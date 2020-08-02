Denize koştular

Koronavirüs karantinası, herkes gibi ünlüleri de uzun süre evlerinin dört duvarı arasında tuttu.
Backgrid UK, Backgrid USA, Mega
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HEPSİ SOLUĞU PLAJLARDA ALDI
Tüm dünyada kısıtlamaların yavaş yavaş kaldırılmasıyla birlikte herkes gibi onlar da evlerinden çıkıp tatil yapmaya başladı. Hollywood ünlülerinin kimi yaşadıkları yerlerin yakınlarındaki plajlarda kimi de Avrupa'nın gözde tatil beldelerinde aldı soluğu. Avrupa'da yaşayan ünlüler de İspanya, Fransa gibi ülkelere koştu. İşte karantinadan çıkıp tatile, denize ve güneşe koşan ünlüler ve tercih ettikleri tatil bölgeleri.
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EVİNE YAKIN
Alessandra Ambrosio, yasaklar gevşeyince hemen hemen her gün Malibu plajlarında görüntülenmeye başladı.
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ARKADAŞI YANINDA
Ambrosia, kendisi gibi Brezilyalı olan meslektaşı Luodi Delfino ile vakit geçiriyor.
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ÜNLÜLERİN GÖZDESİ
Bethany Frankel'in tercihi New York yakınlarındaki Hamptons oldu. Burası, ünlülerin gözde tatil bölgelerinden biri.
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ONLAR ST TROPEZ'DE
Sylvie Meis ile nişanlısı Niclas Castello, Fransa'da St. Tropez'yi tercih etti.
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PLAJ EVİNİN YAKININDA
Ireland Baldwin de yaşadığı yere yakın olan Malibu plajlarında görüntüleniyor sık sık.
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İSTİKAMET İSPANYA
James Argent, İspanya'nın Marbella kentini seçti.
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BEBEK GELİYOR
Yakında bir bebek sahibi olmaya hazırlanan Katy Perry ve nişanlısı Orlando Bloom ise Santa Barbara'da görüntülendi.
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FRANSA'YA GİTTİ
Genç oyuncu Lara Leto da Fransa'nın Cannes kentinde tatil yapıyor.
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ONLAR DA MALIBU'DA
Matt Damon ve ailesi de tatil için Malibu'yu seçti.
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ÜNLÜ ADADA
Lionel Messi, ailesiyle birlikte tatil için İspanya'nın Ibiza adasında.
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ÜLKESİNDE KALDI
Minnie Driver, tatil için Avrupa'ya gitmek yerine ülkesinde kaldı ve Malibu'da yüzüp güneşlendi.
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İSPANYA'YA GİTTİLER
Ronaldo ve sevgilisi İspanya'da Formentera'yı seçenlerden.
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YUNAN ADALARINDA
Koronavirüs salgınının başında hastalığı yakalanan ve tedavi gören Tom Hanks ve eşi Rita Wilson Yunan adalarında tatil yapıyor.
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ONLAR DA IBIZA'DA
Alicia Vikander ve kocası Michael Fassbinder de tatil için Ibiza adasını seçti.
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YAZLIĞA GİTTİLER
İngiliz futbolcu Wayne Rooney ile eşi Coleen çocuklarını da alıp yazlık evlerinin bulunduğu Barbados'a gitti.
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HEM TATİL HEM ÇEKİM
Instagram modeli Demi Rose Mawby, de Ibiza ve Formentera'da hem tatil yapıyor hem de çekimlerde görev alıyor.