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Haber Giriş: 13 Nisan 2021 - 17:04 | 

Denizli 2021 iftar vakitleri imsakiye takvimiyle paylaşıldı Denizli'de ilk iftar saat kaçta?

Denizli 2021 imsakiyesi iftar saatini merak edenler tarafından merak konusu oldu. Denizli 2021 iftar vakitleri imsakiye takvimiyle paylaşıldı 11 ayın sultanı Ramazan ayını Denizli'de karşılayan vatandaşlar, iftar ve sahur saatlerini inceliyor. Akşam ezanıyla birlikte bu yılın ilk orucu da açılacak. Peki, Ege Bölgesi şehirlerinden Denizli'de ilk iftar saat kaçta yapılacak? İşte Denizli 2021 imsakiyesi...

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Bu yılın ilk iftarı için geri sayım devam ediyor. Ramazan ayının ilk günü iftar ve sahur saatleri Denizli'de de ilgi görüyor. Erken saatlerden itibaren iftar heyecanı yaşayan Denizli'deki vatandaşlar, iftara ne kadar kaldığını öğrenmek için Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından paylaşılan 2021 imsakiye bilgilerini inceliyor.

2DENİZLİ 2021 İMSAKİYESİ

DENİZLİ 2021 İMSAKİYESİ

 

DENİZLİ İmsakiye

Hicri TarihMiladi TarihİmsakGüneşÖğleİkindiAkşamYatsı
1 Ramazan 144213 Nisan 2021 Salı04:5906:2513:0916:4919:4421:04
2 Ramazan 144214 Nisan 2021 Çarşamba04:5706:2313:0916:4919:4521:05
3 Ramazan 144215 Nisan 2021 Perşembe04:5606:2213:0916:4919:4621:06
4 Ramazan 144216 Nisan 2021 Cuma04:5406:2013:0916:5019:4721:07
5 Ramazan 144217 Nisan 2021 Cumartesi04:5206:1913:0816:5019:4821:09
6 Ramazan 144218 Nisan 2021 Pazar04:5106:1813:0816:5019:4921:10
7 Ramazan 144219 Nisan 2021 Pazartesi04:4906:1613:0816:5019:5021:11
8 Ramazan 144220 Nisan 2021 Salı04:4706:1513:0816:5019:5021:12
9 Ramazan 144221 Nisan 2021 Çarşamba04:4606:1413:0716:5119:5121:13
10 Ramazan 144222 Nisan 2021 Perşembe04:4406:1213:0716:5119:5221:15
11 Ramazan 144223 Nisan 2021 Cuma04:4206:1113:0716:5119:5321:16
12 Ramazan 144224 Nisan 2021 Cumartesi04:4106:1013:0716:5119:5421:17
13 Ramazan 144225 Nisan 2021 Pazar04:3906:0813:0716:5119:5521:18
14 Ramazan 144226 Nisan 2021 Pazartesi04:3706:0713:0716:5219:5621:20
15 Ramazan 144227 Nisan 2021 Salı04:3606:0613:0616:5219:5721:21
16 Ramazan 144228 Nisan 2021 Çarşamba04:3406:0513:0616:5219:5821:22
17 Ramazan 144229 Nisan 2021 Perşembe04:3306:0313:0616:5219:5921:23
18 Ramazan 144230 Nisan 2021 Cuma04:3106:0213:0616:5220:0021:25
19 Ramazan 14421 Mayıs 2021 Cumartesi04:2906:0113:0616:5220:0121:26
20 Ramazan 14422 Mayıs 2021 Pazar04:2806:0013:0616:5320:0121:27
21 Ramazan 14423 Mayıs 2021 Pazartesi04:2605:5913:0616:5320:0221:29
22 Ramazan 14424 Mayıs 2021 Salı04:2505:5813:0616:5320:0321:30
23 Ramazan 14425 Mayıs 2021 Çarşamba04:2305:5713:0516:5320:0421:31
24 Ramazan 14426 Mayıs 2021 Perşembe04:2205:5613:0516:5320:0521:32
25 Ramazan 14427 Mayıs 2021 Cuma04:2005:5513:0516:5420:0621:34
26 Ramazan 14428 Mayıs 2021 Cumartesi04:1905:5413:0516:5420:0721:35
KADİR GECESİ
27 Ramazan 14429 Mayıs 2021 Pazar04:1705:5313:0516:5420:0821:36
28 Ramazan 144210 Mayıs 2021 Pazartesi04:1605:5213:0516:5420:0921:38
29 Ramazan 144211 Mayıs 2021 Salı04:1505:5113:0516:5420:1021:39
30 Ramazan 144212 Mayıs 2021 Çarşamba04:1305:5013:0516:5420:1121:40
 

3Ülkelere göre oruç tutma süreleri

Ülkelere göre oruç tutma süreleri

İslam dünyası için kutsal sayılan ramazan ayında, dünyanın farklı bölgelerindeki Müslümanlar kendi coğrafyalarında ibadetlerini yerine getirmeye devam ederken, oruç tutma süreleri de farklılık gösteriyor.

Dünyada Kuzey Yarımküre'de ilkbahar, Güney Yarımküre'de ise sonbahar mevsiminin yaşandığı günlere denk gelen bu ramazan ayında oruç tutma süreleri, kuzeyden güneye azalan gün ışığı sürelerine bağlı olarak, güneydeki yerleşimlerden kuzeydeki yerleşimlere gidildikçe artıyor.

4Ramazanın son gününde Murmansk ve Reykjavikte imsak ile iftar arasındaki süre 19 saat 28 dakika

Ramazanın son gününde Murmansk ve Reykjavik'te imsak ile iftar arasındaki süre 19 saat 28 dakika

Ramazanın son günü olan 12 Mayıs'ta ise Murmansk ve Reykjavik'te imsak ile iftar arasındaki süre 19 saat 28 dakikayı bulurken, bu iki kentte ramazanın ilk ve son gününde toplam 2 saat 35 dakika fark olacak.

Norveç'in Tromso kentinde ise ramazanın son gününde, 19 saat 27 dakika oruç tutulacak.

Arjantin'in Ushuaia kentinde ise ramazanın son imsak vakti ile iftar vakti arası yalnızca 10 saat 17 dakika sürecek.

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Astronomu Hümeyra Nur İşlek, hicri takvime göre bu yıl ramazanın başladığını bildiren hilalin ilk kez Afrika'nın ortalarından, şevvalin (Ramazan Bayramı) başladığını bildiren hilalin ise Asya kıtasının güneydoğusundan itibaren görülmeye başlayacağını bildirmişti.

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