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Hürriyet
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Magazin
Haber Giriş: 23 Haziran 2020 - 10:53,

Denize kavuştu

Sezon açıldı, birçok ünlü rotayı Ege'ye ve Akdeniz'e çevirdi... Bazı isimler ise şehirde kalmayı tercih etti! İşte sosyal medyada paylaşılan günün tatil fotoğrafları!

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1Denize kavuştu
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Denize kavuştu

Tatil sezonunu açan Deniz Uğur, önceki gün Instagram’da bikinili bir fotoğrafını paylaştı, o karenin altına “Ayçiçek tarlalarının arasında denize kavuşursun, sonra doğudan bir rüzgar eser” diye yazdı.

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Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü oyuncu, dün de sayfasına kartal dövmesinin göründüğü bir fotoğrafını ekledi.

3Babalar bir arada
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Babalar bir arada

Ata Demirer, yaz aylarını geçirdiği teknesinde geçtiğimiz gün Güven Kıraç ve Erkan Can’ı ağırladı. İki usta ismi misafir eden ünlü komedyen, fotoğraflarını “Babalar gelmiş” notuyla Instagram’da paylaştı.

4Parkta güneşlendi
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Parkta güneşlendi

Londra’da yaşayan Serel Yereli önceki gün güneşli havayı fırsat bilip parka gitti. Bikinisiyle parkta güneşlenen Yereli o anları Instagram hesabından takipçileriyle de paylaştı.

5Küçük anlarla neşe doluyorum
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Küçük anlarla neşe doluyorum

Eda Taşpınar önceki gün Alaçatı tatilinden bir fotoğraf paylaştı. Taşpınar, bisiklet sürdüğü karenin altına şu notu yazdı: “Hayatımdaki her mutlu anı ne kadar küçük olursa olsun takdir etmeye çalışıyorum. Bir büyük mucizeyi bekleyerek hayatımı boşa harcamak yerine, önemli olan küçük anların farkına varıyorum. O küçük anlarla neşe dolu bir hayatım var.”

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