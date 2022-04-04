DENİZLİ İFTAR VAKTİ 2022: Denizli'de iftar kaçta? 2022 Denizli İmsakiyesi, iftar ve sahur saati

Denizli iftar ve sahur vakti, oruç tutacak vatandaşlar tarafından internette araştırılan konular arasındaki yerini aldı. Kardeşlik bağlarının kuvvetlendiği, birlik ve beraberliğin arttığı on bir ayın sultanı Ramazan ayında oruç tutanlar imsak ve iftar saatlerini merak ediyorlar. Peki, Denizli'de iftar saat kaçta? İşte, 2022 Denizli Ramazan İmsakiyesi, iftar ve sahur saati...