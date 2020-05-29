Denizli'de cuma namazı kılınacak camiler hangileri? İşte Denizli cuma namazı kılınacak camiler
Koronavirüs önlemleri kapsamında camilerde cemaat ile namaz kılınmasına ara verilmişti. 29 Mayıs Cuma günü belirlenecek kurallar çerçevesinde öğle, ikindi ve cuma namazlarının camilerde cemaatle kılınabilecek. Denizli'de cuma namazı kılınacak camiler, il müftüğü tarafından açıklandı. Denizli'de yaşayan vatandaşlar hangi camilerde cuma namazının kılınacağını öğrenmek istiyorlar. İşte Denizli'de cuma namazı kılınacak camiler...
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Denizli merkezi ve ilçelerinde namazı kılacak camiler Denizli Müftülüğü tarafından açıklandı. Pamukkale, Merkezefendi, Acıpayam, Babadağ, Baklan, Bekilli, Beyağaç, Buldan, Buldan, Bozkurt, Çal, Çameli, Çivril, Güney, Honaz, Kale, Sarayköy, Tavas bölgelerinde cuma namazı kılınacak camiler listelendi. Aşağıdaki linke tıklayarak Denizli'de cuma namazı kılınacak camilerin tam listesine ulaşabilirsiniz. KOCAELİ CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER
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DENİZLİ MÜFTÜLÜĞÜNÜN PAYLAŞTIĞI DUYURU
29 Mayıs 2020 Cuma Günü itibariyle camilerimizde cemaatle namaz kılınabilmesi amacıyla İçişleri Bakanlığı genelgesiyle aşağıdaki kurallar belirlenmiştir.
1- Cami ve mescitlerde cemaatle birlikte yalnızca Öğle, İkindi ve Cuma Namazları kılınacaktır. Diğer vakitlerde münferiden namaz kılmak isteyenler için camiler açık tutulacaktır.
2- Sokağa çıkma yasağı kapsamında yer alan vatandaşlarımız ile hastalık belirtileri taşıyanların evlerinde kalmaları Cuma ve vakit namazlarına iştirak etmemeleri gerekmektedir.
3- Cemaatle kılınacak namazlar veya münferiden kılınacak tüm namazlar için vatandaşlarımızın sağlığı açısından maske kullanmaları gerekmektedir.
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4- Camilerin abdesthane şadırvan ve tuvaletleri kapalı tutulacaktır. Abdest vb. ihtiyaçların evlerde veya iş yerlerinde giderilerek camiye gelmeleri gerekmektedir.
5- Namaz kılınması esnasında her yönden 1 metre mesafe olacak şekilde şahsi seccadelerinin üzerinde kılacaklardır. Namaz kılınacak tüm alanlarda koli, hasır, karton vb. malzemeler kullanılamayacağından, cami ve mescitlere gelecek kişilerin yanlarında şahsi seccadelerini getirmeleri gerekmektedir.
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6-Camilerde vaaz yapılmayacak olup Cuma Namazı vaktinde camiler kapalı tutulacaktır.
7-Namaz sonrası musafaha, kucaklaşma kesinlikle yapılmayacaktır, ikram, yemek vb. hususların yapılmasına izin verilmeyecektir.
8-Denizli’de Valilik ve Kaymakamlıklar koordinesinde İl ve İlçe Müftülüklerince Cuma Namazı kılınması için belirlenen, avlusu ve bahçesi uygun olan camiler ile diğer alanların listesi aşağıda çıkarılmıştır