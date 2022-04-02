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DENİZLİ'DE İFTAR SAAT KAÇTA? Denizli iftar ve sahur saatleri 2022 imsakiyesi ile paylaşıldı

#Konya#Konya İftar#İftar Saatleri

Denizli iftar saatleri, 2022 Ramazan ayının başlamasıyla birlikte gündeme geldi. Farz olan oruç ibadeti her sene mübarek ramazan ayında yerine getiriliyor. Müslümanlar birlik ve beraberlik içerisinde iftarlarını yapıyorlar. Ramazan ayını bu yıl Denizli'de karşılayan vatandaşlar iftar vakitlerini inceliyor. Peki, DENİZLİ'DE İFTAR SAAT KAÇTA? İşte Denizli iftar ve sahur saatleri

1/3DENİZLİDE İFTAR SAAT KAÇTA Denizli iftar ve sahur saatleri 2022 imsakiyesi ile paylaşıldı

Denizli 2022 Ramazan imsakiyesi Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan takvim ile duyuruldu. İlk oruçlarını 2 Nisan’da tutacak olan Müslümanlar bir ay boyunca bu ibadeti yerine getirecekler. Saat farkı nedeniyle sahur ve iftar vakitleri illere göre farklılık gösteriyor. Peki, Denizli'de bu yılın ilk iftarı saat kaçta yapılacak?

2/3DENİZLİDE İFTAR SAAT KAÇTA Denizli iftar ve sahur saatleri 2022 imsakiyesi ile paylaşıldı

DENİZLİ RAMAZAN İMSAKİYESİ 2022

GünTarihİmsak (Sahur)Akşam (İftar)
102.04.202205:1819:34
203.04.202205:1719:35
304.04.202205:1519:36
405.04.202205:1319:36
506.04.202205:1219:37
607.04.202205:1019:38
708.04.202205:0819:39
809.04.202205:0619:40
910.04.202205:0519:41
1011.04.202205:0319:42


İL İL SAHUR VE İFTAR SAATLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

3/3İlk iftar Iğdır ve Hakkaride, son iftar Çanakkale ve Edirnede

İlk iftar Iğdır ve Hakkari'de, son iftar Çanakkale ve Edirne'de

İlk gün ilk iftar saat 18.35'te Iğdır ve Hakkari'de, son iftar ise saat 19.46'da Çanakkale ve Edirne'de yapılacak. Ayrıca Kırklareli ve Sinop'ta yaşayanlar, 14 saat 27 dakika oruçlu kalarak en uzun orucu tutacak, Hatay'da yaşayanlar ise 14 saat 12 dakika ile en kısa orucu tutacak.

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#Konya#Konya İftar#İftar Saatleri