Denizli 2021 iftar vakitleri imsakiye takvimiyle paylaşıldı Denizli'de ilk iftar saat kaçta?

Ramazanın son gününde Murmansk ve Reykjavik'te imsak ile iftar arasındaki süre 19 saat 28 dakika Ramazanın son günü olan 12 Mayıs'ta ise Murmansk ve Reykjavik'te imsak ile iftar arasındaki süre 19 saat 28 dakikayı bulurken, bu iki kentte ramazanın ilk ve son gününde toplam 2 saat 35 dakika fark olacak.



Norveç'in Tromso kentinde ise ramazanın son gününde, 19 saat 27 dakika oruç tutulacak.



Arjantin'in Ushuaia kentinde ise ramazanın son imsak vakti ile iftar vakti arası yalnızca 10 saat 17 dakika sürecek.



Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Astronomu Hümeyra Nur İşlek, hicri takvime göre bu yıl ramazanın başladığını bildiren hilalin ilk kez Afrika'nın ortalarından, şevvalin (Ramazan Bayramı) başladığını bildiren hilalin ise Asya kıtasının güneydoğusundan itibaren görülmeye başlayacağını bildirmişti.