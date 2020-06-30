Denize geldik, maske çıksın artık!

Koronavirüsten korunmak için hiçbir önlemi ihmal etmeyen genç manken, aracından inip plaja gidene kadar maskesini çıkarmadı. Deniz kenarına ulaştığında ise maskesini bir kenara koyup keyif yaptı.
Backgrid USA
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BİRAZ NEFES ALDILAR
Pandemi sırasında aylarca evinden çıkmayan model Ireland Baldwin, önceki gün sevgilisi Corey Harper ile birlikte Malibu'da plajda görüntülendi.
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1960'LARI ANIMSATTI
24 yaşındaki Baldwin, 1960'ların çizgilerini anımsatan kareli bikinisi ve saçındaki aksesuarla dikkat çekti.
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ÜNLÜ ÇİFTİN KIZI
Bir dönem Hollywood'un en mutlu çiftlerinden biri olarak nitelendirilen Alec Baldwin ile Kim Basinger'ın evliliğinden dünyaya gelen Ireland Baldwin, otomobilinden indiğinde üzerinde kot şortu, uzun tuniği ve maskesi vardı.
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KORONAVİRÜS ÖNLEMİNE DEVAM
Plaja ulaşıncaya kadar maskesini yüzünden çıkarmadı Baldwin. Kumsala gittiğinde ise ilk iş olarak maskeyi çıkarıp deniz havasını içine çekti.
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SEVGİLİSİNE GÜNEŞ YAĞI
Bir ara sevgilisi Harper'a güneş kremi süren Baldwin, daha sonra da uzun uzun köpekleriyle oynadı.
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KARANTİNAYI BİRLİKTE GEÇİRDİLER
Ireland Baldwin, koronavirüs karantinasını sevgilisi Corey Harper ile evinde geçirdi.
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SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARI KONUŞULDU
Sadece markete gitmek için dışarı çıkan Baldwin, sık sık evinde nasıl zaman geçirdiğini gözler önüne seren video ve fotoğraflar paylaştı sosyal medya sayfasında.
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IRKÇILIK KARŞITI GÖSTERİLERE KATILDI
George Floyd'un öldürülmesiyle başlayıp tırmanışa geçen olaylar sırasında ise gösterilerde görüntülendi. Sevgilisi ve arkadaşlarıyla birlikte göstericilere destek veren Baldwin, bir ara da onlara yiyecek ve su dağıttı.
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KİLO ALMAKTAN YAKINMIŞTI
Ireland Baldwin, karantina sürecinde kilo almaktan yakınmıştı. Ancak genç modelin dert yandığı kadar kilo almadığı da bu kısa plaj keyfi sırasında ortaya çıktı.
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MODA DÜNYASINDA İSİM YAPTI
Ireland Baldwin anne ve babası gibi oyunculuk yapsa da adını moda dünyasında duyurdu.