Deniz üstünde romantizm

Ünlü oyuncu ve genç eşi uzun süren sosyal izolasyon döneminin bitmesiyle birlikte soluğu plajda aldı.
Backgrid USA
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Çift bir yandan denizin keyfini çıkarırken bir yandan da romantik anlar yaşadı.
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SÖRF KEYFİ
Oyuncu Robin Wright bir süre önce evlendiği Clement Giraudet ile birlikte Malibu'da plajda görüntülendi.Önce sörf kıyafetlerini giyen çift, uzun uzun sörf yaptı.
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ÖNCE SOHBET
54 yaşındaki Wright sörf tahtasının üzerinde denize doğru açılırken 35 yaşındaki eşi Clement Giraudet yanına geldi.
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SONRA ÖPÜCÜK
Bir süre konuşan çift daha sonra da birbirlerinin dudaklarına romantik bir öpücük kondurdu.
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GÜNEŞ BANYOSU
Daha sonra plaja geri dönen çift, mayolarını giyip uzun uzun güneşlendi.
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ARKADAŞLARI DA EŞLİK ETTİ
Robin Wright ile eşi Clement Giraudet'a bir grup arkadaşları da eşlik etti.
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İKİ ÇOCUK ANNESİ
Hollywood'un güçlü oyuncularından Robin Wright ilk evliliğini 1986 ile 88 yılları arasında Dahe Witherspoon ile yaptı. Daha sonra 1996 ile 2010 arasında Sean Penn ile evli kaldı. Wright ile Penn'in bu evlilikten Dylan adında bir kızı ve Hopper Jack adında bir oğlu dünyaya geldi.
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YENİ EŞİ HALKLA İLİŞKİLER UZMANI
Wright, Penn ile yollarını ayırdıktan sekiz yıl sonra Clement Giraudet ile hayatını birleştirdi. Wright'in eşi bir halkla ilişkiler uzmanı.