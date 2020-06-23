Denize kavuştu

Küçük anlarla neşe doluyorum Eda Taşpınar önceki gün Alaçatı tatilinden bir fotoğraf paylaştı. Taşpınar, bisiklet sürdüğü karenin altına şu notu yazdı: “Hayatımdaki her mutlu anı ne kadar küçük olursa olsun takdir etmeye çalışıyorum. Bir büyük mucizeyi bekleyerek hayatımı boşa harcamak yerine, önemli olan küçük anların farkına varıyorum. O küçük anlarla neşe dolu bir hayatım var.”