Sezon açıldı, birçok ünlü rotayı Ege'ye ve Akdeniz'e çevirdi... Bazı isimler ise şehirde kalmayı tercih etti! İşte sosyal medyada paylaşılan günün tatil fotoğrafları!
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1
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Denize kavuştu
Tatil sezonunu açan Deniz Uğur, önceki gün Instagram’da bikinili bir fotoğrafını paylaştı, o karenin altına “Ayçiçek tarlalarının arasında denize kavuşursun, sonra doğudan bir rüzgar eser” diye yazdı.
2
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Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü oyuncu, dün de sayfasına kartal dövmesinin göründüğü bir fotoğrafını ekledi.
3
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Babalar bir arada
Ata Demirer, yaz aylarını geçirdiği teknesinde geçtiğimiz gün Güven Kıraç ve Erkan Can’ı ağırladı. İki usta ismi misafir eden ünlü komedyen, fotoğraflarını “Babalar gelmiş” notuyla Instagram’da paylaştı.
4
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Parkta güneşlendi
Londra’da yaşayan Serel Yereli önceki gün güneşli havayı fırsat bilip parka gitti. Bikinisiyle parkta güneşlenen Yereli o anları Instagram hesabından takipçileriyle de paylaştı.
5
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Küçük anlarla neşe doluyorum
Eda Taşpınar önceki gün Alaçatı tatilinden bir fotoğraf paylaştı. Taşpınar, bisiklet sürdüğü karenin altına şu notu yazdı: “Hayatımdaki her mutlu anı ne kadar küçük olursa olsun takdir etmeye çalışıyorum. Bir büyük mucizeyi bekleyerek hayatımı boşa harcamak yerine, önemli olan küçük anların farkına varıyorum. O küçük anlarla neşe dolu bir hayatım var.”