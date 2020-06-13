Deniz üstünde romantizm

İKİ ÇOCUK ANNESİ Hollywood'un güçlü oyuncularından Robin Wright ilk evliliğini 1986 ile 88 yılları arasında Dahe Witherspoon ile yaptı. Daha sonra 1996 ile 2010 arasında Sean Penn ile evli kaldı. Wright ile Penn'in bu evlilikten Dylan adında bir kızı ve Hopper Jack adında bir oğlu dünyaya geldi.