Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

DENİZLİ İFTAR VAKTİ 2022: Denizli'de iftar kaçta? 2022 Denizli İmsakiyesi, iftar ve sahur saati

#Denizli İftar Vakti#Ramazan#Denizli İmsakiyesi

Denizli iftar vakti, 2022 Diyanet imsakiye bilgileri paylaşıldı. Peki, oruç ibadetini idrak eden Denizli'de yaşayan vatandaşlar için Denizli iftar vakti saat kaçta, ne zaman? İşte, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2022 Diyanet Denizli imsakiyesi hakkında detaylı bilgiler...

1/3DENİZLİ İFTAR VAKTİ 2022: Denizlide iftar kaçta 2022 Denizli İmsakiyesi, iftar ve sahur saati

Denizli iftar ve sahur vakti, oruç tutacak vatandaşlar tarafından internette araştırılan konular arasındaki yerini aldı. Kardeşlik bağlarının kuvvetlendiği, birlik ve beraberliğin arttığı on bir ayın sultanı Ramazan ayında oruç tutanlar imsak ve iftar saatlerini merak ediyorlar. Peki, Denizli'de iftar saat kaçta? İşte, 2022 Denizli Ramazan İmsakiyesi, iftar ve sahur saati...

2/3DENİZLİDE İFTAR SAAT KAÇTA

DENİZLİ'DE İFTAR SAAT KAÇTA?

Denizli akşam ezanı, iftar ve sahur vakti Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan imsakiye ile belli oldu. Müslümanlar bu tarihte imsak ve iftar saatlerine yoğun ilgi gösteriyorlar. 4 Nisan 2022 Ramazan'ın üçüncü gününde Denizli'de iftar vakti saat 19:36'da olacak. Yatsı namazının ardından kılınan teravih ise saat 20:53'te gerçekleştirilecek.

3/3DENİZLİ RAMAZAN İMSAKİYESİ 2022

DENİZLİ RAMAZAN İMSAKİYESİ 2022

GünTarihİmsak (Sahur)Akşam (İftar)
102.04.202205:1819:34
203.04.202205:1719:35
304.04.202205:1519:36
405.04.202205:1319:36
506.04.202205:1219:37
607.04.202205:1019:38
708.04.202205:0819:39
809.04.202205:0619:40
910.04.202205:0519:41
1011.04.202205:0319:42


Haberle ilgili daha fazlası:
#Denizli İftar Vakti#Ramazan#Denizli İmsakiyesi