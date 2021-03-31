Deprem mi oldu? Nerede, kaç şiddetinde deprem oldu? Deprem bir kez daha Türkiye'nin gündeminde

Aydın'da yaşanan sarsıntı haberi ardından gözler son depremler listesine çevrildi. Gün içerisinde meydana gelen depremlerin merkez üssü ve şiddetini merak eden vatandaşlar, AFAD ve Kandilli tarafından yapılan paylaşımları inceliyor. Her iki kurumda da depremler anlık olarak paylaşılıyor.