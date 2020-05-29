Denizli'de cuma namazı kılınacak camiler hangileri? İşte Denizli cuma namazı kılınacak camiler

DENİZLİ MÜFTÜLÜĞÜNÜN PAYLAŞTIĞI DUYURU 29 Mayıs 2020 Cuma Günü itibariyle camilerimizde cemaatle namaz kılınabilmesi amacıyla İçişleri Bakanlığı genelgesiyle aşağıdaki kurallar belirlenmiştir.



1- Cami ve mescitlerde cemaatle birlikte yalnızca Öğle, İkindi ve Cuma Namazları kılınacaktır. Diğer vakitlerde münferiden namaz kılmak isteyenler için camiler açık tutulacaktır.



2- Sokağa çıkma yasağı kapsamında yer alan vatandaşlarımız ile hastalık belirtileri taşıyanların evlerinde kalmaları Cuma ve vakit namazlarına iştirak etmemeleri gerekmektedir.



3- Cemaatle kılınacak namazlar veya münferiden kılınacak tüm namazlar için vatandaşlarımızın sağlığı açısından maske kullanmaları gerekmektedir.