Deprem mi oldu? Nerede, kaç şiddetinde deprem oldu? Deprem bir kez daha Türkiye'nin gündeminde–
Deprem bir kez daha Türkiye'nin gündeminde. Son dakika deprem haberlerine her gün yenileri ekleniyor. Bu kez Ege Bölgesi'nde meydana gelen gece yarısı depremi sosyal medyada da konu oldu. Yapılan paylaşımlar ardından vatandaşlar, "deprem mi oldu, nerede kaç şiddetinde deprem oldu?" sorularına yanıt arıyor. İşte Ege'de yaşanan depremin ayrıntıları ve son depremler listesi...
Gece yarısı deprem Aydın'da meydana gelen deprem korkuttu. Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarındaki Kuşadası Körfezi'nde 23:54'te deprem meydana geldi.AFAD'dan aktarılan bilgiye göre, Kuşadası Körfezi'nde 23:54'te 3.7 büyüklüğünde deprem gerçekleşti. Depremin derinliği ise 6.96 km olarak kaydedildi.
SON DEPREMLER
..................TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER....................
.....BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ.....
......(YAPAY SARSINTI ANALİZİ YAPILMAMIŞTIR) Son 500 deprem listelenmiştir......
Büyüklük
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
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2021.03.31 05:33:49 37.5585 30.0678 3.4 -.- 1.6 -.- KARACAL-(BURDUR) İlksel
2021.03.31 05:29:23 37.6160 30.0517 5.0 -.- 1.4 -.- YARIKOY-(BURDUR) İlksel
2021.03.31 05:21:51 38.8835 42.7527 7.5 -.- 1.5 -.- HARMANTEPE-ADILCEVAZ (BITLIS) İlksel
2021.03.31 03:51:07 39.7788 41.0367 9.0 -.- 1.6 -.- GUZELYURT-PALANDOKEN (ERZURUM) İlksel
2021.03.31 03:28:05 35.7580 23.4465 5.5 -.- 3.3 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2021.03.31 03:25:45 38.4042 39.0867 5.0 -.- 1.5 -.- KAMISLIK-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2021.03.31 03:22:08 35.0057 26.4693 5.1 -.- 1.9 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2021.03.31 03:09:40 37.8152 27.1683 7.2 -.- 1.8 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2021.03.31 03:05:51 37.9837 26.1017 5.0 -.- 2.4 -.- EGE DENIZI İlksel
2021.03.31 02:59:00 37.8913 27.1787 10.5 -.- 1.5 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2021.03.31 02:40:27 37.8970 26.9400 3.5 -.- 1.5 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2021.03.31 02:02:21 37.7962 27.2227 15.3 -.- 1.5 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2021.03.31 02:02:19 37.8682 27.0693 2.4 -.- 1.6 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2021.03.31 01:19:01 37.2065 35.7992 6.6 -.- 1.2 -.- CATALHUYUK-CEYHAN (ADANA) İlksel
2021.03.31 00:44:50 38.7425 30.5857 5.3 -.- 0.8 -.- AKCIN-(AFYONKARAHISAR) İlksel
2021.03.31 00:34:23 37.8845 27.0528 6.4 -.- 1.7 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2021.03.31 00:22:01 38.0837 40.2205 10.9 -.- 2.9 -.- HANTEPE-YENISEHIR (DIYARBAKIR) İlksel