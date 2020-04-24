Denizli imsakiye 2020: Denizli'de ilk iftar saat kaçta? Denizli'de iftara ne kadar kaldı?
İlk iftar için geri sayım devam ediyor. Ramazan ayının ilk günü 2020 imsakiye takvimi yurt genelinde olduğu gibi Denizli'de de ilgi görüyor. Erken saatlerden itibaren iftar heyecanı yaşayan Denizli'deki vatandaşlar, iftara ne kadar kaldığını öğrenmek için Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından paylaşılan imsakiye bilgilerini inceliyor. Peki, Denizli'de ilk iftar saat kaçta? Denizli'de iftara ne kadar kaldı?
Denizli Ramazan imsakiyesi bölgede yaşayan vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Mübarek Ramazan ayı boyunca yüz binlerce Müslüman, 2020 imsakiye takvimi ile İslamın beş şartından biri olan oruç ibadetini yerine getirecek. Diyanet tarafından tespit edilen ezan saatleri Güneş’in her ilde farklı saatte doğup batması nedeniyle illere özel olarak belirleniyor. Peki, Denizli'de ilk iftar saat kaçta? İşte Denizli sahur ve iftar saatleri...
|Gün
|Tarih
|İmsak (Sahur)
|Akşam (İftar)
|Yatsı (Teravih)
|1
|24.04.2020
|04:40
|19:54
|21:17*
|2
|25.04.2020
|04:39
|19:55
|21:19
|3
|26.04.2020
|04:37
|19:56
|21:20
|4
|27.04.2020
|04:35
|19:57
|21:21
|5
|28.04.2020
|04:34
|19:58
|21:22
|6
|29.04.2020
|04:32
|19:59
|21:24
|7
|30.04.2020
|04:31
|20:00
|21:25
|8
|01.05.2020
|04:29
|20:01
|21:26
|9
|02.05.2020
|04:27
|20:02
|21:28
|10
|03.05.2020
|04:26
|20:03
|21:29
|11
|04.05.2020
|04:24
|20:04
|21:30
|12
|05.05.2020
|04:23
|20:04
|21:31
|13
|06.05.2020
|04:21
|20:05
|21:33
|14
|07.05.2020
|04:20
|20:06
|21:34
|15
|08.05.2020
|04:19
|20:07
|21:35
|16
|09.05.2020
|04:17
|20:08
|21:37
|17
|10.05.2020
|04:16
|20:09
|21:38
|18
|11.05.2020
|04:14
|20:10
|21:39
|19
|12.05.2020
|04:13
|20:11
|21:40
|20
|13.05.2020
|04:12
|20:12
|21:42
|21
|14.05.2020
|04:10
|20:12
|21:43
|22
|15.05.2020
|04:09
|20:13
|21:44
|23
|16.05.2020
|04:08
|20:14
|21:46
|24
|17.05.2020
|04:06
|20:15
|21:47
|25
|18.05.2020
|04:05
|20:16
|21:48
|26
|19.05.2020
|04:04
|20:17
|21:49**
|27
|20.05.2020
|04:03
|20:18
|21:50
|28
|21.05.2020
|04:02
|20:18
|21:52
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