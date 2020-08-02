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Hürriyet
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Magazin
Haber Giriş: 02 Ağustos 2020 - 10:56,

Denize koştular

Koronavirüs karantinası, herkes gibi ünlüleri de uzun süre evlerinin dört duvarı arasında tuttu.

Backgrid UK, Backgrid USA, Mega

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1HEPSİ SOLUĞU PLAJLARDA ALDI
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HEPSİ SOLUĞU PLAJLARDA ALDI

Tüm dünyada kısıtlamaların yavaş yavaş kaldırılmasıyla birlikte herkes gibi onlar da evlerinden çıkıp tatil yapmaya başladı. Hollywood ünlülerinin kimi yaşadıkları yerlerin yakınlarındaki plajlarda kimi de Avrupa'nın gözde tatil beldelerinde aldı soluğu. Avrupa'da yaşayan ünlüler de İspanya, Fransa gibi ülkelere koştu. İşte karantinadan çıkıp tatile, denize ve güneşe koşan ünlüler ve tercih ettikleri tatil bölgeleri.

2EVİNE YAKIN
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EVİNE YAKIN

Alessandra Ambrosio, yasaklar gevşeyince hemen hemen her gün Malibu plajlarında görüntülenmeye başladı.

3ARKADAŞI YANINDA
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ARKADAŞI YANINDA

Ambrosia, kendisi gibi Brezilyalı olan meslektaşı Luodi Delfino ile vakit geçiriyor.

4ÜNLÜLERİN GÖZDESİ
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ÜNLÜLERİN GÖZDESİ

Bethany Frankel'in tercihi New York yakınlarındaki Hamptons oldu. Burası, ünlülerin gözde tatil bölgelerinden biri.

5ONLAR ST TROPEZDE
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ONLAR ST TROPEZ'DE

Sylvie Meis ile nişanlısı Niclas Castello, Fransa'da St. Tropez'yi tercih etti.

6PLAJ EVİNİN YAKININDA
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PLAJ EVİNİN YAKININDA

Ireland Baldwin de yaşadığı yere yakın olan Malibu plajlarında görüntüleniyor sık sık.

7İSTİKAMET İSPANYA
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İSTİKAMET İSPANYA

James Argent, İspanya'nın Marbella kentini seçti.

8BEBEK GELİYOR
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BEBEK GELİYOR

Yakında bir bebek sahibi olmaya hazırlanan Katy Perry ve nişanlısı Orlando Bloom ise Santa Barbara'da görüntülendi.

9FRANSAYA GİTTİ
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FRANSA'YA GİTTİ

Genç oyuncu Lara Leto da Fransa'nın Cannes kentinde tatil yapıyor.

10ONLAR DA MALIBUDA
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ONLAR DA MALIBU'DA

Matt Damon ve ailesi de tatil için Malibu'yu seçti.

11ÜNLÜ ADADA
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ÜNLÜ ADADA

Lionel Messi, ailesiyle birlikte tatil için İspanya'nın Ibiza adasında.

12ÜLKESİNDE KALDI
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ÜLKESİNDE KALDI

Minnie Driver, tatil için Avrupa'ya gitmek yerine ülkesinde kaldı ve Malibu'da yüzüp güneşlendi.

13İSPANYAYA GİTTİLER
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İSPANYA'YA GİTTİLER

Ronaldo ve sevgilisi İspanya'da Formentera'yı seçenlerden.

14YUNAN ADALARINDA
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YUNAN ADALARINDA

Koronavirüs salgınının başında hastalığı yakalanan ve tedavi gören Tom Hanks ve eşi Rita Wilson Yunan adalarında tatil yapıyor.

15ONLAR DA IBIZADA
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ONLAR DA IBIZA'DA

Alicia Vikander ve kocası Michael Fassbinder de tatil için Ibiza adasını seçti.

16YAZLIĞA GİTTİLER
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YAZLIĞA GİTTİLER

İngiliz futbolcu Wayne Rooney ile eşi Coleen çocuklarını da alıp yazlık evlerinin bulunduğu Barbados'a gitti.

17HEM TATİL HEM ÇEKİM
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HEM TATİL HEM ÇEKİM

Instagram modeli Demi Rose Mawby, de Ibiza ve Formentera'da hem tatil yapıyor hem de çekimlerde görev alıyor.

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