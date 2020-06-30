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Hürriyet
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Haber Giriş: 30 Haziran 2020 - 11:22,

Denize geldik, maske çıksın artık!

Koronavirüsten korunmak için hiçbir önlemi ihmal etmeyen genç manken, aracından inip plaja gidene kadar maskesini çıkarmadı. Deniz kenarına ulaştığında ise maskesini bir kenara koyup keyif yaptı.

Backgrid USA

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1BİRAZ NEFES ALDILAR
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BİRAZ NEFES ALDILAR

Pandemi sırasında aylarca evinden çıkmayan model Ireland Baldwin, önceki gün sevgilisi Corey Harper ile birlikte Malibu'da plajda görüntülendi.

21960LARI ANIMSATTI
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1960'LARI ANIMSATTI

24 yaşındaki Baldwin, 1960'ların çizgilerini anımsatan kareli bikinisi ve saçındaki aksesuarla dikkat çekti.

3ÜNLÜ ÇİFTİN KIZI
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ÜNLÜ ÇİFTİN KIZI

Bir dönem Hollywood'un en mutlu çiftlerinden biri olarak nitelendirilen Alec Baldwin ile Kim Basinger'ın evliliğinden dünyaya gelen Ireland Baldwin, otomobilinden indiğinde üzerinde kot şortu, uzun tuniği ve maskesi vardı.

4KORONAVİRÜS ÖNLEMİNE DEVAM
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KORONAVİRÜS ÖNLEMİNE DEVAM

 Plaja ulaşıncaya kadar maskesini yüzünden çıkarmadı Baldwin. Kumsala gittiğinde ise ilk iş olarak maskeyi çıkarıp deniz havasını içine çekti.

5SEVGİLİSİNE GÜNEŞ YAĞI
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SEVGİLİSİNE GÜNEŞ YAĞI

Bir ara sevgilisi Harper'a güneş kremi süren Baldwin, daha sonra da uzun uzun köpekleriyle oynadı.

6KARANTİNAYI BİRLİKTE GEÇİRDİLER
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KARANTİNAYI BİRLİKTE GEÇİRDİLER

Ireland Baldwin, koronavirüs karantinasını sevgilisi Corey Harper ile evinde geçirdi.

7SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARI KONUŞULDU
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SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARI KONUŞULDU

Sadece markete gitmek için dışarı çıkan Baldwin, sık sık evinde nasıl zaman geçirdiğini gözler önüne seren video ve fotoğraflar paylaştı sosyal medya sayfasında.

8IRKÇILIK KARŞITI GÖSTERİLERE KATILDI
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IRKÇILIK KARŞITI GÖSTERİLERE KATILDI

George Floyd'un öldürülmesiyle başlayıp tırmanışa geçen olaylar sırasında ise gösterilerde görüntülendi. Sevgilisi ve arkadaşlarıyla birlikte göstericilere destek veren Baldwin, bir ara da onlara yiyecek ve su dağıttı.

9KİLO ALMAKTAN YAKINMIŞTI
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KİLO ALMAKTAN YAKINMIŞTI

Ireland Baldwin, karantina sürecinde kilo almaktan yakınmıştı. Ancak genç modelin dert yandığı kadar kilo almadığı da bu kısa plaj keyfi sırasında ortaya çıktı. 

10MODA DÜNYASINDA İSİM YAPTI
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MODA DÜNYASINDA İSİM YAPTI

Ireland Baldwin anne ve babası gibi oyunculuk yapsa da adını moda dünyasında duyurdu.

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