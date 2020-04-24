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Haber Giriş: 24 Nisan 2020 - 12:52,

Denizli imsakiye 2020: Denizli'de ilk iftar saat kaçta? Denizli'de iftara ne kadar kaldı?

İlk iftar için geri sayım devam ediyor. Ramazan ayının ilk günü 2020 imsakiye takvimi yurt genelinde olduğu gibi Denizli'de de ilgi görüyor. Erken saatlerden itibaren iftar heyecanı yaşayan Denizli'deki vatandaşlar, iftara ne kadar kaldığını öğrenmek için Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından paylaşılan imsakiye bilgilerini inceliyor. Peki, Denizli'de ilk iftar saat kaçta? Denizli'de iftara ne kadar kaldı?

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1

Denizli Ramazan imsakiyesi bölgede yaşayan vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Mübarek Ramazan ayı boyunca yüz binlerce Müslüman, 2020 imsakiye takvimi ile İslamın beş şartından biri olan oruç ibadetini yerine getirecek. Diyanet tarafından tespit edilen ezan saatleri Güneş’in her ilde farklı saatte doğup batması nedeniyle illere özel olarak belirleniyor. Peki, Denizli'de ilk iftar saat kaçta? İşte Denizli sahur ve iftar saatleri...

2

GünTarihİmsak (Sahur)Akşam (İftar)Yatsı (Teravih)
124.04.202004:4019:5421:17*
225.04.202004:3919:5521:19
326.04.202004:3719:5621:20
427.04.202004:3519:5721:21
528.04.202004:3419:5821:22
629.04.202004:3219:5921:24
730.04.202004:3120:0021:25
801.05.202004:2920:0121:26
902.05.202004:2720:0221:28
1003.05.202004:2620:0321:29
1104.05.202004:2420:0421:30
1205.05.202004:2320:0421:31
1306.05.202004:2120:0521:33
1407.05.202004:2020:0621:34
1508.05.202004:1920:0721:35
1609.05.202004:1720:0821:37
1710.05.202004:1620:0921:38
1811.05.202004:1420:1021:39
1912.05.202004:1320:1121:40
2013.05.202004:1220:1221:42
2114.05.202004:1020:1221:43
2215.05.202004:0920:1321:44
2316.05.202004:0820:1421:46
2417.05.202004:0620:1521:47
2518.05.202004:0520:1621:48
2619.05.202004:0420:1721:49**
2720.05.202004:0320:1821:50
2821.05.202004:0220:1821:52


DENİZLİ RAMAZAN İMSAKİYESİ İÇİN TIKLAYIN

3Dünya genelinde bugün ramazanın ilk günü

Dünya genelinde bugün ramazanın ilk günü

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yer alan haberde, Yüksek Mahkemenin ramazan ayı hilalinin görülmesi üzerine 24 Nisan Cuma gününü ramazan ayının ilk günü olarak belirlediği açıklandı.

Ardından Katar, Kuveyt, BAE, Bahreyn, Yemen, Filistin, Ürdün, Suriye, Somali, Libya, Cezayir'de de ramazan hilalinin gözlemlendiği ve ilk orucun cuma günü tutulacağı bildirildi.

Mısır ve Tunus da ramazan ayının cuma günü başlayacağını açıklamıştı.

Umman, Sudan ve Fas cumartesi başlıyor

Öte yandan Umman, Sudan ve Fas, ramazan ayının cumartesi başlayacağını duyurdu.

Umman Vakıflar ve Din İşleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, hilalin görülmemesi nedeniyle ramazan ayının ilk gününün cumartesi olarak belirlendiği duyuruldu.

Sudan ve Fas dini otoriteleri de aynı şekilde hilalin görülememesinden ötürü cuma gününün şaban ayının son günü olduğunu ve ramazan ayının başlangıcının cumartesi olduğunu açıkladı.

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