Milyonlarca kişiyi enfekte eden ve binlerce can alan Koronavirüs salgını sonrası normalleşme adımları atılmaya başlandı. Pek çok alanda normalleşme adımları için planlar belli olurken, denizlere girişin ne zaman serbest olacağı merak konusu oldu. Peki, denize girmek ne zaman serbest olacak?
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Bir süredir kapalı olan sahiller ve plajların ne zaman açılacağı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Havaların ısınmasıyla birlikte denize girme isteği artan vatandaşlar, denizlere giriş kısıtlamasının kalkacağı tarihi sorguluyor. İşte, konuya dair ayrıntılar...
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Koronavirüs nedeniyle yasaklanan faaliyetlerden birisi olan denize girme, uygulaması halinde beraberinde cezai yaptırımı getiriyor. Deniz girme girişimleri, güvenlik güçleri tarafından fark edilmesi halinde maddi yaptırım ile sonuçlanıyor.
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Geçen yıl Ramazan Bayramı'nda yoğunluğun oluştuğu Türkiye'nin dünyaca ünlü turizm kentlerindeki sahil ve plajlar, bu senenin aynı döneminde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle en sakin günlerini yaşıyor.
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Antalya, İzmir, Muğla ve İstanbul'un da aralarında bulunduğu turizm kentlerinin plaj ve sahillerinde, geçen yıl 9 günlük bayram tatilini fırsat bilenler yoğunluk oluştururken, bu sene aynı dönemde Kovid-19 ile mücadele kapsamında getirilen sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle durgunluk görülüyor.
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Geçen yıl sıcaktan bunalan yerli ve yabancı turistlerin adeta akın ettiği, Akdeniz, Ege, Marmara ve Karadeniz bölgeleri ile Van Gölü'ndeki sahil ve plajlar, salgın önlemleri kapsamında boş kaldı.
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Söz konusu kısıtlamanın ne zaman sona ereceği hakkında bir bilgi yok.
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Konuya ilişkin ayrıntılar netleştikçe haberimizde yer vereceğiz.