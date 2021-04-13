Denizli 2021 iftar vakitleri imsakiye takvimiyle paylaşıldı Denizli'de ilk iftar saat kaçta?
Denizli 2021 imsakiyesi iftar saatini merak edenler tarafından merak konusu oldu. Denizli 2021 iftar vakitleri imsakiye takvimiyle paylaşıldı 11 ayın sultanı Ramazan ayını Denizli'de karşılayan vatandaşlar, iftar ve sahur saatlerini inceliyor. Akşam ezanıyla birlikte bu yılın ilk orucu da açılacak. Peki, Ege Bölgesi şehirlerinden Denizli'de ilk iftar saat kaçta yapılacak? İşte Denizli 2021 imsakiyesi...
Bu yılın ilk iftarı için geri sayım devam ediyor. Ramazan ayının ilk günü iftar ve sahur saatleri Denizli'de de ilgi görüyor. Erken saatlerden itibaren iftar heyecanı yaşayan Denizli'deki vatandaşlar, iftara ne kadar kaldığını öğrenmek için Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından paylaşılan 2021 imsakiye bilgilerini inceliyor.
DENİZLİ 2021 İMSAKİYESİ
DENİZLİ İmsakiye
|Hicri Tarih
|Miladi Tarih
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|1 Ramazan 1442
|13 Nisan 2021 Salı
|04:59
|06:25
|13:09
|16:49
|19:44
|21:04
|2 Ramazan 1442
|14 Nisan 2021 Çarşamba
|04:57
|06:23
|13:09
|16:49
|19:45
|21:05
|3 Ramazan 1442
|15 Nisan 2021 Perşembe
|04:56
|06:22
|13:09
|16:49
|19:46
|21:06
|4 Ramazan 1442
|16 Nisan 2021 Cuma
|04:54
|06:20
|13:09
|16:50
|19:47
|21:07
|5 Ramazan 1442
|17 Nisan 2021 Cumartesi
|04:52
|06:19
|13:08
|16:50
|19:48
|21:09
|6 Ramazan 1442
|18 Nisan 2021 Pazar
|04:51
|06:18
|13:08
|16:50
|19:49
|21:10
|7 Ramazan 1442
|19 Nisan 2021 Pazartesi
|04:49
|06:16
|13:08
|16:50
|19:50
|21:11
|8 Ramazan 1442
|20 Nisan 2021 Salı
|04:47
|06:15
|13:08
|16:50
|19:50
|21:12
|9 Ramazan 1442
|21 Nisan 2021 Çarşamba
|04:46
|06:14
|13:07
|16:51
|19:51
|21:13
|10 Ramazan 1442
|22 Nisan 2021 Perşembe
|04:44
|06:12
|13:07
|16:51
|19:52
|21:15
|11 Ramazan 1442
|23 Nisan 2021 Cuma
|04:42
|06:11
|13:07
|16:51
|19:53
|21:16
|12 Ramazan 1442
|24 Nisan 2021 Cumartesi
|04:41
|06:10
|13:07
|16:51
|19:54
|21:17
|13 Ramazan 1442
|25 Nisan 2021 Pazar
|04:39
|06:08
|13:07
|16:51
|19:55
|21:18
|14 Ramazan 1442
|26 Nisan 2021 Pazartesi
|04:37
|06:07
|13:07
|16:52
|19:56
|21:20
|15 Ramazan 1442
|27 Nisan 2021 Salı
|04:36
|06:06
|13:06
|16:52
|19:57
|21:21
|16 Ramazan 1442
|28 Nisan 2021 Çarşamba
|04:34
|06:05
|13:06
|16:52
|19:58
|21:22
|17 Ramazan 1442
|29 Nisan 2021 Perşembe
|04:33
|06:03
|13:06
|16:52
|19:59
|21:23
|18 Ramazan 1442
|30 Nisan 2021 Cuma
|04:31
|06:02
|13:06
|16:52
|20:00
|21:25
|19 Ramazan 1442
|1 Mayıs 2021 Cumartesi
|04:29
|06:01
|13:06
|16:52
|20:01
|21:26
|20 Ramazan 1442
|2 Mayıs 2021 Pazar
|04:28
|06:00
|13:06
|16:53
|20:01
|21:27
|21 Ramazan 1442
|3 Mayıs 2021 Pazartesi
|04:26
|05:59
|13:06
|16:53
|20:02
|21:29
|22 Ramazan 1442
|4 Mayıs 2021 Salı
|04:25
|05:58
|13:06
|16:53
|20:03
|21:30
|23 Ramazan 1442
|5 Mayıs 2021 Çarşamba
|04:23
|05:57
|13:05
|16:53
|20:04
|21:31
|24 Ramazan 1442
|6 Mayıs 2021 Perşembe
|04:22
|05:56
|13:05
|16:53
|20:05
|21:32
|25 Ramazan 1442
|7 Mayıs 2021 Cuma
|04:20
|05:55
|13:05
|16:54
|20:06
|21:34
|26 Ramazan 1442
|8 Mayıs 2021 Cumartesi
|04:19
|05:54
|13:05
|16:54
|20:07
|21:35
|KADİR GECESİ
|27 Ramazan 1442
|9 Mayıs 2021 Pazar
|04:17
|05:53
|13:05
|16:54
|20:08
|21:36
|28 Ramazan 1442
|10 Mayıs 2021 Pazartesi
|04:16
|05:52
|13:05
|16:54
|20:09
|21:38
|29 Ramazan 1442
|11 Mayıs 2021 Salı
|04:15
|05:51
|13:05
|16:54
|20:10
|21:39
|30 Ramazan 1442
|12 Mayıs 2021 Çarşamba
|04:13
|05:50
|13:05
|16:54
|20:11
|21:40