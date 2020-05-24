Denize girmek ne zaman serbest olacak?

Antalya, İzmir, Muğla ve İstanbul'un da aralarında bulunduğu turizm kentlerinin plaj ve sahillerinde, geçen yıl 9 günlük bayram tatilini fırsat bilenler yoğunluk oluştururken, bu sene aynı dönemde Kovid-19 ile mücadele kapsamında getirilen sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle durgunluk görülüyor.