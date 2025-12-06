×
Denizi olmayan kentte yetiştiriliyor! Avrupa ve Uzak Doğu ülkelerine gönderiliyor

Güncelleme Tarihi:

#Baraj#SOMON#Tokat
Oluşturulma Tarihi: Aralık 06, 2025 11:37

Denizi olmayan kentte, barajda yetiştirilen Türk somonları Sinop üzerinden Avrupa ve Uzak Doğu ülkelerine gönderiliyor. Üretici Sadullah Sezer, işlerini geliştirerek ihracata katkı sunmanın gururunu yaşadıklarını söyledi.