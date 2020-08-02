Denize koştular

HEPSİ SOLUĞU PLAJLARDA ALDI Tüm dünyada kısıtlamaların yavaş yavaş kaldırılmasıyla birlikte herkes gibi onlar da evlerinden çıkıp tatil yapmaya başladı. Hollywood ünlülerinin kimi yaşadıkları yerlerin yakınlarındaki plajlarda kimi de Avrupa'nın gözde tatil beldelerinde aldı soluğu. Avrupa'da yaşayan ünlüler de İspanya, Fransa gibi ülkelere koştu. İşte karantinadan çıkıp tatile, denize ve güneşe koşan ünlüler ve tercih ettikleri tatil bölgeleri.