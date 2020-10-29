Denizi olmayan Kayseri'de üretiliyor! Japonya ve Rusya başta ülke olmak birçok ülkeye ihraç ediliyor

Hem yumurta üretiminde hem de yavru balık üretiminde oldukça iyi bir durumdayız. İnşallah bundan sonra ki süreçte de Yamula Barajı'nda ve diğer barajlarımız da somon üretiminin artırılması konusunda hem özel sektör hem de bakanlık olarak elimizden gelen tüm gayreti sarf edeceğiz" ifadelerini kullandı.