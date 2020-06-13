MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriDeniz üstünde romantizm
GeriMagazin Deniz üstünde romantizm
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Magazin
Haber Giriş: 13 Haziran 2020 - 16:26,

Deniz üstünde romantizm

Ünlü oyuncu ve genç eşi uzun süren sosyal izolasyon döneminin bitmesiyle birlikte soluğu plajda aldı.

Backgrid USA

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

Çift bir yandan denizin keyfini çıkarırken bir yandan da romantik anlar yaşadı.

2SÖRF KEYFİ
Abone Olgoogle-news

SÖRF KEYFİ

 Oyuncu Robin Wright bir süre önce evlendiği Clement Giraudet ile birlikte Malibu'da plajda görüntülendi.Önce sörf kıyafetlerini giyen çift, uzun uzun sörf yaptı.

3ÖNCE SOHBET
Abone Olgoogle-news

ÖNCE SOHBET

54 yaşındaki Wright sörf tahtasının üzerinde denize doğru açılırken 35 yaşındaki eşi Clement Giraudet yanına geldi.

4SONRA ÖPÜCÜK
Abone Olgoogle-news

SONRA ÖPÜCÜK

Bir süre konuşan çift daha sonra da birbirlerinin dudaklarına romantik bir öpücük kondurdu.

5GÜNEŞ BANYOSU
Abone Olgoogle-news

GÜNEŞ BANYOSU

 Daha sonra plaja geri dönen çift, mayolarını giyip uzun uzun güneşlendi.

6ARKADAŞLARI DA EŞLİK ETTİ
Abone Olgoogle-news

ARKADAŞLARI DA EŞLİK ETTİ

Robin Wright ile eşi Clement Giraudet'a bir grup arkadaşları da eşlik etti.

7İKİ ÇOCUK ANNESİ
Abone Olgoogle-news

İKİ ÇOCUK ANNESİ

Hollywood'un güçlü oyuncularından Robin Wright ilk evliliğini 1986 ile 88 yılları arasında Dahe Witherspoon ile yaptı. Daha sonra 1996 ile 2010 arasında Sean Penn ile evli kaldı.  Wright ile Penn'in bu evlilikten Dylan adında bir kızı ve Hopper Jack adında bir oğlu dünyaya geldi.

8YENİ EŞİ HALKLA İLİŞKİLER UZMANI
Abone Olgoogle-news

YENİ EŞİ HALKLA İLİŞKİLER UZMANI

Wright, Penn ile yollarını ayırdıktan sekiz yıl sonra Clement Giraudet ile hayatını birleştirdi. Wright'in eşi bir halkla ilişkiler uzmanı.

9
Abone Olgoogle-news
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi