci derece kan bağı yakınını kaybetmişler, onlar da MTV'den muaf olacaklar.

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3/4MTV İKİ KEZ Mİ ÖDENECEK

MTV İKİ KEZ Mİ ÖDENECEK?

Ödemeye ilişkin de bilgi veren Ök, "Bunu da MTV'de olduğu gibi iki farklı şekilde ödeyebilecekler. Bu kanun yayınladığı tarihi izleyen ayın sonuna kadar, yani Ağustos ayı oluyor. İkinci taksiti de Kasım ayı içerisinde ödeyebilecekler. Yeni araç alındığında ise normal MTV ve ek MTV'yi ödemiş olacaklar." dedi.

4/4MTV ÖDEME TUTARI 2023

MTV ÖDEME TUTARI 2023

Motorlu Taşıtlar Vergisi’nin bu yıl iki kez ödenmesini de içeren teklif geçen hafta TBMM Başkanlığı’na sunuldu. Teklif kabul edilirse 1-3 yaş aralığındaki otomobil sahipleri 2023 yılında en az 4 bin 240 TL, en yüksek 202 bin 304 TL MTV ödemiş olacak. Türkiye’nin en çok satan otomobili Fiat Egea Sedan’ın MTV’si 8 bin 870 TL’yi bulurken, Renault Clio için araç sahiplerinin 5 bin 90 TL ödeme yapması gerekecek. Togg için ödenecek toplam MTV tutarı ise 12 bin 906 TL’ye ulaşacak.

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#MTV#Deprem Bölgesi Ek MTV#Deprem Bölgesi Ek MTV'den Muaf Mı

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